Thị trường nội địa lao dốc, một cường quốc ô tô châu Á lại 'bùng nổ' ở nước ngoài: Xuất khẩu tăng gần 74%, đạt 700.000 xe trong 1 tháng

Đức Minh | 10-04-2026 - 13:01 PM | Thị trường

Dù đối mặt với những thách thức từ chuỗi cung ứng, các nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc vẫn ghi nhận những con số tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng trong tháng 3.

Hoạt động xuất khẩu ô tô đang trở thành động lực tăng trưởng then chốt cho ngành công nghiệp xe hơi Trung Quốc, trong bối cảnh thị trường nội địa bão hòa.

Số liệu mới nhất từ Hiệp hội Ô tô Khách hàng Trung Quốc cho thấy, lượng xe xuất khẩu trong tháng 3 đã tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lượng xe xuất sang các thị trường nước ngoài cũng đạt gần 700.000 chiếc chỉ trong 1 tháng. Tốc độ này vượt xa mức tăng trưởng được ghi nhận trong 2 tháng đầu năm nay.

Đại diện hiệp hội nhận định, lĩnh vực xuất khẩu đang bước vào giai đoạn tăng trưởng bùng nổ và vượt qua mọi dự báo trước đó.

Trái ngược với sự sôi động tại thị trường quốc tế, doanh số bán hàng trong nước lại ghi nhận sự sụt giảm đáng kể. Tổng lượng xe bán ra tại thị trường nội địa giảm 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái với khoảng 1,67 triệu xe.

Số lượng xe năng lượng mới và xe sử dụng nhiên liệu khác bán ra trong tháng 3/2026 là tương đương nhau.

Đây là tháng thứ 6 liên tiếp thị trường Trung Quốc chứng kiến sự đi xuống về nhu cầu mua sắm xe mới.

Nguyên nhân chính được xác định do giá nhiên liệu tăng cao gây áp lực lên các dòng xe xăng truyền thống. Trong tháng vừa qua, nhóm xe này đã ghi nhận mức giảm 15,7%. Mặc dù chính phủ đã có những biện pháp can thiệp để kiềm chế giá xăng dầu trong nước nhưng sức mua vẫn không thể cải thiện.

Trong khi đó phân khúc xe điện cũng gặp khó khăn do các chính sách ưu đãi dần bị cắt giảm và đà phục hồi kinh tế còn chậm.

Doanh số bán xe năng lượng mới và doanh số bán các loại xe sử dụng nhiên liệu khác tại Trung Quốc. Tỷ lệ doanh số bán xe năng lượng mới đạt 51% vào tháng 3/2026.

Hiện tại các đại lý ô tô tại Trung Quốc đang phải đối mặt với áp lực giải phóng hàng tồn kho rất lớn. Chỉ số theo dõi lượng xe chưa bán được cũng tiếp tục tăng nhẹ, do người tiêu dùng không còn mặn mà với việc mua xe mới khi các chính sách miễn thuế mua xe chính thức chấm dứt.

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt tại quê nhà, các doanh nghiệp lớn đang dồn lực cho chiến lược bành trướng ra toàn cầu.

Điển hình như BYD vẫn duy trì được đà tăng trưởng mạnh mẽ tại các thị trường quốc tế, đặc biệt là khu vực châu Âu. Tại đây, nhu cầu về xe điện đang tăng cao do người dân muốn tìm kiếm giải pháp thay thế khi giá năng lượng leo thang.

Các lãnh đạo của hãng xe này bày tỏ sự lạc quan về mục tiêu chinh phục thị trường thế giới. Họ kỳ vọng sẽ đạt cột mốc bán ra hơn 1,5 triệu xe tại các thị trường nước ngoài trong năm nay, để bù đắp cho những khoảng trống tại thị trường nội địa.

Hàng triệu tấn hàng quan trọng ồ ạt đổ bộ Việt Nam, Bộ Công Thương lập tức báo tin vui

'Đại bàng' Samsung rót thêm 4 tỷ USD biến Thái Nguyên thành đại bản doanh bán dẫn, tổng vốn đầu tư tại Việt Nam chạm ngưỡng 'không tưởng'

Người mua xe chú ý, đây là những mẫu xe giảm giá mạnh nhất tháng 4 - có mẫu giảm hơn 1 tỷ đồng

Dự trữ xăng dầu quốc gia: Không thể chờ đến khi 'khát' mới bắt đầu đào giếng

Sáng nay, giá bạc thỏi quay đầu tăng

Hãng xe có mặt ở Việt Nam vừa ra mắt mẫu SUV cùng cỡ Mazda CX-5: Giá tương đương 500 triệu, đi thẳng Hà Nội - TP.HCM không cần tiếp nhiên liệu

