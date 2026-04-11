Mẫu iPhone đang giảm còn nửa giá, rẻ nhất lúc này

Thị trường smartphone tại Việt Nam ghi nhận mức giá giảm mạnh của nhiều dòng máy cao cấp đời cũ, trong đó nổi bật là iPhone 13.

Theo khảo sát, mẫu iPhone từng thuộc phân khúc cao cấp này hiện được chào bán với mức giá chỉ từ khoảng 11,99 triệu đồng cho phiên bản 128GB, giảm gần một nửa so với mức giá niêm yết khoảng 25 triệu đồng khi mới ra mắt. Đây được xem là một trong những đợt điều chỉnh giá sâu nhất của dòng iPhone trong vài năm trở lại đây, đưa iPhone 13 trở thành lựa chọn hấp dẫn trong tầm giá trung cấp, đặc biệt với người dùng muốn trải nghiệm hệ sinh thái Apple với chi phí hợp lý.

Dù đã ra mắt từ năm 2021, iPhone 13 vẫn duy trì hiệu năng ổn định nhờ con chip A15 Bionic. Bộ vi xử lý này tiếp tục cho thấy khả năng xử lý mượt mà các tác vụ phổ biến như lướt web, xem video, chỉnh sửa ảnh và chơi game ở mức cấu hình trung bình đến cao. Ngoài ra, khả năng xử lý các tác vụ liên quan đến AI cũng vẫn được đảm bảo trong hầu hết nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Bộ 3 iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro và iPhone 13

Với iOS được tối ưu tốt, trải nghiệm tổng thể của iPhone 13 vẫn được đánh giá cao, ít giật lag và có độ ổn định tốt

iPhone 13 sở hữu màn hình OLED kích thước 6,1 inch, mang lại chất lượng hiển thị sắc nét, màu sắc trung thực và độ sáng cao. Kích thước này cũng được xem là “vừa tay”, phù hợp với người dùng thích sự gọn nhẹ, dễ dàng thao tác bằng một tay. Thiết kế vuông vức đặc trưng của Apple vẫn giữ được tính thẩm mỹ và độ nhận diện cao, đồng thời mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn.

Máy được trang bị hệ thống camera kép 12MP gồm camera góc rộng và góc siêu rộng. Dù không sở hữu quá nhiều nâng cấp như các dòng mới hơn, iPhone 13 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh hàng ngày với chất lượng chi tiết cao, màu sắc hài hòa.

Đặc biệt, khả năng quay video 4K HDR Dolby Vision tiếp tục là điểm mạnh, giúp iPhone 13 duy trì vị thế trong nhóm smartphone có chất lượng video tốt trong tầm giá.

Dung lượng pin 3.240mAh không quá nổi bật nếu so với các smartphone Android hiện nay. Tuy nhiên, nhờ tối ưu phần mềm tốt, thiết bị vẫn đáp ứng được một ngày sử dụng với cường độ trung bình. Công nghệ sạc nhanh 20W giúp rút ngắn thời gian nạp pin, dù chưa phải là điểm mạnh nổi bật.

iPhone 13 được phân phối với nhiều tùy chọn màu sắc như đen, trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ và hồng. Trong đó, phiên bản màu hồng nhận được nhiều sự quan tâm nhờ phù hợp với xu hướng thẩm mỹ nhẹ nhàng, pastel đang được ưa chuộng.