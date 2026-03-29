Kiểm tra bất ngờ, phát hiện xe tải chở 8.000 lít xăng dầu trái phép, công an lập tức vào cuộc

Khánh Vy | 29-03-2026 - 00:01 AM | Thị trường

Hơn 8.000 lít xăng dầu buôn lậu bị phát hiện, trị giá hơn 800 triệu đồng.

Theo SCMP, nhà chức trách tại Hong Kong (Trung Quốc) vừa triệt phá một đường dây buôn bán nhiên liệu trái phép, bắt giữ một nghi phạm và thu giữ hơn 8.000 lít xăng dầu, trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng cao do căng thẳng tại Trung Đông.

Theo thông tin từ cảnh sát, chiến dịch được triển khai với sự phối hợp của lực lượng cứu hỏa và hải quan – thuế vụ. Kết quả, một người đàn ông 61 tuổi đã bị bắt giữ với cáo buộc liên quan đến khoảng 4.000 lít dầu diesel nghi được buôn bán trên thị trường chợ đen.

Tổng giá trị số nhiên liệu bị thu giữ ước tính khoảng 32.000 USD (tương đương hơn 842 triệu đồng). Đại diện cảnh sát cho biết toàn bộ số nhiên liệu này đã được xử lý theo quy định và cơ quan chức năng sẽ đề nghị tòa án ra quyết định tịch thu.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã dừng kiểm tra 4 xe tải và một xe tải cỡ trung đỗ trên đường Kwai Wo, phát hiện nhiều thiết bị bơm nhiên liệu cùng khoảng 4.000 lít dầu diesel nghi nhập lậu, trị giá khoảng 16.600 USD. Nghi phạm bị bắt tại chỗ với nhiều cáo buộc, bao gồm vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, xử lý hàng hóa nguy hiểm, điều khiển phương tiện không có giấy phép và không có bảo hiểm bên thứ ba.

Cảnh sát giao thông cũng đã kéo đi hai phương tiện không đủ điều kiện lưu thông. Đội đặc nhiệm khu vực Thanh Y hiện tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các đầu mối liên quan.

Cùng thời điểm, lực lượng hải quan phát hiện thêm hai xe tải tại một bãi đỗ trên đường Cảng Container phía Nam, chở khoảng 4.100 lít xăng nghi nhập lậu, trị giá hơn 15.000 USD. Các phương tiện này bị nghi tham gia vào mạng lưới phân phối nhiên liệu bất hợp pháp.

Chiến dịch diễn ra trong bối cảnh giá nhiên liệu toàn cầu tăng mạnh kể từ cuối tháng 2, khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang. Đồng thời, việc gián đoạn hoạt động tại eo biển Eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu khí quan trọng – cũng góp phần đẩy giá năng lượng đi lên.

Dữ liệu từ Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Hong Kong cho thấy giá xăng bán lẻ tại Hong Kong hiện dao động từ 4,06 đến 4,11 USD/lít (106.000 - 108.000 VNĐ/lít), trong khi giá dầu diesel ở mức 4,16 – 4,23 USD/lít (109.000 - 111.000 VNĐ/lít). Mức giá cao này được cho là một trong những nguyên nhân khiến hoạt động buôn bán nhiên liệu trái phép gia tăng.

Theo giới chức, thời gian gần đây, số vụ buôn bán nhiên liệu trái phép tại Hong Kong có xu hướng gia tăng. Các đợt truy quét đã phát hiện nhiều phương tiện được cải hoán thành “trạm xăng di động”, sử dụng nhiên liệu không chịu thuế nhập từ Trung Quốc. Ngoài ra, một số điểm bơm nhiên liệu trái phép cố định cũng đã bị triệt phá.

Nguồn tin cho biết, các hoạt động này có thể mang lại lợi nhuận lên tới 1.200 USD mỗi ngày, nhờ tận dụng chênh lệch giá giữa nhiên liệu chịu thuế tại Hong Kong và nguồn cung giá rẻ hơn từ Trung Quốc.

