Hơn 500 khách hàng đã chọn mua SUV cao cấp Kia New Carnival Hybrid đầu năm 2026

Trong 3 tháng đầu năm 2026, Kia New Carnival Hybrid đã bàn giao hơn 500 mẫu xe đến tay khách hàng, khẳng định sức hút mạnh mẽ của một mẫu SUV Hybrid cao cấp cỡ lớn có giá bán từ 1,519 tỷ đồng. Kết quả này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của thị trường đối với dòng xe Hybrid cỡ lớn và cho thấy niềm tin của khách hàng dành cho mẫu xe New Carnival với công nghệ Hybrid cao cấp và giá trị sử dụng thực tế. Kia New Carnival Hybrid đang trở thành lựa chọn dẫn đầu cho xu hướng di chuyển xanh, hiện đại, tiết kiệm và bền vững trong phân khúc xe cao cấp cỡ lớn.

Điểm vượt trội giúp Kia New Carnival Hybrid chinh phục số đông khách hàng đến từ triết lý thiết kế lấy trải nghiệm người dùng làm trọng tâm để phát triển sản phẩm. Từ kiểu dáng sang trọng và đẳng cấp theo xu hướng mới cho đến hệ truyền động Hybrid cao cấp, các tùy chọn cá nhân hóa chính hãng chính là những điểm làm nên thành công của Kia New Carnival Hybrid.

Khác với các hệ thống Hybrid phổ thông, công nghệ Hybrid cao cấp trên Kia New Carnival Hybrid được phát triển theo hướng tối ưu toàn diện giữa hiệu suất, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và trải nghiệm lái. Mẫu xe vận hành êm ái, tĩnh lặng nhưng vẫn duy trì sức mạnh ấn tượng nhờ sự phối hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện sử dụng pin Lithium-ion Polymer. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn New Carnival Hybrid như một giải pháp di chuyển hiện đại, dung hòa giữa hiệu quả kinh tế và trải nghiệm cao cấp.

Công nghệ Hybrid cao cấp trên Kia New Carnival Hybrid giúp tối ưu trải nghiệm cho khách hàng

Đặc biệt, công nghệ E-VMC - hệ thống kiểm soát chuyển động thông minh trên New Carnival Hybrid giúp tối ưu sự ổn định và êm ái trong từng chuyển động cũng mang đến nhiều giá trị trải nghiệm khác biệt cho người dùng. Nếu các dòng xe Hybrid thông thường chỉ sử dụng mô-tơ điện cho mục đích truyền động, Kia đã nâng tầm công nghệ này bằng cách ứng dụng mô-tơ điện vào việc kiểm soát dao động thân xe trên New Carnival Hybrid. Nhờ đó, xe vận hành êm ái hơn, ổn định và giảm thiểu cảm giác say xe, đặc biệt hữu ích với hành khách ở hàng ghế sau.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa nền tảng Hybrid cao cấp và công nghệ E-VMC đã tạo nên một bước đột phá mới về trải nghiệm vận hành trên Kia New Carnival Hybrid. Chiếc xe không chỉ vận hành hiệu quả và tiết kiệm, mà còn duy trì độ ổn định, bền bỉ theo thời gian. Thực tế sử dụng cho thấy, nhiều khách hàng sở hữu Kia New Carnival Hybrid đánh giá cao trải nghiệm khác biệt mà mẫu xe mang lại ở sự êm ái khi di chuyển và tĩnh lặng khi gần như không cảm nhận rõ sự chuyển đổi giữa động cơ xăng và điện. Cảm giác thư thái, nhất là khi di chuyển đường dài trong không gian rộng rãi, yên tĩnh và đặc biệt là hàng ghế sau cực kỳ thoải mái, giống như một không gian nghỉ ngơi thực thụ.

New Carnival Hybrid với tùy chọn cá nhân hóa hàng ghế 2 VIP và các màu nội thất mới

Bên cạnh công nghệ Hybrid cao cấp và hệ thống E-VMC, tùy chọn cá nhân hóa với hàng ghế 2 VIP và các màu nội thất mới chính hãng trên New Carnival Hybrid nâng niu cảm xúc của người dùng với không gian đẳng cấp là sự giao thoa giữa trải nghiệm cá nhân và nghệ thuật chế tác nội thất. Không còn là phương tiện di chuyển đơn thuần, New Carnival Hybrid đóng vai trò là giải pháp di chuyển thông minh theo xu hướng mới cho đa dạng nhu cầu khách hàng, định hình phong cách sang trọng và đẳng cấp theo gu thẩm mỹ; là không gian thể hiện cá tính và dấu ấn riêng của người dùng. Mỗi màu sắc, chất liệu được lựa chọn không chỉ vì ngôn ngữ thẩm mỹ, mà bởi khả năng thấu hiểu cảm xúc, giúp tái tạo sự cân bằng và mang lại cảm giác nâng niu cho người dùng khi được "thiết kế" không gian tận hưởng theo gu riêng biệt, tinh tế và sang trọng.

Chủ sở hữu cảm nhận được vị thế làm chủ, nắm toàn quyền kiểm soát không gian bên trong với các chi tiết tiện nghi được tuyển chọn và sắp đặt trong một bố cục mạch lạc và cân bằng để khách hàng có thể chọn lọc những giá trị phù hợp, hướng đến một phong cách sống tinh tế, đẳng cấp và bền vững. Đây cũng là lý do Kia New Carnival Hybrid ngày càng được giới khách hàng thành đạt lựa chọn với mong muốn trải nghiệm mang đậm dấu ấn cá nhân và phong cách sống riêng biệt.

New Carnival Hybrid là lựa chọn hợp lý đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng

Trong tháng 4, khách hàng lựa chọn Kia New Carnival Hybrid có cơ hội nhận được ưu đãi hấp dẫn lên đến 100 triệu đồng. Với chế độ bảo hành dài hạn lên đến 7 năm cho pin Hybrid và hệ thống phân phối hơn 100 showroom/đại lý rộng khắp toàn quốc, Kia New Carnival Hybrid không chỉ là một lựa chọn hợp lý ở thời điểm hiện tại, mà còn là khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai. Đây chính là mẫu xe dành cho những khách hàng cao cấp đề cao sự hiệu quả, tiện nghi và mong muốn tận hưởng trọn vẹn giá trị sử dụng mà mẫu xe SUV cao cấp mang đến trong từng hành trình.