Xe máy điện Honda nhập Thái sắp bán ở Việt Nam: Pin LFP, sạc nhanh 2 tiếng, có số lùi

Theo thông tin chính thức, Honda Việt Nam cho biết sẽ bắt đầu cung cấp ra thị trường mẫu xe máy điện UC3 từ khoảng tháng 6. Mẫu xe này trước tiên được nhập khẩu tại Thái Lan trước khi lắp ráp trong nước; các xe sẽ được phân phối qua hệ thống HEAD.

Honda UC3 là mẫu xe máy điện được thiết kế để sử dụng trong môi trường đô thị. Xe sử dụng pin LFP - loại pin được đánh giá cao về độ bền nhiệt, tính ổn định và tuổi thọ. Xe trang bị mô-tơ điện công suất tối đa 6 kW, tốc độ tối đa 80 km/h và quãng đường di chuyển tối đa khoảng 120 km cho mỗi lần sạc - theo công bố của hãng.

Honda cũng trang bị cho UC3 ba chế độ lái gồm Econ, Standard và Sport để phù hợp với nhiều kiểu sử dụng khác nhau trong phố. Bên cạnh đó, UC3 còn có chế độ hỗ trợ lùi (reverse assist), một tính năng khá hiếm trên xe máy điện cỡ nhỏ nhưng hữu ích khi dắt xe hoặc xoay đầu trong bãi đỗ hẹp.

Điểm đáng chú ý của Honda UC3 là khả năng sạc nhanh theo chuẩn CHAdeMO . Với bộ sạc 1.200 W, xe có thể sạc từ 20% lên 80% trong khoảng 2 giờ , và từ 0% lên 100% trong khoảng 4 giờ .

Tại Thái Lan, Honda UC3 được công bố với giá 132.600 baht . Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, mức giá này tương đương khoảng 95-100 triệu đồng .

Cần lưu ý rằng cho đến hiện tại, Honda Việt Nam hiện chưa công bố giá chính thức, nhưng cho biết sẽ thông báo trước thời điểm mở bán. Tuy nhiên, nhìn vào chiến lược bán hàng Honda từng áp dụng với mẫu CUV e:, rất có thể hãng sẽ áp dụng hình thức cho thuê để giảm chi phí sở hữu ban đầu.

Cốp xe có dung tích 26 lít, tương đương một số mẫu xe tay ga tầm trung trên thị trường.

Ngoài UC3, Honda hiện cũng đã thương mại hóa hai mẫu xe điện khác tại Việt Nam là ICON e: và CUV e: . Trong đó, ICON e: là mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, hướng đến nhóm người dùng học sinh - sinh viên. Xe dùng pin lithium-ion chống nước IP67 có thể tháo rời, đi được khoảng 71 km mỗi lần sạc.

Thời gian gần đây, các đại lý đã hạ giá bán của mẫu xe này, đưa mức giá mua thực tế cao nhất chỉ khoảng 21 triệu đồng - tùy khu vực và mức tính thuế VAT. Cần lưu ý rằng mức giá này không bao gồm pin.

Honda đưa ra chính sách pin bán lẻ pin với giá 12,2 triệu đồng, nhưng nếu mua kèm xe, giá pin sẽ khoảng 8,8 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng có thể chọn thuê với chi phí từ khoảng 250.000 đồng/tháng.

Ở phân khúc cao hơn, CUV e: là mẫu xe điện toàn cầu của Honda, hiện đã được bán tại Việt Nam. Xe sử dụng 2 pin Honda Mobile Power Pack e: có thể tháo rời/hoán đổi, có 3 chế độ lái, hỗ trợ lùi và màn hình TFT 7 inch kết nối RoadSync Duo. Honda Việt Nam hiện bán CUV e: với hai lựa chọn: 65 triệu đồng kèm 2 pin và 2 sạc , hoặc 45 triệu đồng không kèm pin và thuê pin hàng tháng.

Bảng tổng hợp thông tin các mẫu xe máy điện Honda tại Việt Nam: