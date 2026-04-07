Hà Nội, TP Hồ Chí Minh sẽ kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy từ ngày 1/7/2027

Theo PV | 07-04-2026 - 17:25 PM | Thị trường

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg quy định lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải

Quyết định quy định thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ như sau:

a) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2027 đối với thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh;

b) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2028 đối với các thành phố trực thuộc trung ương còn lại;

c) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2030 đối với các tỉnh còn lại. Tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh này có thể quy định áp dụng thời hạn sớm hơn.

Quyết định nêu rõ, xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2008, áp dụng Mức 1 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2008 đến hết năm 2016, áp dụng Mức 2 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, áp dụng Mức 3 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ ngày 01 tháng 7 năm 2026, áp dụng Mức 4 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2016, áp dụng Mức 1 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2027, áp dụng Mức 2 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu từ ngày 01 tháng 7 năm 2027, áp dụng Mức 4 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Quyết định quy định từ ngày 01 tháng 01 năm 2028, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải đáp ứng quy định về khí thải Mức 2 trở lên.

Xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông vào “vùng phát thải thấp” của thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô phải đáp ứng quy định về khí thải theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo Thông tư số 92/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ bao gồm 4 mức giá trị giới hạn tối đa cho phép đối với từng thông số Hydrocacbon (HC), Cacbon Monoxit (CO) trong khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Giá trị giới hạn tối đa cho phép của các thông số CO, HC trong khí thải xe mô tô, xe gắn máy lắp động cơ cháy cưỡng bức tham gia giao thông đường bộ được quy định trong bảng sau đây:

Theo PV

Những mẫu xe 'uống xăng như ngửi' trong tầm giá từ 600-700 triệu đồng, có mẫu chạy 1.200 km mới cần tiếp nhiên liệu

Những mẫu xe 'uống xăng như ngửi' trong tầm giá từ 600-700 triệu đồng, có mẫu chạy 1.200 km mới cần tiếp nhiên liệu Nổi bật

Chuyện gì đây: Iran đột ngột 'lật kèo', chặn 2 tàu chở LNG của đồng minh Mỹ ngay trước cửa eo biển Hormuz

Chuyện gì đây: Iran đột ngột 'lật kèo', chặn 2 tàu chở LNG của đồng minh Mỹ ngay trước cửa eo biển Hormuz Nổi bật

Hàng loạt MPV đua giảm giá, có mẫu ưu đãi tới cả trăm triệu, lăn bánh chỉ như giá niêm yết

Hàng loạt MPV đua giảm giá, có mẫu ưu đãi tới cả trăm triệu, lăn bánh chỉ như giá niêm yết

17:15 , 07/04/2026
Bất ngờ khám xét 1 xe container, cảnh sát kinh tế bắt quả tang hơn 224.000 bao thuốc lá lậu bí mật tuồn về Việt Nam

Bất ngờ khám xét 1 xe container, cảnh sát kinh tế bắt quả tang hơn 224.000 bao thuốc lá lậu bí mật tuồn về Việt Nam

16:50 , 07/04/2026
Trung Quốc công bố đột phá mới về pin xe điện: Không cháy nổ, chịu nhiệt 300°C

Trung Quốc công bố đột phá mới về pin xe điện: Không cháy nổ, chịu nhiệt 300°C

15:38 , 07/04/2026
MacBook Neo mở bán ở Việt Nam giá từ 16,5 triệu - một đại lý tặng quà trị giá 5 triệu

MacBook Neo mở bán ở Việt Nam giá từ 16,5 triệu - một đại lý tặng quà trị giá 5 triệu

15:26 , 07/04/2026

