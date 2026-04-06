Chủ xe Mitsubishi Triton, Xpander đi cả năm không tốn tiền xăng dầu: Hãng tặng tới hơn 75 triệu đồng đổ nhiên liệu, tháng đầy vài bình không phải nghĩ

Khi giá xăng dầu biến động mạnh và liên tục thiết lập những cột mốc mới, đặc biệt là giá dầu diesel đang ở mức cao kỷ lục, chi phí vận hành trở thành gánh nặng đối với nhiều người sử dụng ô tô. Trước thực tế này, Mitsubishi Motors Việt Nam thay đổi hình thức khuyến mãi trong tháng 4/2026, tập trung hỗ trợ trực tiếp bằng phiếu nhiên liệu cho các dòng xe đang phân phối trên thị trường.

Đáng chú ý nhất trong lần khuyến mãi này nằm ở hai mẫu xe Triton và Xpander với giá trị phiếu nhiên liệu tặng kèm lên đến 75-76 triệu đồng. Trong đó, mẫu bán tải Triton phiên bản 4WD AT Athlete sản xuất năm 2025 được hỗ trợ phiếu nhiên liệu 76 triệu đồng. Với giá dầu diesel dao động quanh mức 45.000 đồng/lít, chi phí đổ đầy bình dầu 75 lít của Triton tiêu tốn khoảng gần 3,4 triệu đồng. Như vậy, số tiền 76 triệu đồng mà hãng tặng tương đương với khoảng hơn 22 lần đổ đầy bình.

Đối với các lô Triton sản xuất năm 2026, phiên bản 4WD AT Athlete nhận mức hỗ trợ nhiên liệu 56 triệu đồng, trong khi bản 2WD AT GLX và 2WD AT Premium lần lượt nhận tương ứng 49 triệu và 46 triệu đồng.

Triton là mẫu xe có giá trị khuyến mãi về nhiên liệu cao nhất của hãng. Ảnh: Đại lý

Tương tự, mẫu MPV máy xăng bán chạy nhất thị trường hiện nay là Xpander cũng có mức hỗ trợ nhiên liệu khá cao, đặc biệt là phiên bản Xpander AT sản xuất năm 2026 với giá trị tặng kèm lên đến 75 triệu đồng. Với giá xăng hiện nay rơi vào khoảng 27.000 đồng/lít, để đổ đầy bình xăng 45 lít của Xpander, chủ xe cần chi khoảng hơn 1,2 triệu đồng. Khoản phiếu nhiên liệu 75 triệu đồng từ hãng tương đương với gần 62 lần đổ đầy bình.

Các phiên bản khác của Xpander nhận mức hỗ trợ nhiên liệu ít hơn, nhưng vẫn khá cao so với mặt bằng chung các mẫu xe của Mitsubishi. Cụ thể, Xpander MT nhận mức hỗ trợ phiếu nhiên liệu 57 triệu đồng, Xpander Premium là 53 triệu đồng, còn Xpander Cross nhận khuyến mãi 55 triệu đồng tiền nhiên liệu.

Ngay cả với những ai chạy dịch vụ bằng Xpander thì chi phí nhiên liệu cả năm vẫn không cần bận tâm. Ảnh: Đại lý

Dòng xe Xforce cũng được áp dụng chính sách tặng phiếu nhiên liệu cho tất cả các phiên bản. Hai biến thể Ultimate sản xuất năm 2026 nhận mức hỗ trợ 35 triệu đồng, trong khi bản Premium sản xuất năm 2025 nhận 34 triệu đồng và bản tiêu chuẩn GLX sản xuất năm 2026 nhận 30 triệu đồng cho chi phí nhiên liệu.

Khác với Xforce, mẫu xe ở phân khúc cao hơn là Destinator lại duy trì khuyến mãi trị giá 35 triệu đồng cho cả hai phiên bản Premium và Ultimate. Gói hỗ trợ tài chính này trừ thẳng vào giá xe khi mua. Giá niêm yết các phiên bản này lần lượt là 780 triệu và 855 triệu đồng.

Đối với dòng xe có giá dễ tiếp cận nhất là Attrage, hãng không chỉ tặng phiếu nhiên liệu mà còn cả phụ kiện. Cụ thể, phiên bản Attrage MT sản xuất năm 2026 nhận phiếu nhiên liệu 46 triệu đồng kèm camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản CVT Premium nhận phiếu nhiên liệu 43,5 triệu đồng cùng ăng-ten vây cá trị giá 1,5 triệu đồng.