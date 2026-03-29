Volkswagen Teramont Pro ra mắt Việt Nam: Có ghế 'nữ hoàng' duy nhất phân khúc, muốn lăn bánh phải chi hơn 3 tỷ

Volkswagen chính thức bổ sung Teramont Pro vào danh mục sản phẩm tại thị trường Việt Nam. Trước đây, ngoài Teramont tiêu chuẩn, hãng xe Đức đã giới thiệu các dòng Teramont khác như X, President. Mẫu xe này được định vị ở nhóm SUV cao cấp 7 chỗ, nơi quy tụ những cái tên quen thuộc như Hyundai Palisade, Toyota Land Cruiser Prado hay Ford Explorer.

Volkswagen Teramont Pro được bán với 2 phiên bản. Ảnh: VW Việt Nam

Nếu nhìn vào thông số, Teramont Pro dễ dàng tạo ấn tượng ban đầu. Chiều dài tổng thể 5.158 mm khiến mẫu xe này vượt qua cả Hyundai Palisade (4.995 mm) và Ford Explorer (5.049 mm). Trục cơ sở gần 3 mét (2.980 mm) cũng là một con số đáng chú ý, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến không gian sử dụng.

Thiết kế của Teramont Pro đi theo xu hướng liền mạch, tối giản các chi tiết. Dải đèn LED nối dài ở đầu và đuôi xe, kết hợp logo phát sáng, tạo nên nhận diện rõ ràng nhưng không quá phô diễn. Đây là kiểu thiết kế khá quen thuộc, mang tính bền vững, ít bị lỗi thời theo thời gian.

Trên phiên bản tiêu chuẩn dùng la-zăng 20 inch, trong khi bản Max nâng lên 21 inch. Sự khác biệt này không chỉ dừng ở kích thước, mà còn ở công nghệ được áp dụng trên lốp. Phiên bản cao nhất có thêm công nghệ tiêu âm Soundcomfort, hãng cho biết công nghệ này giúp giảm tới 60% tiếng ồn.

Khoang cabin Teramont Pro Max. Ảnh: VW Việt Nam

Bước vào bên trong, Teramont Pro gây chú ý với ghế hành khách phía trước được đặt tên là "Queen Seat". Thực tế, đây là ghế chỉnh điện 14 hướng, có massage, làm mát và sưởi - những tính năng vốn quen thuộc ở xe sang, nhưng hiếm khi xuất hiện ở vị trí ghế phụ trong phân khúc này.

Vị trí trung tâm sở hữu màn hình kích thước 15 inch, độ phân giải 2K, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android không dây. Màn hình này được giới thiệu cho phép khách hàng cá nhân hóa hiển thị.

Hãng xe Đức chia sẻ Teramont Pro được chú trọng vào khả năng cách âm bằng nhiều phương pháp như tinh chỉnh cơ khí động cơ, bổ sung vật liệu cách âm dưới sàn và các khu vực như cửa, trần, khoang hành lý… Đáng chú ý, chỉ riêng cách âm sàn xe đã sử dụng 21 kg lớp cách âm bằng hợp chất dạng cao su.

Hàng ghế thứ 2 và thứ 3. Ảnh: VW Việt Nam

Về vận hành, xe trang bị động cơ 2.0 TSI công suất 268 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Khối động cơ này kết hợp cùng hộp số DSG 7 cấp và hệ dẫn động 4MOTION cho phép xe tăng tốc 0–100 km/h trong 7,6 giây.

Các hệ thống hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đỗ xe hay giới hạn tốc độ xuất hiện đầy đủ. Các trang bị an toàn bị động như 9 túi khí hay hỗ trợ khẩn cấp cũng nằm trong nhóm tiêu chuẩn cần có. Teramont Pro còn sở hữu tính năng bảo vệ hành khách chủ động trước va chạm. Khi phát hiện có nguy cơ va chạm, xe sẽ chủ động chuẩn bị bằng cách tự động siết dây đai an toàn, đóng các cửa sổ nhưng vẫn chừa một phần để giảm áp suất trong buồng lái khi bung túi khí, đóng cửa sổ trời, cảnh báo phương tiện khác bằng cách kích hoạt đèn khẩn cấp.

Teramont Pro được bán ra với hai phiên bản là Pro và Pro Max, giá lần lượt 2,799 tỷ và 2,888 tỷ đồng. Xét trong phân khúc SUV 7 chỗ cao cấp, mẫu SUV mới nhà của Volkswagen Việt Nam có giá bán dễ tiếp cận hơn Toyota Land Cruiser Prado (3,46 tỷ đồng) nhưng cao hơn Hyundai Palisade (1,469 - 1,589 tỷ đồng).

