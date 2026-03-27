Tàu biển mang cờ Việt Nam được giảm phí vận tải

Theo Bộ Xây dựng , trước diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông, chi phí nhiên liệu và vận tải biển không ngừng leo thang, gây áp lực lớn lên chuỗi cung ứng và hoạt động xuất nhập khẩu. Đặc biệt, nhiều tàu thuyền Việt Nam đi qua các khu vực rủi ro an ninh như eo biển Hormuz buộc phải điều chỉnh hành trình, làm đội chi phí khai thác một cách đáng kể.

Để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản số 4616/BXD-VT&ATGT, kêu gọi các tổ chức hoa tiêu hàng hải chung tay hỗ trợ thông qua việc giảm giá dịch vụ với mức tối thiểu 10% áp dụng cho tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam. Thời gian áp dụng kéo dài trong một tháng, từ ngày 1/4 đến hết ngày 1/5. Trong đó, Bộ Xây dựng đặc biệt lưu ý ưu tiên áp dụng chính sách này cho các tàu vận tải xăng, dầu nhằm góp phần bình ổn thị trường năng lượng trong nước.

Ngay sau lời kêu gọi, các đơn vị hoa tiêu lớn trên cả nước đã có sự đồng thuận cao và lập tức triển khai hành động. Tính đến ngày 27/3, nhiều đơn vị lớn gồm: Công ty Hoa tiêu hàng hải miền Bắc, Công ty Hoa tiêu hàng hải miền Nam, Công ty Hoa tiêu Tân Cảng, Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Vungtau Ship) và Công ty CP Hoa tiêu hàng hải TKV đều ra văn bản cam kết giảm 10% giá dịch vụ so với biểu giá đang niêm yết.

Toàn bộ tàu biển mang cờ Việt Nam sẽ được giảm 10% phí dẫn đường. Ảnh: Tancangpilot.

Đại diện Công ty Hoa tiêu Tân Cảng cho biết, để hiện thực hóa chủ trương hỗ trợ trong bối cảnh chi phí đầu vào cũng đang có nhiều biến động, đơn vị sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, tối ưu hóa quy trình điều hành và tiết giảm chi phí nhằm cân đối nguồn lực tài chính. Tương tự, ban lãnh đạo các công ty Hoa tiêu hàng hải miền Bắc và miền Nam cũng đã chủ động xây dựng phương án vận hành tối ưu, tăng cường phối hợp trong công tác đưa đón hoa tiêu để vừa giảm chi phí, vừa đảm bảo chỉ tiêu tài chính năm 2026.

Theo đánh giá chung, động thái đồng bộ và kịp thời từ cơ quan quản lý cùng cộng đồng doanh nghiệp hoa tiêu không chỉ giúp giảm áp lực chi phí trực tiếp cho các hãng tàu, mà còn mang ý nghĩa lớn trong việc bảo đảm chuỗi vận tải biển thông suốt.