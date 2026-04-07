Loại hoa khô ‘cực phẩm’ giúp Việt Nam 3 tháng thu về hơn 11 triệu USD, Ấn Độ mê mẩn

Theo số liệu sơ bộ từ Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 3/2026, Việt Nam xuất khẩu hoa hồi đạt 1.204 tấn, tương đương 4,7 triệu USD, tăng mạnh 62,3% cả về lượng và giá trị so với tháng 2/2026. Tuy nhiên, so với cùng kỳ tháng 3/2025, lượng xuất khẩu vẫn giảm nhẹ 3,5%, cho thấy thị trường vẫn chịu ảnh hưởng của những biến động trong giai đoạn đầu năm.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2026, tổng lượng xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 2.960 tấn, kim ngạch đạt 11,7 triệu USD, giảm 15,3% về lượng và 4,0% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025 (3.495 tấn). Theo đánh giá của các doanh nghiệp trong ngành, nhu cầu tại một số thị trường lớn chưa phục hồi hoàn toàn, trong khi chi phí logistics cùng biến động giá năng lượng trên thế giới tiếp tục gây áp lực lên hoạt động xuất khẩu.

Xét về thị trường, Ấn Độ tiếp tục là điểm đến lớn nhất của hoa hồi Việt Nam. Riêng trong tháng 3/2026, thị trường này nhập khẩu 702 tấn, chiếm tỷ trọng áp đảo trong tổng lượng xuất khẩu. Các thị trường tiếp theo gồm Hoa Kỳ với 116 tấn và khu vực EU, chủ yếu là Hà Lan, khoảng 68 tấn.

Tính chung 3 tháng đầu năm, xuất khẩu hoa hồi sang Ấn Độ đạt 1.861 tấn, chiếm 62,9% tổng lượng xuất khẩu nhưng giảm 27,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Hoa Kỳ đạt 228 tấn, chiếm 7,6% thị phần và tăng 11,9% so với cùng kỳ.

Theo khu vực, châu Á vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hoa hồi Việt Nam khi chiếm 79,8% tổng kim ngạch, dù giảm 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Châu Mỹ đứng thứ hai với 13,0% thị phần, giảm 5,2%, trong khi châu Âu chiếm 6,7% và ghi nhận mức tăng trưởng mạnh 50,4%. Điều này cho thấy thị trường EU đang mở ra cơ hội mới cho xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam.

Trong đó, Lạng Sơn được mệnh danh "thủ phủ" của cây hồi của nước ta. Hồi ở Lạng Sơn được trồng chủ yếu tại các huyện Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Tràng Định, Chi Lăng, Văn Lãng và Cao Lộc.