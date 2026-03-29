Gần 700 xe Toyota Land Cruiser tại Việt Nam có nguy cơ bị rỉ dầu từ hộp số, hãng cho biết chỉ cần 30 phút để xử lý
Các mẫu xe thuộc diện ảnh hưởng được sản xuất từ ngày 5/12/2024 đến 8/12/2024. Toyota Việt Nam sẽ cập nhật lại phần mềm để khắc phục lỗi.
Toyota Việt Nam vừa đưa ra thông báo thực hiện chương trình triệu hồi cho dòng xe Land Cruiser 300. Nguyên nhân được đưa ra là cập nhật phần mềm điều khiển hộp số cho mẫu xe này.
Theo hãng xe Nhật Bản, 699 chiếc Land Cruiser 300 sản xuất từ ngày 5/12/2024 đến 8/12/2024 nằm trong diện cần triệu hồi để kiểm tra. Hãng chia sẻ các xe này trong quá trình vận hành có thể xảy ra hiện tượng xe bị mất công suất khi đang chạy ở tốc độ cao hoặc rò rỉ dầu từ hộp số ra ngoài. Nếu có nguồn lửa xung quanh, xe có thể bị cháy.
Các khách hàng sở hữu những chiếc Land Cruiser 300 sẽ nhận được thông báo từ đại lý mời mang xe đến kiểm tra. Toyota sẽ cập nhật lại phần mềm điều khiển hộp số tự động để xử lý lỗi. Thời gian kiểm tra, cập nhật phần mềm dự kiến khoảng 30 phút cho mỗi xe.
Trong trường hợp không nhận được thông báo, khách hàng có thể chủ động kiểm tra thông tin bằng cách nhập số VIN của xe trên website của Toyota Việt Nam để biết xe có nằm trong dải ảnh hưởng hay không.
Đáng chú ý, Toyota Việt Nam không chỉ cập nhật phần mềm cho các xe chính hãng, thương hiệu còn thông báo những xe nhập khẩu tư nhân thuộc diện ảnh hưởng của chương trình này, khi nhận được yêu cầu từ chủ xe, Toyota Việt Nam sẽ kiểm tra thông tin chi tiết. Sau khi vấn đề được xác nhận và phê duyệt, đại lý sẽ tiến hành kiểm tra, cập nhật miễn phí phần mềm cho khách hàng.
Toyota Land Cruiser 300 được ra mắt toàn cầu vào giữa năm 2021 và mở bán tại Việt Nam không lâu sau đó. Mẫu SUV nhập Nhật sử dụng động cơ xăng tăng áp công suất 409 mã lực, mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Động cơ này kết hợp cùng hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4WD. Xe hiện có giá bán 4,58 tỷ đồng.
