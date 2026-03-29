Honda ra mắt xe tay ga mới phiên bản giới hạn, thiết kế đốn tim giới trẻ

Mới đây, mẫu xe tay ga cỡ nhỏ vô cùng được ưa chuộng Honda Scoopy vừa chính thức trình làng một phiên bản đặc biệt mang tên Scoopy x Cinnamoroll tại thị trường Thái Lan. Với mức giá quy đổi chưa tới 50 triệu đồng, ấn bản này lập tức tạo nên cơn sốt nhờ triết lý thiết kế mềm mại, sử dụng tông màu trắng và xanh pastel làm chủ đạo. Sự kết hợp màu sắc đặc trưng của nhân vật hoạt hình Cinnamoroll đình đám giúp tổng thể chiếc xe toát lên vẻ ngoài hiện đại, thời trang nhưng cũng không kém phần đáng yêu, đánh trúng tâm lý của nhóm khách hàng trẻ tuổi năng động.

Điểm nhấn làm nên giá trị của phiên bản này chính là tính độc quyền vô cùng cao khi nhà sản xuất chỉ tung ra đúng 2000 chiếc, mỗi xe đều được khắc số sê-ri riêng biệt từ 0001 đến 2000. Xung quanh thân xe được tô điểm bởi các họa tiết biểu tượng mềm mại và hình ảnh nhân vật Cinnamoroll sắc nét. Không dừng lại ở thiết kế dàn áo, Honda còn trang bị kèm một bộ phụ kiện đồng bộ cực kỳ bắt mắt. Chủ nhân của chiếc xe sẽ được sở hữu trọn bộ từ vỏ chìa khóa thông minh, mũ bảo hiểm phiên bản đặc biệt, cho đến khung biển số và thảm để chân họa tiết Cinnamoroll, tạo nên một tổng thể mang đậm phong cách cá nhân hóa.

Ẩn dưới vẻ ngoài dễ thương là khả năng vận hành linh hoạt và bền bỉ nhờ khối động cơ eSP 109,51 cc, 4 thì, làm mát bằng không khí kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Hệ thống truyền động V-Matic được tinh chỉnh khéo léo không chỉ mang lại cảm giác vặn ga êm ái mà còn tối ưu hóa mức tiêu hao nhiên liệu. Lợi thế về trọng lượng siêu nhẹ chỉ 94 kg cùng kích thước thon gọn giúp chiếc xe trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những người mới tập lái hoặc chị em phụ nữ thường xuyên phải luồn lách qua những con phố đông đúc.

Bên cạnh đó, xe vẫn duy trì đầy đủ các công nghệ an toàn và tiện ích thiết thực. Hệ thống đèn chiếu sáng LED toàn diện, cụm đồng hồ màn hình kỹ thuật số hiển thị rõ nét, phanh đĩa trước tích hợp công nghệ CBS an toàn kết hợp cùng cặp vành hợp kim lốp không săm mang lại sự an tâm tuyệt đối trên mọi hành trình. Với bình xăng dung tích 4,2 lít hỗ trợ nhiên liệu E20 thân thiện môi trường, mẫu tay ga có giá niêm yết 59.800 baht (tương đương khoảng 47,87 triệu đồng) này thực sự là một làn gió mới đầy hấp dẫn trong phân khúc.