Hormuz vẫn dưới tầm kiểm soát của Iran, các 'ông lớn' dầu mỏ vẫn bất ngờ phát lệnh bốc hàng: Liệu có thỏa thuận ngầm?

Hữu Bách | 11-04-2026 - 08:31 AM | Thị trường

Nhiều “ông lớn” dầu mỏ Trung Đông đã bất ngờ yêu cầu khách hàng gửi lịch bốc hàng cho các lô dầu phải đi qua tuyến đường này.

Các quốc gia sản xuất dầu lớn tại Trung Đông đang yêu cầu khách hàng châu Á gửi đề xuất lịch bốc hàng tại những cảng xuất khẩu cần đi qua eo biển Hormuz, dấu hiệu cho thấy các nước vùng Vịnh đang bắt đầu những bước chuẩn bị thận trọng nhằm khôi phục hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến đường chiến lược này.

Theo các nguồn tin quen thuộc với kế hoạch được Reuters dẫn lại, Saudi Arabia, Kuwait và Iraq đã yêu cầu khách hàng nộp đề xuất lịch bốc hàng cho tháng 4 và tháng 5 đối với các lô dầu dự kiến phải đi qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, dù lệnh ngừng bắn được công bố vào tối thứ Ba, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn chưa phục hồi đáng kể.

Công ty tình báo hàng hải Windward cho biết hôm 9/4 rằng: "Lệnh ngừng bắn chưa giúp mở lại eo biển Hormuz và việc quá cảnh vẫn bị kiểm soát chặt chẽ".

Theo Windward, việc đi lại qua tuyến đường này hiện vẫn bị hạn chế, được điều phối và thực thi có chọn lọc, đồng thời nhấn mạnh rằng chưa có dấu hiệu hoạt động hàng hải thương mại trở lại bình thường.

Dù vậy, tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Arabia Aramco, nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới đã yêu cầu khách hàng gửi đề xuất lịch bốc hàng cho tháng 5 từ cả cảng Yanbu trên Biển Đỏ và cảng Ras Tanura.

Trong đó, các lô hàng xuất phát từ Ras Tanura sẽ phải đi qua eo biển Hormuz.

Tháng trước, Saudi Arabia đã tăng cường xuất khẩu dầu từ Yanbu trên Biển Đỏ, tuyến đường không cần đi qua Hormuz, trong bối cảnh các chuyến hàng từ Ras Tanura bị mắc kẹt trong Vịnh Ba Tư.

Tuy nhiên, ngay cả khi chuyển hướng sang Yanbu, Saudi Arabia không thể hoàn toàn bù đắp lượng dầu từng xuất khẩu qua Hormuz trước khi chiến sự bùng phát.

Aramco cũng đã thông báo với các khách hàng châu Á rằng trong tháng 4 họ chỉ nhận được dầu Arab Light, loại dầu chủ lực của Saudi Arabia, được bốc hàng tại cảng Yanbu.

Trong khi đó, Iraq - quốc gia được cho là đã được Iran cho phép tàu đi qua eo biển Hormuz thậm chí đã yêu cầu khách hàng gửi lịch bốc hàng trước khi lệnh ngừng bắn được công bố.

Sau khi lệnh ngừng bắn được đưa ra, một số thương nhân và nhà máy lọc dầu đã đặt tàu chở dầu tới Trung Đông để nhận hàng, song ngành vận tải biển vẫn duy trì tình trạng cảnh giác cao do chưa rõ khi nào và bằng cách nào việc đi qua Hormuz sẽ được cho phép hoàn toàn.

Tính đến ngày 10/4, Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz.

