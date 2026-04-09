Kết thúc Triển lãm Motor Show 2026, thị trường ô tô Thái Lan chứng kiến sức mua tăng trưởng đột biến với 132.951 đơn hàng được xác lập, phần lớn là xe điện. Con số này phản ánh mức tăng trưởng hơn 70% so với kỳ triển lãm năm 2025.

Ông Chaturon Komolmit, phó ban tổ chức triển lãm cho biết: "“Các đơn đặt hàng phản ánh sức mua và sự phục hồi niềm tin trên thị trường”.﻿

Sự tăng trường trên còn đánh dấu một cuộc chuyển giao "quyền lực" rõ rệt giữa các nhà sản xuất ô tô lâu đời và mới nổi. Cụ thể, trong nhiều thập kỷ qua, các doanh nghiệp Nhật Bản luôn duy trì vị thế áp đảo khi nắm giữ tới 80% đến 90% thị phần tại quốc gia này.

Tuy nhiên, từ kết quả kinh doanh mới nhất cho thấy, cục diện thị trường đã hoàn toàn đảo chiều. Các tập đoàn ô tô đến từ Trung Quốc hiện nay đã vươn lên chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu.

Cụ thể, sau 14 ngày diễn ra triển lãm, doanh số cộng dồn của các hãng xe điện Trung Quốc đạt 88.410 xe bán ra, chiếm 66,45%.

Trong đó, hệ sinh thái Chery, với 3 thương hiệu: Chery, Omoda & Jaecoo đã xác lập kỷ lục với 22.597 xe được đặt hàng. BYD cùng thương hiệu hạng sang Denza đứng ở vị trí tiếp theo với doanh số 18.057 chiếc.

Geely không nằm ngoài cuộc đua khi các dòng xe thuộc hệ sinh thái như: Geely, Zeekr và Riddara mang về 12.719 đơn hàng. MG với các thương hiệu thành viên như MG, IM và Maxus cũng ghi nhận con số 10.831 xe. Trong khi đó, Changan với các dải sản phẩm Deepal, Avatr và Nevo đã đạt mốc 10.008 chiếc.

Sự trỗi dậy của các hãng xe Trung Quốc đã đẩy những "ông lớn" truyền thống vào thế khó. Toyota, Honda và Isuzu vốn là những cái tên bảo chứng cho thị trường Thái Lan hiện đang mất dần vị thế và tụt hạng sâu trong bảng tổng sắp doanh số.

Thậm chí, phân khúc xe bán tải vốn được coi là thành trì vững chắc nhất của các hãng xe Nhật tại Đông Nam Á cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Không chỉ ở phân khúc phổ thông, các hãng xe sang của Đức như Mercedes hay BMW cũng bắt đầu cảm nhận được áp lực cạnh tranh khốc liệt. Những dòng xe điện hạng sang mới như Zeekr hay Avatr đang dần thu hút nhóm khách hàng cao cấp nhờ sự khác biệt về công nghệ và trải nghiệm.

Nguyên nhân dẫn đến sự dịch chuyển này xuất phát từ sự thay đổi trong tư duy tiêu dùng của người dân Thái Lan. Khách hàng hiện nay ưu tiên các tiêu chí về công nghệ thông minh, thiết kế mang tính tương lai và chi phí vận hành tiết kiệm.

Những giá trị như độ bền cơ học, khả năng giữ giá khi bán lại không còn chiếm chủ đạo trong quyết định mua sắm. Chính sách trợ giá xe điện quyết liệt từ chính phủ Thái Lan, cùng hệ thống hạ tầng trạm sạc đang dần hoàn thiện đã tạo điều kiện thuận lợi cho xe điện lên ngôi.

Cục diện mới tại Bangkok cho thấy Thái Lan không còn là "sân nhà" riêng biệt của các hãng xe Nhật Bản truyền thống. Quốc gia này hiện đã trở thành "chiến trường" trọng điểm của xe điện và xe năng lượng mới với sự dẫn dắt của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Sự thay đổi tại Thái Lan mang tính chất dự báo cho toàn khu vực Đông Nam Á. Xu hướng xe điện hóa và sự chiếm ưu thế của xe Trung Quốc có khả năng sẽ sớm lan tỏa sang các thị trường lân cận như: Việt Nam, Indonesia và Malaysia.