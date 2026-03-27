ACCA đồng hành cùng doanh nghiệp gỡ vướng thực tiễn vận hành

Trong bối cảnh đó, vai trò của những tổ chức như Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) không chỉ dừng lại ở việc cung cấp góc nhìn dài hạn, mà còn thể hiện qua cách tổ chức này đồng hành cùng doanh nghiệp tuân thủ và thích ứng nhanh chóng với các quy định thay đổi liên tục như hiện nay.

Khi doanh nghiệp biến kiến thức thành hành động

Sau khi tham dự hội thảo "Cập nhật chính sách thuế cho doanh nghiệp" do Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (Vafie) tổ chức tại Đà Nẵng trong tháng 3/2026, chị Hoàng Thu Trang, Kế toán trưởng của một doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, nhận ra một điểm khác biệt rõ rệt. Trong bối cảnh doanh nghiệp của chị đang phải xử lý các yêu cầu mới liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu, một lĩnh vực còn nhiều phức tạp và chưa có nhiều tiền lệ tại Việt Nam, điều chị cần không chỉ là hiểu quy định, mà là biết cách áp dụng vào thực tế vận hành.

"Các nội dung được chia sẻ tại hội thảo rất sát với vấn đề doanh nghiệp đang gặp. Quan trọng nhất là chúng tôi hiểu mình cần làm gì," chị Hoàng Thu Trang chia sẻ.

Điểm đáng chú ý là sau chương trình, doanh nghiệp đã chủ động rà soát lại toàn bộ quy trình kê khai thuế, điều chỉnh cách phân loại chi phí và chuẩn hóa hệ thống hồ sơ. Những thay đổi này không mang tính lý thuyết, mà trực tiếp giúp giảm thiểu rủi ro trong các kỳ thanh kiểm tra sau đó. Giá trị của chương trình, vì thế, không nằm ở việc "có thêm thông tin", mà ở việc doanh nghiệp có thể hành động chính xác hơn ngay sau khi tham gia.

Các hội thảo khác do ACCA tổ chức gần đây tại nhiều địa phương như Ninh Bình, TP.HCM hay Hà Nội… đều cho thấy cách tiếp cận nhất quán, là đi từ vấn đề thực tế của doanh nghiệp thay vì bắt đầu từ lý thuyết. Tại các chương trình này, nội dung không dừng ở việc giải thích quy định, mà còn tập trung vào việc phân tích tác động cụ thể, chỉ ra các sai sót phổ biến trong thực tế và đề xuất hướng xử lý phù hợp với từng tình huống. Lãnh đạo một doanh nghiệp tham dự hội thảo tại Khu công nghiệp Đồng Văn (Ninh Bình) cho biết, điều họ nhận được không chỉ là thông tin cập nhật, mà là khả năng "nhìn ra vấn đề của chính doanh nghiệp mình và biết cần điều chỉnh như thế nào". Trong bối cảnh môi trường chính sách biến động nhanh, việc "hiểu đúng" là điều kiện cần, nhưng chưa đủ, điều doanh nghiệp cần là khả năng "làm đúng", nhanh, chính xác và phù hợp với thực tế vận hành.

ACCA - Từ "định hướng" đến "đồng hành thực thi"

Với mạng lưới hàng trăm nghìn hội viên và học viên tại hơn 180 quốc gia, ACCA từ lâu đã được biết đến như một tổ chức nghề nghiệp thiết lập các chuẩn mực về tài chính, kế toán và quản trị. Điểm khác biệt của ACCA so với các tổ chức nghề nghiệp khác không chỉ nằm ở vai trò dẫn dắt xu hướng, mà còn thể hiện ở cách tổ chức này cụ thể hóa nội dung, bảo đảm đáp ứng sát với nhu cầu thực tiễn của thị trường và doanh nghiệp. Trên bình diện quốc tế, ACCA là thành viên sáng lập Khung hợp tác xây dựng năng lực IFRS ra mắt tại COP27 và là đối tác chiến lược của ISSB. Tại Việt Nam, trong 25 năm hoạt động, ACCA đã đồng hành cùng Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước trong lộ trình áp dụng chuẩn mực quốc tế, đồng thời phát triển bộ thuật ngữ tiếng Việt đầu tiên cho IFRS S1 và S2 nhằm hỗ trợ quá trình triển khai trong thực tiễn.

Theo đại diện ACCA, việc trang bị kiến thức về phát triển bền vững giúp đội ngũ kế toán duy trì vai trò chiến lược và tích hợp ESG vào hoạt động doanh nghiệp, qua đó hạn chế rủi ro bị bỏ lại trong bối cảnh chuẩn mực toàn cầu ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc.

Trong bối cảnh mới, vai trò này đang được mở rộng theo hướng thực tiễn hơn. ACCA từng bước trở thành cầu nối giữa chuẩn mực quốc tế và hoạt động thực tiễn hàng ngày của doanh nghiệp. Thông qua mạng lưới chuyên gia toàn cầu, các nghiên cứu chuyên sâu về IFRS, ESG, cùng với hệ thống đào tạo và cập nhật liên tục, tổ chức này có khả năng "dịch" những yêu cầu phức tạp của thế giới thành các bước đi cụ thể mà doanh nghiệp trong nước có thể triển khai. Đây cũng là lý do các nội dung do ACCA triển khai thường gắn chặt với bối cảnh thực tế tại từng thị trường thay vì mang tính lý thuyết thuần túy.

Một điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của ACCA là không đặt trọng tâm vào những khái niệm vĩ mô, họ bắt đầu từ những vấn đề cụ thể mà doanh nghiệp đang đối mặt. Từ các hội thảo cập nhật kiến thức Thuế dành riêng cho nhóm doanh nghiệp ngành thủy sản tại TP.HCM, đến các chương trình nâng cao năng lực đấu thầu tại Hà Nội, nội dung đều được thiết kế theo hướng gắn với đặc thù từng lĩnh vực và theo xu hướng thị trường. Dù khác nhau về chủ đề, một logic xuyên suốt vẫn được duy trì chính là cập nhật chính sách - phân tích tác động đến hướng dẫn áp dụng. Nhờ đó, người tham dự nắm được cả bức tranh đang thay đổi, lẫn hiểu rõ những bước cần thực hiện tiếp theo trong công việc hàng ngày.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, vai trò của người làm tài chính - kế toán cũng đang thay đổi. Nếu trước đây, trọng tâm chủ yếu là tuân thủ và ghi nhận, thì hiện nay, yêu cầu đã mở rộng sang phân tích, tư vấn và tham gia vào quá trình ra quyết định. Song đó, các chuẩn mực tài chính cũng đang thay đổi theo hướng gắn với phát triển bền vững và chuyển đổi số, đòi hỏi người làm nghề phải liên tục cập nhật cả về tư duy lẫn công cụ. Chính vì vậy, việc theo đuổi các chương trình và chứng chỉ ACCA vì thế trở thành quá trình xây dựng năng lực làm việc trong môi trường mới, nơi tài chính, công nghệ và dữ liệu ngày càng gắn kết chặt chẽ trong vận hành doanh nghiệp.

Ngày 18/03/2026 tại Ninh Bình, ACCA đã phối hợp cùng Rox Key, RSM Việt Nam, MSB và Vietsourcing tổ chức hội thảo chuyên đề về Quản trị Rủi ro Thuế và kế toán cho Doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Đồng Văn

Thu hẹp khoảng cách giữa "biết" và "làm"

Với nhiều doanh nghiệp, thách thức không nằm ở việc thiếu thông tin, mà ở chỗ làm thế nào để biến những gì đã biết thành hành động đúng và kịp thời trong thực tế vận hành. Khoảng cách giữa "biết" và "làm được" vì thế trở thành áp lực thường trực, đặc biệt trong bối cảnh môi trường chính sách và kinh doanh liên tục thay đổi.

Trong bối cảnh đó, giá trị của một tổ chức nghề nghiệp không đơn thuần nằm ở việc cung cấp góc nhìn hay định hướng dài hạn, mà phải thể hiện được khả năng giúp người làm nghề xử lý được các vấn đề cụ thể trong công việc hàng ngày. Những gì ACCA đang triển khai tại Việt Nam cho thấy một cách tiếp cận rõ ràng: đi từ các tình huống thực tế doanh nghiệp đang gặp phải, đưa ra hướng xử lý có thể áp dụng ngay và đồng hành trong quá trình triển khai. Cách tiếp cận này giúp ACCA vượt ra khỏi vai trò một tổ chức định hướng, trở thành một nguồn tri thức mang tính ứng dụng cao. Qua đó, đội ngũ tài chính - kế toán có thể từng bước nâng cao năng lực thực thi, tiệm cận chuẩn mực quốc tế ngay trong chính hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.