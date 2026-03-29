Việt Nam chi hàng trăm triệu USD nhập khẩu nho tươi Trung Quốc

Theo Thùy Linh | 29-03-2026 - 13:01 PM | Thị trường

Việt Nam là một trong những thị trường nhập khẩu trái cây lớn của Trung Quốc, đặc biệt là nho tươi.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn báo cáo của Phòng Thương mại Trung Quốc cho thấy năm 2025, xuất khẩu trái cây của Trung Quốc đạt 6,28 tỉ USD, tương ứng 5,483 triệu tấn, tăng 4,9% về trị giá và 8,3% về sản lượng so với năm 2024.

Việt Nam chi hàng trăm triệu USD nhập khẩu nho tươi Trung Quốc - Ảnh 1.

Nho sữa Trung Quốc được bán tại thị trường Việt Nam với giá rất rẻ so với sản phẩm nhiều nước khác

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm: nho tươi, cam và các loại trái cây họ cam quýt, táo tươi và lê tươi. Những thị trường nhập khẩu chính bao gồm: Việt Nam, Indonesia, Kyrgyzstan, Nga, Thái Lan, Philippines, Hồng Kông, Malaysia và Mỹ.

Việt Nam chi hàng trăm triệu USD nhập khẩu nho tươi Trung Quốc - Ảnh 2.

Việt Nam chi hàng trăm triệu USD nhập khẩu nho tươi Trung Quốc - Ảnh 3.

Nho tươi Trung Quốc được bày bán trong siêu thị ở Việt Nam

Riêng mặt hàng nho tươi, năm 2025, Trung Quốc xuất khẩu đạt 1,03 tỉ USD với sản lượng 801.000 tấn, tăng 11,5% về trị giá và 35% về lượng so với năm trước. Trong đó, Việt Nam nhập khẩu 220 triệu USD.

Đối với nhóm trái cây họ cam quýt, kim ngạch xuất khẩu của nước này đạt 990 triệu USD với sản lượng 1,106 triệu tấn, tăng 9,6% về trị giá và 18,9% về lượng so với năm 2024.

Các thị trường tiêu thụ chính gồm Việt Nam với 210 triệu USD (tăng 5,8%) và Kyrgyzstan với 210 triệu USD (tăng 18,2%).

Ngoài ra, Việt Nam cũng nhập khẩu khối lượng lớn táo tươi và lê tươi từ Trung Quốc trong năm 2025. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu táo tươi đạt 137 triệu USD, còn lê tươi lên tới 630 triệu USD.

Đại diện một siêu thị tại Hà Nội cho biết trái cây Trung Quốc ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ mức giá cạnh tranh, đặc biệt là các sản phẩm như nho và táo. Nếu trước đây người tiêu dùng còn băn khoăn về chất lượng, thì hiện nay các sản phẩm này đã dần tạo được niềm tin nhờ được kiểm định và có đầy đủ giấy chứng nhận.

Trên thị trường, nho Trung Quốc được các đầu mối nhập khẩu phân phối quanh năm, với hàng chục chủng loại nho khác nhau, với giá rất rẻ, trong đó có thời điểm nho sữa Trung Quốc được rao bán chỉ có giá 40.000 - 50.000 đồng/kg.

