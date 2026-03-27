Iran mở lối cho tàu của một quốc gia Đông Nam Á qua Hormuz: Tín hiệu tích cực cho giao thương khu vực

Trong một bài phát biểu truyền hình, ông cảm ơn Tổng thống Iran, Masoud Pezeshkian, vì đã cho phép các tàu Malaysia đi qua. Hiện chưa rõ có bao nhiêu tàu Malaysia sẽ được phép đi qua eo biển. Bộ Ngoại giao Malaysia chưa phản hồi yêu cầu bình luận và chính phủ Iran cũng chưa xác nhận chính thức thỏa thuận này.

Trước đó, Tehran từng cho biết các tàu không liên quan tới Israel hoặc Mỹ sẽ được phép lưu thông qua Hormuz – tuyến hẹp vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí toàn cầu.

Dù Malaysia là nước sản xuất dầu, quốc gia này vẫn nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu, với gần một nửa nguồn cung phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết, dù được tạm hoãn nguy cơ gián đoạn, chính phủ vẫn lên kế hoạch ứng phó với tình hình năng lượng biến động.

Ông kêu gọi các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng, bao gồm chính sách làm việc từ xa, tương tự thời kỳ Covid-19.

Chi phí trợ giá nhiên liệu tăng gấp bốn lần trong chưa đầy một tuần đã khiến chính phủ quyết định giảm mức trợ giá cho loại xăng phổ biến từ tháng sau, nhưng vẫn giữ giá bán lẻ ổn định ở khoảng 50 cent/lít.

Theo các chuyên gia, Malaysia đang điều chỉnh nhu cầu năng lượng để tránh khủng hoảng sâu hơn, mặc dù chưa rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng như một số nước láng giềng.

Thủ tướng Anwar cũng nhấn mạnh rằng có những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề hơn, nhưng điều đó không có nghĩa Malaysia tránh được tất cả các tác động từ khủng hoảng năng lượng.