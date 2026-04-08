Quốc gia EU phụ thuộc tuyệt đối vào dầu Nga vừa bất ngờ xoay trục nhập 500.000 tấn dầu từ Mỹ

Hungary dự kiến đạt được thỏa thuận cung cấp dầu trị giá 500 triệu đô la với Hoa Kỳ vào thứ Ba (7/3) trong chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tới Budapest.

Ông Vance đã đến thủ đô Budapest của Hungary vào sáng thứ Ba, chỉ vài ngày trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày 12/4.

Thỏa thuận dự kiến giữa Hungary và Mỹ bao gồm việc công ty năng lượng MOL của Hungary đồng ý mua khoảng 500.000 tấn dầu của Mỹ với giá khoảng 500 triệu đô la.

Hungary nổi tiếng là quốc gia phụ thuộc vào dầu Nga. Thời điểm sau xung đột Nga – Ukraine, 70- 90% dầu khí nhập khẩu nước này đến từ Nga trong khi mức trung bình trước đó cũng là 60-80%.

Quốc gia này đã nhiều lần trì hoãn hoặc làm mềm các gói trừng phạt Nga của Liên minh châu Âu chủ yếu vì phụ thuộc năng lượng mang tính cấu trúc. Hungary nhập phần lớn dầu thô từ Nga qua đường ống Druzhba, trong khi hệ thống lọc dầu của MOL Group được thiết kế phù hợp với dầu Urals, khiến việc chuyển đổi sang nguồn khác đòi hỏi chi phí lớn và thời gian dài.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán theo đuổi cách tiếp cận thực dụng, ưu tiên ổn định kinh tế và giá năng lượng hơn là lập trường địa chính trị cứng rắn. Trong bối cảnh Nga sẵn sàng bán dầu với mức chiết khấu sâu sau năm 2022, Hungary có thêm động lực duy trì nhập khẩu để giảm áp lực lạm phát.

Việc yêu cầu sự đồng thuận tuyệt đối trong EU cũng trao cho Hungary “quyền phủ quyết” trên thực tế. Budapest tận dụng điều này như một công cụ đàm phán, buộc EU phải nhượng bộ - chẳng hạn miễn trừ cho dầu vận chuyển qua đường ống - trước khi chấp thuận các gói trừng phạt.

Chính quyền Tồng thống Donald Trump thường xuyên ca ngợi ông Orban, người có các chính sách xã hội và năng lượng thường mâu thuẫn với các chính sách chính thức của EU, trong đó Hungary là một thành viên.

Trong cuộc bầu cử sắp tới, cả ông Trump và ông Putin đều hy vọng ông Orban sẽ thắng cử bất chấp việc ông đang bị đảng của lãnh đạo phe đối lập Peter Magyar dẫn dắt với tỷ lệ ủng hộ thấp hơn 16 điểm phần trăm.