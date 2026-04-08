Góc cảnh giác: Đang yên đang lành bỗng dưng "trúng iPhone"

Ngày 8-4, Công an TPHCM vừa phát đi thông báo cảnh giác chiêu trò lừa đảo trúng iPhone, được nhận sổ tiết kiệm 100 triệu từ chương trình tri ân khách hàng

Dù không mới, chiêu trò này vẫn khiến nhiều người “sập bẫy”, dẫn đến thiệt hại tài sản đáng kể.

Theo đó, người dùng điện thoại nhận được tin nhắn qua Zalo hoặc SMS với nội dung như: “Chúc mừng bạn đã trúng iPhone 15 Pro Max” hoặc “Nhận quà tri ân trị giá hàng chục triệu đồng”.

Công an TPHCM khuyến cáo chiêu lừa trúng iPhone, người dân có nguy cơ sập bẫy cao.Ảnh: Phạm Dũng

Đằng sau những lời mời hấp dẫn này là các link giả mạo, được thiết kế tinh vi nhằm đánh cắp thông tin cá nhân.

Khi truy cập vào các link trên, nạn nhân có thể bị yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ số tiền trong tài khoản có thể bị chiếm đoạt mà không kịp phát hiện.

Công an TPHCM cho biết thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi khi đối tượng giả danh thương hiệu lớn, sàn thương mại điện tử hoặc thậm chí ngân hàng để tạo lòng tin. Nhiều website giả mạo có giao diện như trang chính thức, khiến người dùng khó phân biệt nếu không kiểm tra kỹ.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt ghi nhớ nguyên tắc “3 không”: Không tin vào các thông báo trúng thưởng không rõ nguồn gốc; không truy cập link lạ. Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin tài khoản cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

Bên cạnh đó, khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để khóa tài khoản, trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.