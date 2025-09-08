Đề xuất tính giá điện sinh hoạt theo khung giờ thay bậc thang, Bộ Công Thương nói gì?

Trước đó, cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị xem xét tính giá bán điện sinh hoạt theo hướng thay thế cách tính bậc thang bằng cách tính theo khung giờ hoạt động theo (giờ cao điểm và thấp điểm) nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.



Bộ Công Thương trả lời cử tri về xuất tính giá điện sinh hoạt theo khung giờ thay bậc thang

Về kiến nghị này, Bộ Công Thương cho biết điện năng là một loại hàng hóa đặc biệt, việc sản xuất và tiêu dùng diễn ra đồng thời, việc lưu trữ điện năng có tính chi phí cao. Khi huy động phát điện, về nguyên tắc ngành điện sẽ huy động các nhà máy điện có giá thấp hơn phát điện trước cho đến khi đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện của khách hàng.

Với đặc điểm này, nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, hiện nay rất nhiều nước trên thế giới kể cả các nước tiên tiến như: Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indoensia, Philippines… đều áp dụng giá điện theo các bậc thang tương tự như Việt Nam.

Việc thiết kế giá bán lẻ điện cho sinh hoạt theo các bậc phù hợp với các mức sử dụng điện khác nhau của các hộ dân với giá điện của các bậc tăng dần nhằm khuyến khích các hộ dân sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm không phải chỉ riêng có ở nước ta mà là phương pháp được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới.

Thực tế, áp dụng trong những năm qua cho thấy việc áp dụng giá bán điện sinh hoạt theo các bậc thang là đơn giản và đạt được mục tiêu khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Bộ Công Thương lý giải về cách tính giá điện sinh hoạt bậc thang

Tại Luật Điện lực, Bộ Công Thương dẫn quy định "giá bán lẻ điện theo thời gian sử dụng điện trong ngày được áp dụng đối với khách hàng sử dụng điện đủ điều kiện, bao gồm giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường".

Đối với nhóm khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích sinh hoạt, áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang tăng dần với khách hàng chưa đủ điều kiện tham gia hoặc không tham gia mua điện trên thị trường điện cạnh tranh.

Như vậy, theo quy định của Luật Điện lực, phụ thuộc cấp độ phát triển của thị trường điện mà áp dụng cơ chế giá điện phù hợp với khách hàng sinh hoạt.

Theo Quyết định 14 ngày 29-5 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, giá bán điện sinh hoạt đã rút ngắn từ 6 bậc như hiện nay xuống 5 bậc thang.

Giá điện các bậc thang từ 1-5 được tính bằng 90% - 180% giá bán lẻ điện bình quân hiện hành (hiện là 2.204,0655 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Nếu tính theo giá điện hiện hành, bậc 1 có giá khoảng 1.984 đồng/kWh và cao nhất bậc 5 là 3.967 đồng/kWh.



Bậc rẻ nhất cho hộ gia đình dùng dưới 100 kWh thay vì 50 kWh hiện nay, còn bậc cao nhất từ 701 kWh trở lên.

Quyết định trên sẽ được áp dụng kể từ ngày thực hiện điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân tới đây.

