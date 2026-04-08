Cuộc đua sạc pin nhanh như đổ xăng: BYD gọi, Geely trả lời - ra mắt pin 'gạch vàng' sạc 10-97% trong gần 9 phút

Hữu Bách | 08-04-2026 - 19:18 PM | Thị trường

Geely đang khiến cuộc đua sạc xe điện nóng lên khi công bố công nghệ mới có thể nạp từ 10% lên 70% pin chỉ trong 4 phút 22 giây, nhanh hơn con số mà BYD từng gây chú ý trước đó.

Chỉ một tháng sau khi BYD giới thiệu thế hệ pin Blade thứ hai cùng công nghệ sạc nhanh được quảng bá là nhanh nhất thế giới trong sản xuất thương mại , Geely đã lập tức đưa ra câu trả lời.

Thông qua thương hiệu Lynk & Co, hãng xe Trung Quốc công bố công nghệ pin Energee Golden Brick chạy trên nền tảng 900V. Công nghệ này cho tốc độ sạc thậm chí còn nhanh hơn những gì BYD vừa giới thiệu.

Theo dữ liệu thử nghiệm, mẫu Lynk & Co 10 có thể sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 4 phút 22 giây. Nếu tiếp tục sạc, xe đạt 80% sau 5 phút 32 giây và 97% sau 8 phút 42 giây.

Trong khi đó, BYD trước đó cho biết công nghệ sạc megawatt của hãng cần 5 phút để đạt 70% pin và khoảng 9 phút để đạt 97%.

Một điểm đáng chú ý là công suất sạc cực đại lên tới 1.100 kW. Ngay cả khi dung lượng pin vượt 80%, hệ thống vẫn duy trì hơn 500 kW, mức rất cao so với nhiều công nghệ sạc nhanh hiện nay vốn thường giảm mạnh công suất khi pin gần đầy để kiểm soát nhiệt và đảm bảo an toàn.

Hệ thống trạm sạc bắt đầu định hình cuộc đua xe điện

Thử nghiệm này được thực hiện bằng trụ sạc V4 do Zeekr phát triển. Đây là hệ thống sạc siêu nhanh được hãng giới thiệu từ năm ngoái. Mỗi trụ sạc có công suất tối đa 1.300 kW và dòng điện cực đại 1.300 A, thuộc nhóm cao nhất thế giới hiện nay.

Để vận hành ở công suất lớn như vậy, hệ thống sử dụng công nghệ làm mát bằng chất lỏng toàn phần, giúp kiểm soát nhiệt khi sạc ở mức công suất rất cao.

Tuy nhiên, việc triển khai rộng rãi các trạm sạc công suất lớn vẫn là thách thức lớn.

Theo dữ liệu từ Zeekr, tính đến cuối tháng 2/2026, mạng lưới sạc do Geely tự xây dựng có 2.103 trạm sạc với 10.212 cổng sạc, phủ tại 215 thành phố. Trong đó gồm 6.269 trạm tại khu vực cao tốc, 1.216 trạm sạc siêu nhanh 800V và 5.468 trụ sạc nhanh.

Trong khi đó, BYD đang mở rộng hạ tầng với tốc độ nhanh hơn. Hãng đã hoàn thành trạm sạc megawatt thứ 5.000 và đặt mục tiêu xây dựng 20.000 trạm trước cuối năm.

Điều này cho thấy cuộc đua xe điện hiện nay không chỉ nằm ở ai sạc nhanh hơn, mà còn ở ai xây dựng được mạng lưới trạm sạc rộng và tiện lợi hơn. Trong tương lai, hạ tầng sạc nhiều khả năng sẽ trở thành yếu tố quyết định trong cuộc cạnh tranh giữa các hãng xe điện.

Hữu Bách

Đây là những mẫu xe máy điện đáng mua nhất giá ngang Wave Alpha: Có mẫu đi 200 km mới hết pin, danh sách option dài như ô tô

Đây là những mẫu xe máy điện đáng mua nhất giá ngang Wave Alpha: Có mẫu đi 200 km mới hết pin, danh sách option dài như ô tô Nổi bật

Một nước láng giềng Việt Nam bất ngờ tuyên bố 'không xin phép hay trả bất kỳ đồng nào' cho Iran chỉ để qua eo biển Hormuz Nổi bật

Mỹ và Trung Quốc cùng báo tin cực vui đến Việt Nam: "Mỏ vàng đen" trầm lắng bất ngờ bứt phá mạnh

VinFast vừa 'xuất khẩu' 1 mô hình tỷ USD sang hai thị trường Đông Nam Á

Vì sao vé máy bay không tránh khỏi áp lực tăng giá?

Mô hình quán cà phê nào sẽ nở rộ trong thời gian tới?

