Mức tiêu thụ xe bán tải bất ngờ tăng

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố báo cáo, cho biết trong tháng 3-2026, số lượng xe pickup (bán tải) bán ra tăng đáng kể.

Trong tháng 3 , thị trường xe bán tải chứng kiến biến động khi UBND TP Hà Nội ban hành quyết định về việc hạn chế ô tô tải vào nội đô, trong đó có xe tải pickup. Quyết định này ảnh hưởng không chỉ tại khu vực Hà Nội mà còn tác động đến nhiều địa phương khác. Sức tiêu thụ xe bán tải trên thị trường giảm hẳn.

Tuy nhiên, báo cáo của VAMA cho biết tiêu thụ xe bán tải trong tháng 3 lại tăng đáng kể. Theo đó, mẫu Mitsubishi Triton bán được 467 chiếc (tháng 2 được 63 chiếc), Toyota Hilux 650 chiếc (tháng 2 là 871 chiếc), Isuzu D-Max 92 chiếc (tháng 2 là 97 chiếc), Toyota Ranger 1.449 chiếc (tháng 2 là 809 chiếc).

Theo giới kinh doanh ô tô, số liệu trên không có gì bất ngờ. Xe bán tải bán ra trong tháng 3 tuy tăng nhưng chủ yếu được hãng giao đến các đại lý, còn đại lý có bán được đến tay khách hàng hay không lại là chuyện khác. Chưa kể, tháng 2 rơi vào thời điểm Tết Nguyên đán (nghỉ khoảng nửa tháng) nên số xe bán ra trong tháng này thấp là đương nhiên.

Theo VAMA, trong tháng 3, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 38.704 xe, tăng 101% so với tháng 2 và tăng 122% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, 24.858 xe du lịch đựợc bán ra trong tháng 3, tăng 101% so với tháng trước; xe thương mại 13.323 chiếc, tăng 104%; xe chuyên dụng 523 chiếc, tăng 45%. Riêng xe lắp ráp trong nước bán được 15.693 chiếc, tăng 70% và xe nhập khẩu nguyên chiếc là 23.011 xe, tăng 129%.