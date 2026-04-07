Chưa ra mắt đã khiến fan háo hức: iPhone gập bắt đầu được sản xuất thử, thiết kế cực độc với hai màu đen trắng

Theo nguồn tin từ chuỗi cung ứng, Apple đã bắt đầu giai đoạn sản xuất thử nghiệm (trial production) đối với mẫu iPhone gập đầu tiên. Ở giai đoạn này, các thông số kỹ thuật, phần cứng và thiết kế chính của thiết bị gần như đã được chốt, trong khi những chiếc máy thử nghiệm sẽ được sử dụng nội bộ để kiểm tra hiệu năng, độ bền và khả năng tối ưu phần mềm trước khi tiến tới sản xuất hàng loạt.

Các rò rỉ gần đây cho thấy iPhone gập có thể chỉ được bán với hai tùy chọn màu đen và trắng, sử dụng màn hình gập linh hoạt cùng bản lề được thiết kế lại nhằm tăng độ bền và giảm nếp gấp trên màn hình.

Thiết bị cũng được cho là sẽ chạy chip Apple A-series thế hệ mới, đồng thời được tối ưu phần mềm iOS cho trải nghiệm đa nhiệm trên màn hình gập như chia đôi ứng dụng, chuyển đổi linh hoạt giữa các chế độ hiển thị và hỗ trợ đa cửa sổ.

Việc bước vào giai đoạn sản xuất thử cũng thường kéo theo khả năng xuất hiện ảnh hoặc video rò rỉ của thiết bị trước ngày ra mắt, điều từng xảy ra với nhiều thế hệ iPhone trước đây.

Vì vậy, giới công nghệ cho rằng những hình ảnh thực tế đầu tiên của iPhone gập có thể xuất hiện trong thời gian tới khi các mẫu thử bắt đầu được sản xuất với số lượng nhỏ.

Về thời điểm ra mắt, nhiều báo cáo cho biết iPhone gập có thể không được giới thiệu cùng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, mà được Apple tổ chức một sự kiện riêng vào khoảng tháng 12/2026. Theo lịch trình sản phẩm mới, Apple được cho là sẽ ra mắt các mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn và dòng iPhone Air thế hệ tiếp theo vào đầu năm, trước khi giới thiệu mẫu thiết bị gập vào cuối năm.

Hiện thị trường smartphone gập đang do các hãng như Samsung với Galaxy Z Fold, Huawei Mate X và Oppo Find N dẫn dắt. Việc Apple gia nhập phân khúc này được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng danh mục sản phẩm cao cấp, đồng thời cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ đã có nhiều năm kinh nghiệm trong thiết kế thiết bị màn hình gập.

Các nhà phân tích nhận định, dù ra mắt muộn hơn nhiều đối thủ, iPhone gập vẫn có thể tạo sức hút lớn nhờ khả năng tối ưu phần mềm, hệ sinh thái iOS và sức mạnh thương hiệu của Apple. Nếu sản phẩm thành công, đây có thể trở thành cột mốc quan trọng mở ra một hướng phát triển mới cho dòng iPhone trong những năm tới.