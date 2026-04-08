Từ 1/7, Hà Nội không cấm xe chạy xăng nhưng áp dụng một điều: Hàng triệu tài xế cần xem ngay bản đồ này

Hà Nội chọn lộ trình mềm

Những ngày đầu tháng 4, thông tin về vùng phát thải thấp (LEZ) tại Hà Nội một lần nữa nóng lên, khi mốc thời gian 1/7/2026 đang đến gần. Trước đó, nhiều ý kiến lo ngại việc cấm xe máy xăng vào khu vực vành đai 1 có thể gây xáo trộn lớn.

Thông điệp này phần nào “giải tỏa” tâm lý cho người dân. Thực tế, với đặc thù giao thông phụ thuộc lớn vào xe máy, việc áp dụng một lệnh cấm diện rộng trong thời gian ngắn gần như không khả thi.

Một chuyên gia quy hoạch đô thị tại Hà Nội nhận định, nếu cấm đồng loạt khi hạ tầng chưa sẵn sàng, hệ quả có thể là “tắc nghẽn chuyển dịch” – người dân không có phương án thay thế, gây áp lực ngược lên hệ thống giao thông. Do đó, cách tiếp cận “không cấm ngay” cho thấy Hà Nội đang đi theo hướng giảm dần – thay vì loại bỏ tức thì.

9 phường Vành đai 1: “Vùng thử” giao thông xanh

Bản đồ khoanh vùng bên trong vành đai 1, nơi dự kiếm hạn chế xe xăng theo một số điểm ở 9 phường.

Đây là những khu vực có mật độ phương tiện cao, nhiều tuyến phố nhỏ, thường xuyên ùn tắc và chịu áp lực ô nhiễm không khí lớn.

Ghi nhận tại khu vực phố cổ Hoàn Kiếm vào giờ cao điểm buổi sáng, dòng xe máy vẫn chiếm đa số. Nhiều tuyến phố như Hàng Bông, Tràng Thi, Cửa Nam… thường xuyên chật kín phương tiện.

Không cấm xe máy xăng, nhưng siết dần theo nhóm đối tượng

Một trong những điểm đáng chú ý là Hà Nội không “đánh đồng” tất cả phương tiện.

Một chuyên gia giao thông nhận định, đây là cách tiếp cận “lọc dần” thay vì “cấm ngay”: “Chính sách này tạo áp lực đủ lớn để người dân cân nhắc chuyển đổi, nhưng không gây sốc. Quan trọng là phải duy trì được sự ổn định trong giai đoạn đầu”.

Anh Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Nếu quy định rõ ràng, tôi cũng tính đổi xe điện, nhưng chi phí vẫn là vấn đề lớn”.

Giải pháp lâu dài bằng phương tiện công cộng

Hiện khu vực vành đai 1 có hai tuyến metro với tổng công suất khoảng 462.000 lượt khách/ngày, cùng 45 tuyến xe buýt trợ giá đáp ứng hơn 900.000 lượt. Dù đã cải thiện, hệ thống này vẫn chưa đủ để thay thế hoàn toàn xe máy cá nhân.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều điểm nghẽn vẫn tồn tại: thiếu bãi đỗ xe, thiếu điểm trung chuyển, giao thông công cộng quá tải giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, hạ tầng cho xe điện – như trạm sạc, tủ đổi pin – vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Đặc biệt tại các khu chung cư cũ, vấn đề phòng cháy chữa cháy khiến việc lắp đặt gặp nhiều khó khăn.

Phép thử quan trọng cho tương lai giao thông Thủ đô

Việc Hà Nội không cấm xe máy xăng đồng loạt từ 1/7/2026 cho thấy một cách tiếp cận thực tế hơn trong quản lý đô thị. Thay vì áp dụng biện pháp mạnh ngay lập tức, thành phố chọn cách “vừa thử, vừa chỉnh”, bắt đầu từ 9 phường trong vành đai 1.

Thành công của chính sách sẽ không nằm ở quy định trên giấy, mà ở khả năng vận hành ngoài thực tế: giao thông có thông suốt hơn không, người dân có chấp nhận thay đổi hay không. Trong bối cảnh đó, 9 phường thí điểm không chỉ là nơi áp dụng LEZ, mà còn là phép thử quan trọng cho tương lai giao thông xanh của Hà Nội.