Sáng nay, giá bạc thỏi quay đầu tăng

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 2.827.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.915.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 75.387.000 đồng/thỏi (mua vào) và 77.733.000 đồng/thỏi (bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/kg so với phiên sáng ngày hôm qua.

Giá kim loại quý trong tuần này chịu sự biến động lớn từ tình hình xung đột Trung Đông. Dù vậy, bạc thỏi trong nước vẫn ghi nhận mức tăng khoảng 3% trong 7 ngày qua.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giữ vững trên mức 75 USD/ounce đang trên đà tăng tuần thứ ba liên tiếp. Nguyên nhân là do thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu giảm mạnh và làm giảm bớt lo ngại về lạm phát tái diễn cũng như việc tăng lãi suất thêm nữa.

Chuyên gia Jim Wyckoff cho rằng, thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran đã giúp hạ nhiệt rủi ro leo thang, kéo theo áp lực lạm phát từ giá năng lượng dịu xuống. Đây là “cú hích” tâm lý quan trọng, khiến dòng tiền nhanh chóng quay lại vàng và bạc. Chỉ trong vài phiên, giá bạc bật tăng 4 - 6%, trong khi vàng cũng nhích thêm 2 - 3%, cho thấy nhà đầu tư đang quay lại trạng thái phòng thủ, nhưng thận trọng hơn so với giai đoạn cao điểm xung đột.﻿

Kim loại này cũng nhận được sự hỗ trợ từ đồng đô la yếu hơn, vốn nổi bật là tài sản trú ẩn an toàn hàng đầu trong suốt cuộc khủng hoảng. Các nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang các cuộc đàm phán ngoại giao sắp tới tại Islamabad vào cuối tuần này, nơi Phó Tổng thống J.D Vance sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ gặp gỡ các quan chức Iran.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhắc lại rằng các hoạt động đang diễn ra ở Lebanon nằm ngoài phạm vi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, ngay cả khi Washington chuẩn bị tổ chức các cuộc đàm phán bổ sung vào tuần tới với Israel và Lebanon để thúc đẩy các nỗ lực ngừng bắn rộng hơn. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảnh báo Iran về việc áp đặt phí quá cảnh ở eo biển Hormuz, chỉ trích cách quản lý vận chuyển dầu của nước này.

Ở góc nhìn dài hơi, ông Aamir Makda từ Choice Broking đánh giá triển vọng vàng và bạc trong giai đoạn 2026 - 2027 ở mức “lạc quan vừa phải”. Khi rủi ro kinh tế toàn cầu chưa hạ nhiệt, nhu cầu trú ẩn vẫn còn, nhưng sẽ không tăng nóng như các chu kỳ khủng hoảng trước.﻿