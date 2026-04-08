Mỹ và Trung Quốc cùng báo tin cực vui đến Việt Nam: "Mỏ vàng đen" trầm lắng bất ngờ bứt phá mạnh

Xuất khẩu tăng vọt hơn 30%, thị trường bùng nổ

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, chỉ trong quý I/2026, Việt Nam đã xuất khẩu 66.350 tấn hồ tiêu , thu về khoảng 430 triệu USD , tăng lần lượt 39,2% về sản lượng và 31,7% về giá trị so với cùng kỳ.

Riêng tháng 3 ghi nhận cú tăng trưởng đột biến: Xuất khẩu đạt 30.638 tấn, trị giá 199,3 triệu USD, tương ứng với mức tăng tới 119,3% so với tháng trước ﻿, 51,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Trước đó, năm 2025, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam lập kỷ lục lịch sử với tổng kim ngạch khoảng 1,66 tỷ USD, tương đương 247.482 tấn. Dù sản lượng giảm nhẹ 1,2% so với 2024, giá trị xuất khẩu lại tăng mạnh 26%, nhờ giá xuất khẩu cao.



Nếu nhìn lại từ cú rơi mạnh năm 2017, hồ tiêu – từng được ví như “vàng đen” của Việt Nam – đã có một hành trình hồi phục đáng chú ý. Kể từ năm 2023, mặt hàng này nhanh chóng lấy lại vị thế, liên tục lập những cột mốc mới khi giá bật tăng mạnh.

Mỹ, Trung Quốc và nhiều nước "dồn dập" mua hồ tiêu từ Việt Nam

Kết thúc tháng 3, Mỹ và Trung Quốc là hai thị trường tiêu thụ hồ tiêu mạnh nhất của Việt Nam. Chỉ trong vòng 1 tháng, Mỹ nhập khẩu hơn 8.000 tấn , tăng 121% ﻿. Theo sát là Trung Quốc mua hơn 3.600 tấn , tăng tới 134,7%

Tính chung quý I: Mỹ vẫn là thị trường số 1, chiếm hơn 25% thị phần ﻿. Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ, tăng tới 321% và đứng thứ 2 .﻿

Không chỉ hai thị trường này, nhiều thị trường khác cũng tăng mua hồ tiêu từ Việt Nam. Cá biệt, một số nước tăng mua đột biến như: Ai Cập tăng hơn 294%; Hà Lan tăng 206% và Canada tăng 205% .

Điều này cho thấy nhu cầu thế giới về hồ tiêu đang quay trở lại mạnh mẽ. Nhưng điều đáng nói là trong lúc phía "cầu" tăng mạnh thì nguồn cung lại thu hẹp. Sản lượng hồ tiêu tại Việt Nam năm 2026 dự kiến giảm 15–20%.

Diện tích và sản lượng hồ tiêu ở Việt Nam đang sụt giảm. Ảnh: Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam.

Nguyên nhân là sau giai đoạn giá hồ tiêu tăng phi mã hồi 2015-2017, nông dân đã ồ ạt mở rộng diện tích để rồi phải chứng kiến giá lao dốc kéo dài nhiều năm. Vì vậy, trong giai đoạn thị trường trầm lắng, rất nhiều hộ đã chuyển đổi từ hồ tiêu sang cây trồng giá trị cao hơn, thu hẹp diện tích. Khi giá tiêu bật tăng, họ rất thận trọng mở rộng diện tích hồ tiêu vì lo sợ "lịch sử sẽ lặp lại". Một số vườn tiêu cũ lâu năm già cỗi cũng dẫn đến chất lượng và sản lượng sụt giảm. ﻿

Trong nước, giá tiêu đã tăng lên 140.000 – 150.000 đồng/kg, phản ánh tình trạng nguồn cung thắt chặt.

Việt Nam trở thành trung tâm chế biến và xuất khẩu hồ tiêu﻿

Một điểm thú vị là dù xuất khẩu bùng nổ, Việt Nam vẫn tăng mạnh nhập khẩu hồ tiêu. Quý I năm nay, nước ta nhập khẩu hơn 21.000 tấn, tăng gần 119%, chủ yếu từ Campuchia, Brazil, Indonesia.

Đằng sau điều tưởng như là nghịch lý này lại là một tín hiệu đáng mừng. Bởi vì các doanh nghiệp Việt chủ yếu nhập khẩu tiêu từ các nước khác để chế biến và xuất khẩu với giá cao hơn.

Việt Nam là nước có ảnh hưởng lớn đến giá hồ tiêu thế giới khi nắm vai trò là trung tâm chế biến, xuất khẩu.

Điều này cho thấy, trong ngành hồ tiêu, Việt Nam đã chuyển từ vai trò xuất khẩu thô sang chế biến và xuất khẩu sản phẩm tinh, hưởng lợi lớn hơn trong chuỗi giá trị.

Tuy nhiên, dù tăng trưởng mạnh, ngành hồ tiêu vẫn đối mặt thách thức do chi phí vận chuyển đã tăng gấp 3–4 lần vì căng thẳng Trung Đông. Bên cạnh đó, việc bùng nổ nhu cầu khiến một số doanh nghiệp quá tải và phải tạm dừng nhận đơn hàng.