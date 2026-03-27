Đề nghị Iran hỗ trợ tàu Việt Nam lưu thông qua eo biển Hormuz

Theo Ngọc Tâm | 27-03-2026 - 20:59 PM | Thị trường

Đề xuất này cũng đưa ra thứ tự ưu tiên lưu thông với các tàu thuyền.

Ảnh minh họa: Một tàu di chuyển qua eo biển Hormuz trong giai đoạn trước khi xảy ra căng thẳng. Nguồn: Asiatimes

Báo Công an Nhân dân đưa tin, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến với Bộ Ngoại giao Việt Nam để làm việc với Bộ Ngoại giao Iran, đề nghị nước bạn quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ đội tàu Việt Nam lưu thông qua khu vực. Cụ thể, đề xuất Iran xem xét theo thứ tự ưu tiên:

Ưu tiên thứ nhất là tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam, thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam, chở hàng hóa từ Trung Đông về Việt Nam và ngược lại.

Ưu tiên thứ hai cho các tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài, thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam, thuyền viên là công dân Việt Nam.

Ưu tiên thứ ba là cho các tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài, thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam, thuyền viên nước ngoài, vận chuyển hàng hóa ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Cùng với đó, đề nghị Iran tạo điều kiện thuận lợi cho tàu biển Việt Nam được lưu thông qua eo biển Hormuz để vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu từ khu vực Trung Đông về Việt Nam, góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định. Đề nghị phía Iran xem xét hỗ trợ, ban hành thông báo chính thức về việc cho phép tàu thuyền, thuyền viên Việt Nam đi qua khu vực eo biển Hormuz, làm cơ sở để các doanh nghiệp vận tải biển và chủ tàu Việt Nam có thể mua bảo hiểm chiến tranh theo quy định (do hiện nay nhiều doanh nghiệp bảo hiểm từ chối cung cấp bảo hiểm nếu không có thông báo chính thức từ phía Iran).

Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam cũng kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến với Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại khu vực Trung Đông chủ động theo dõi, cập nhật tình hình, kịp thời cung cấp thông tin, hỗ trợ cần thiết đối với tàu biển và thuyền viên Việt Nam khi phát sinh tình huống khẩn cấp.

Báo Tuổi trẻ chiều 27/3 dẫn nguồn Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết hiện có 19 tàu thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại khu vực Trung Đông có nhu cầu đi qua eo biển Hormuz. Trong đó có 4 tàu treo cờ Việt Nam và 15 tàu treo cờ nước ngoài.

