Thời đại smartphone giá rẻ kết thúc: Khi ngàn đô không còn là đỉnh - mức "bình thường mới" đã ngang ngửa chiếc iPhone đầu tiên

Quay lại năm 2017, thời điểm iPhone X ra mắt và phá vỡ rào cản 1.000 USD. Khi đó, cả thế giới công nghệ gần như rúng động. Một chiếc smartphone giá nghìn đô bị xem là ngông cuồng, xa xỉ, và vượt quá khả năng chi trả của số đông.

Nhưng chỉ chưa đầy một thập kỷ sau, chuẩn mực ấy đã hoàn toàn thay đổi.

iPhone X từng gây sốc bởi giá "nghìn đô", thì bây giờ con số này đã là bình thường, thậm chí rẻ so với flagship.

Ở thời điểm 2026, cầm 1.000 USD vào cửa hàng để tìm một chiếc flagship như Samsung Galaxy S26 Ultra hay iPhone 17 Pro Max, thì số tiền đó giờ đã không đủ mua dù chỉ là bản tiêu chuẩn. Mức giá từng bị coi là "không tưởng" giờ đây còn chưa chạm đến điểm khởi đầu.

Sự thật là smartphone đang đắt lên với tốc độ chóng mặt. Và người dùng cũng đang dần chấp nhận điều đó như điều "bình thường mới".

Cảm giác này không chỉ đến từ vài model flagship riêng lẻ. Nếu nhìn vào dữ liệu toàn cầu, giá smartphone đang bước vào một pha tăng tốc rõ rệt - một chu kỳ "bull run" mà không người dùng nào mong muốn.

Theo các báo cáo từ IDC và Counterpoint, giá bán trung bình (ASP) của smartphone năm 2020 chỉ neo ở mức 277 USD.

Đến năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng, làn sóng phổ cập 5G cùng xu hướng người dùng chuyển dịch lên các dòng máy cao cấp đã đẩy ASP lên 322 USD. Không chỉ là nâng cấp kết nối, 5G còn kéo theo chi phí linh kiện cao hơn, từ modem đến bo mạch, khiến mặt bằng giá chung bị đẩy lên.

Đà tăng này tiếp tục được duy trì trong giai đoạn 2022-2024, lần lượt đạt các mốc 345 USD, 353 USD và 357 USD. Đây là giai đoạn các hãng bắt đầu đẩy mạnh chiến lược "premium hóa", với camera tốt hơn, vật liệu cao cấp hơn và vòng đời sản phẩm dài hơn. Thị trường vẫn tăng trưởng theo một quỹ đạo tương đối dễ đoán, phản ánh sự nâng cấp dần dần về công nghệ và nhu cầu người dùng.

Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự đến vào năm 2025.

Theo các mô hình dự báo được Counterpoint Research công bố tháng 9/2025, ASP được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng nhưng với tốc độ vừa phải, khoảng 3% mỗi năm, và chỉ chạm mốc 400 USD vào giai đoạn 2028-2029. Một lộ trình tăng trưởng chậm, ổn định.

Dự báo ASP Counterpoint xuất bản vào tháng 9/2025



Thực tế lại diễn ra theo cách hoàn toàn khác.

Ngay trong tháng 1/2026, chính Counterpoint xác nhận giá bán trung bình toàn cầu đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 400 USD, chạm mốc 424 USD, sớm hơn nhiều năm so với dự báo ban đầu. Điều này cho thấy tốc độ tăng giá của thị trường không còn đi theo quỹ đạo tuyến tính quen thuộc, mà đang bước vào một pha tăng tốc rõ rệt.

Giá bán trung bình toàn cầu vượt ngưỡng 400 USD.

Và đến năm 2026, theo IDC, ASP được dự báo sẽ tiếp tục leo lên khoảng 523 USD, tương đương mức tăng khoảng 14% chỉ trong một năm, một bước nhảy hiếm thấy trong lịch sử ngành.

Mức giá trung bình 2026, nếu chính xác, sẽ cao hơn cả iPhone khi lần đầu ra mắt.

Và trớ trêu ở chỗ, mức giá "trung bình" này giờ đây đã ngang ngửa, thậm chí cao hơn giá của một chiếc flagship như Samsung Galaxy S khi nó ra mắt. Đến năm 2026, mức giá dự báo trung bình thậm chí còn vượt cả iPhone 2007 - chiếc điện thoại từng định nghĩa thế nào là "cao cấp".

Dữ liệu ASP mang tính tham khảo, tổng hợp từ nhiều nguồn như Counterpoint và IDC. Một số mốc (như >400 USD trong năm 2025) được ghi nhận theo quý và có thể khác biệt so với số liệu trung bình cả năm.

Dù có thể khác biệt giữa số liệu theo quý và trung bình năm, xu hướng chung là không thay đổi: giá smartphone không chỉ tăng, mà đang tăng nhanh hơn cả những gì thị trường từng hình dung.

Vậy điều gì đang khiến đường cong giá này đột ngột đổi hướng?

Câu trả lời nằm ở những lớp bảng mạch mà người dùng thông thường không nhìn thấy. Nguyên nhân cốt lõi có thể kể đến chi phí silicon ngày càng đắt đỏ, cộng hưởng cùng một loại "thuế AI" vô hình nhưng ngày càng rõ rệt.

Cuộc chạy đua xuống các tiến trình siêu nhỏ đang đẩy giá gia công bán dẫn (wafer) lên mức chưa từng có. Nếu như chỉ vài năm trước, một tấm wafer 7nm có giá khoảng 10.000 USD, thì hiện tại, tiến trình 3nm đã tăng lên 18.000-20.000 USD, còn thế hệ 2nm sắp tới được dự báo có thể vượt mốc 30.000 USD. Sự lạm phát ngay từ tầng silicon này gần như không thể đảo ngược, và nó tạo ra áp lực chi phí lan tỏa lên toàn bộ chuỗi sản xuất phía trên.

Cùng lúc đó, AI không còn là một tính năng "có thì tốt", mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Việc đưa các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) chạy trực tiếp trên thiết bị buộc phần cứng phải nâng cấp toàn diện. RAM 8GB nhanh chóng trở nên lỗi thời, nhường chỗ cho mức 12GB hoặc 16GB, kéo theo bộ nhớ tốc độ cao hơn và hệ thống tản nhiệt lớn hơn. Mỗi lớp nâng cấp đều trực tiếp làm tăng chi phí sản xuất.

Áp lực lớn nhất vì thế dồn vào bộ nhớ. Theo Counterpoint và TrendForce, giá bộ nhớ toàn cầu đã tăng tới 90-95% chỉ trong một quý, trong khi NAND cũng tăng hơn 50%. Dù các con số này phản ánh toàn bộ thị trường linh kiện, từ PC đến máy chủ, smartphone - vốn sử dụng chung nguồn cung - không thể đứng ngoài xu hướng đó.

Trong một số trường hợp, chi phí module bộ nhớ trên các dòng máy cao cấp đã tăng gấp 3 lần, từ dưới 20 USD lên hơn 100 USD. Đây không còn là tình trạng thiếu hụt mang tính chu kỳ, mà phản ánh một sự thay đổi sâu hơn trong cách thị trường vận hành.

Theo hãng nghiên cứu thị trường TrendForce (Đài Loan), giá DRAM theo hợp đồng đã tăng tới 171,8% cuối 2025. TechSpot cho biết mức tăng này thậm chí còn vượt qua đà tăng của giá vàng trong cùng giai đoạn.

Khi nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI bùng nổ và nguồn cung bị siết lại, bộ nhớ bắt đầu mang đặc tính của một "tài nguyên khan hiếm". Giá của nó không còn giảm theo thời gian như trước, mà có thể tăng vọt chỉ trong vài tháng, tương tự cách thị trường vàng phản ứng khi cung không theo kịp cầu.

Sự khan hiếm này đến từ một cuộc cạnh tranh bất đối xứng. Smartphone phải chia sẻ cùng một nguồn tài nguyên với các trung tâm dữ liệu AI của OpenAI, Google hay Microsoft. Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất như Samsung và SK Hynix ưu tiên sản xuất HBM cho máy chủ, dòng sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn đáng kể so với LPDDR dùng trên điện thoại, khiến nguồn cung cho thiết bị tiêu dùng bị thu hẹp.

Áp lực từ bộ nhớ thậm chí đã tạo ra những nghịch lý chưa từng có. Trong một số báo cáo gần đây, các nhà phân tích cho biết giá DRAM tăng mạnh đến mức ngay cả những tập đoàn sản xuất như Samsung cũng phải ưu tiên phân bổ nguồn cung cho những mảng có lợi nhuận cao hơn, thay vì dành cho chính các thiết bị tiêu dùng của mình.

Nói cách khác, trong bối cảnh hiện tại, RAM không chỉ đắt, mà còn được phân phối theo tỉ suất lợi nhuận, nơi smartphone không còn là ưu tiên hàng đầu.

Khi chi phí đã tăng ngay từ tầng silicon và áp lực bộ nhớ ngày càng dồn nén, việc giá smartphone leo thang gần như là điều không thể tránh khỏi.

Người dùng bị ảnh hưởng như thế nào?



Không chỉ dừng lại ở smartphone, những gì đang diễn ra nhiều khả năng sẽ lan rộng ra toàn bộ ngành công nghệ. Từ PC, linh kiện lưu trữ cho đến các thiết bị tiêu dùng khác, bất kỳ thứ gì phụ thuộc vào chip và bộ nhớ đều đang chịu chung một áp lực chi phí.

Sự kết hợp giữa nhu cầu AI bùng nổ, tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và những biến động địa chính trị đang khiến một thực tế dần trở nên rõ ràng: kỷ nguyên của công nghệ giá rẻ có thể đã tạm thời khép lại.

Điều đó buộc người dùng phải thay đổi cách tiếp cận. Smartphone không còn là một món đồ xa xỉ để cân nhắc, mà đã trở thành một thiết bị thiết yếu. Và khi buộc phải nâng cấp, bạn sẽ phải làm điều đó trong một thị trường mà giá đã bước sang một mặt bằng khác.

Điều quan trọng cần phải chấp nhận là sự đắt đỏ này không phải một cơn sốt tạm thời để chờ qua đi. Nó chính là "bình thường mới" của toàn bộ ngành công nghệ.

Những chiếc flagship ngày nay đã vượt qua mức "xa xỉ" ngàn đô khi xưa.

Không chỉ dừng lại ở việc phải trả nhiều tiền hơn, thay đổi này dự kiến kéo theo một sự dịch chuyển rõ rệt trong hành vi người dùng. Chu kỳ nâng cấp thiết bị, vốn đã có xu hướng kéo dài trong vài năm gần đây, nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị giãn ra hơn nữa. Thay vì đổi máy mỗi 1-2 năm như trước, người dùng buộc phải giữ thiết bị lâu hơn, tận dụng tối đa vòng đời phần cứng và các bản cập nhật phần mềm.

Điều này cũng lý giải vì sao các yếu tố như độ bền, khả năng sửa chữa và thời gian hỗ trợ phần mềm đang dần trở thành tiêu chí quan trọng không kém cấu hình. Một chiếc điện thoại không chỉ cần mạnh ở thời điểm mua, mà còn phải "sống sót" đủ lâu để xứng đáng với mức giá ngày càng cao.

Ở chiều ngược lại, thị trường máy cũ và máy refurbished nhiều khả năng sẽ trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Khi flagship mới ngày càng đắt đỏ, những model cao cấp của 1-2 năm trước sẽ trở thành lựa chọn hợp lý hơn cho nhiều người dùng, vừa giữ được trải nghiệm cao cấp, vừa tránh được mức giá bị đẩy lên bởi các yếu tố chi phí mới.

Trong bối cảnh đó, nếu bạn vẫn kỳ vọng tìm được một chiếc flagship mới, cấu hình cao nhưng giá dễ tiếp cận, có lẽ đã đến lúc phải nhìn lại thực tế.

Kỷ nguyên của những "flagship killer" đến từ Trung Quốc đang dần khép lại. Không hẳn vì các hãng không muốn, mà vì họ ngày càng khó có thể.