Không tốn 1 đồng vận chuyển còn lời to 15 tỷ USD, quốc gia đồng minh châu Âu đã ‘phù phép’ 129 tấn vàng từ kho dự trữ của Mỹ về nước như thế nào?

Pháp đã âm thầm thực hiện một động thái tài chính đầy rủi ro, giúp củng cố cả dự trữ vàng và bảng cân đối kế toán của mình. Bằng cách đưa lượng vàng dự trữ trở lại dưới sự kiểm soát trong nước đồng thời tận dụng giá vàng kỷ lục, quốc gia này đã biến một sự thay đổi chiến lược thành khoản lợi nhuận hàng tỷ euro.

Cụ thể, từ tháng 7/2025 đến tháng 1/2026, Ngân hàng Trung ương Pháp đã hồi hương 129 tấn vàng được lưu trữ tại New York. Con số này chiếm gần 5% tổng dự trữ của ngân hàng.

Pháp có lịch sử lưu trữ một phần vàng của mình tại Cục Dự trữ Liên bang ở New York. Việc nắm giữ dự trữ ở nước ngoài được coi là biện pháp bảo vệ chống lại xung đột tiềm tàng ở châu Âu.

Thỏa thuận đó hiện đã chấm dứt. Toàn bộ lượng vàng dự trữ của Pháp, khoảng 2.437 tấn, hiện đang được cất giữtrong hầm ngầm ở La Souterraine. Điều này đưa Pháp trở thành một trong những quốc gia nắm giữ vàng lớn nhất thếgiới, chỉ đứng sau Hoa Kỳ, Đức và Ý, không tính Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Cách Pháp đưa 129 tấn vàng về nước không mất một đồng còn lời 15 tỷ USD

Thay vì vận chuyển vàng vật lý xuyên lục địa, Pháp đã áp dụng một phương pháp hiệu quả hơn. Ngân hàng Trung ương Pháp đã bán số vàng được cất giữ ở New York và mua lại một lượng vàng thỏi chất lượng cao tương đương trong phạm vi châu Âu.

Chiến lược bán và mua lại này cho phép ngân hàng trung ương tránh được rủi ro về hậu cần đồng thời cải thiện chất lượng và tính thanh khoản của dự trữ.

Thời điểm thực hiện rất quan trọng. Với giá vàng toàn cầu ở mức cao kỷ lục, các giao dịch này đã tạo ra lợi nhuận đáng kể. Thông qua 26 hoạt động riêng biệt, ngân hàng đã thu về 12,8 tỷ euro (14,8 tỷ USD) lợi nhuận.

Các nhà chức trách Pháp mô tả động thái này là một sự nâng cấp kỹ thuật hơn là một tín hiệu địa chính trị. Thống đốc François Villeroy de Galhau cho biết nỗ lực này nhằm thay thế các thỏi vàng cũ, “không đạt tiêu chuẩn” bằng vàng thỏi đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành.

Xu hướng “hồi hương” vàng

Các hành động của Pháp là một phần của sự chuyển dịch rộng hơn giữa các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới. Ngày càng nhiều quốc gia lựa chọn lưu trữ vàng trong nước để đảm bảo kiểm soát trực tiếp đối với dự trữ của mình.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, 59% ngân hàng trung ương hiện nay thích giữ vàng trong biên giới quốc gia, tăng từ41% vào năm 2024.

Xu hướng này phản ánh sự nhạy cảm ngày càng tăng đối với các rủi ro địa chính trị, sự bất ổn tài chính và tầm quan trọng của tính thanh khoản trong thời kỳ khủng hoảng.

Các nền kinh tế lớn khác cũng đang đánh giá lại nơi cất giữ vàng của họ.

Đức, quốc gia có trữ lượng vàng lớn thứ hai thế giới, vẫn lưu trữ một phần đáng kể lượng vàng của mình tại Hoa Kỳ. Khoảng 1.236 tấn, tương đương khoảng 37% dự trữ của nước này, vẫn nằm trong các kho bạc của Mỹ. Tuy nhiên, đang có cuộc tranh luận trong nước ngày càng gay gắt về việc liệu số vàng này có nên được đưa về nước hay không.

Ấn Độ cũng đã có những hành động cụ thể.Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã hồi hương hơn 274 tấn vàng kể từ tháng 3/2023, bao gồm 64 tấn trong nửa đầu năm tài chính 2026.

Hiện tại, khoảng 2/3 tổng lượng dự trữ vàng của Ấn Độ, khoảng 880,8 tấn, được giữ trong nước, phần còn lại được lưu trữ ở nước ngoài theo các thỏa thuận giám hộ.

Theo Money Control﻿