Triển khai các giải pháp đối với 19 tàu Việt Nam tại Trung Đông

Hiện vẫn còn 19 tàu thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại khu vực Trung Đông

Theo báo cáo mới nhất của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam gửi Bộ Xây dựng liên quan tới việc triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền hoạt động tại khu vực Trung Đông, Cục đã tổ chức cuộc họp với Cục Lãnh sự, Vụ Trung Đông (Bộ Ngoại giao), đại diện Đại sứ quán một số quốc gia trong khu vực Trung Đông cùng các doanh nghiệp vận tải biển, chủ tàu Việt Nam có tàu hoạt động tại khu vực này.

Theo báo cáo của doanh nghiệp vận tải, hiện có 19 tàu thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại khu vực Trung Đông, trong đó có 4 tàu treo cờ Việt Nam và 15 tàu treo cờ nước ngoài.

Các doanh nghiệp kiến nghị cơ quan nhà nước có ý kiến với Iran tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an toàn, cho phép tàu thuyền thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam, thuyền viên Việt Nam được hoạt động, lưu thông tại khu vực vịnh và eo biển Hormuz.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến với Bộ Ngoại giao Việt Nam để làm việc với Bộ Ngoại giao của Iran, đề nghị phía bạn quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ Việt Nam.

Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam cũng kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến với Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại khu vực Trung Đông chủ động theo dõi, cập nhật tình hình, kịp thời cung cấp thông tin, hỗ trợ cần thiết đối với tàu biển và thuyền viên Việt Nam khi phát sinh tình huống khẩn cấp.

Đề xuất giảm phí, lệ phí tàu thuyền Việt Nam về 0 đồng

Cùng ngày Cục Hàng hải và Đường thuỷ cũng đã có văn bản xuất chính sách thu phí hàng hải nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam chịu tác động ảnh hưởng do biến động giá nhiên liệu tăng.

Xem xét chủ trương giảm mức thu phí, lệ phí hàng hải của các tàu thuyền vào, rời khu vực hàng hải đang áp dụng theo Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải nội địa hiện nay của Bộ Tài chính về mức thu 0 đồng/GT.

Đối với hoạt động hàng hải quốc tế là chính sách thu phí, lệ phí liên quan chủ yếu đến tàu thuyền nước ngoài vào, rời cảng biển Việt Nam do vậy ngoài việc thực hiện nộp phí, lệ phí theo chính sách thu của Việt Nam khi tàu thuyền cập cảng Việt Nam sẽ còn phải thực hiện theo chính sách thu chung của chính quyền cảng biển nước ngoài (tuyến hoạt động quốc tế). Do vậy Cục đề nghị không giảm mức thu đang quy định tại Biểu phí, lệ phí hoạt động hàng hải quốc tế.

Cục Hàng hải và Đường thuỷ sẽ tham gia ý kiến trực tiếp đối với nội dung dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính khi nhận được đề nghị lấy ý kiến trên nguyên tắc cần quy định rõ để khi hết thời gian Nhà nước hỗ trợ giảm phí, lệ phí thì các mức thu phí, lệ phí hàng hải phải được thực hiện theo đúng mức quy định hiện hành trước đây.