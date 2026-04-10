Doanh số Toyota Yaris Cross tăng vọt gần 4 lần, lật đổ vị thế của Hyundai Creta, tham vọng quay lại top xe bán chạy

Theo Bảo Lâm | 10-04-2026 - 09:01 AM | Thị trường

Sau 3 tháng bị Hyundai Creta lấn lướt, Toyota Yaris Cross bất ngờ bứt tốc trong tháng 3/2026 để vượt lên dẫn trước về doanh số.

Sau giai đoạn liên tiếp bị đối thủ vượt mặt, Toyota Yaris Cross đã ghi nhận sự bứt phá về doanh số trong tháng 3/2026, qua đó lấy lại vị trí trước Hyundai Creta.

Cụ thể, trong tháng 3/2026, Toyota Yaris Cross đạt doanh số 2.378 xe, tăng mạnh so với mức 638 xe của tháng 2/2026. Đây là mức tăng trưởng đáng chú ý, giúp mẫu CUV cỡ B của Toyota cải thiện đáng kể vị thế sau giai đoạn đầu năm không mấy thuận lợi.

Toyota Yaris Cross tăng trưởng mạnh trong tháng 3/2026. Ảnh: Đại lý

Ở chiều ngược lại, Hyundai Creta bán ra 749 xe trong tháng 3/2026, tăng nhẹ so với 645 xe của tháng trước. Dù vẫn duy trì đà tăng trưởng, nhưng mức cải thiện này không đủ để giữ lợi thế trước đối thủ Nhật Bản.

Với kết quả trên, Toyota Yaris Cross đã vượt Hyundai Creta sau 3 tháng liên tiếp bị mẫu xe Hàn Quốc lấn lướt về doanh số, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong cục diện phân khúc.

Yaris Cross lấy lại vị thế sau 3 tháng bị Creta vượt mặt. Ảnh: Bảo Lâm

Xét tổng thể quý I/2026, Toyota Yaris Cross đang tạm dẫn trước với doanh số cộng dồn khoảng 4.166 xe. Trong khi đó, Hyundai Creta đạt khoảng 2.616 xe. Nhờ cú bứt tốc trong tháng 3, mẫu xe của Toyota đã tạo ra khoảng cách đáng kể về doanh số cộng dồn so với đối thủ.

Một yếu tố đáng chú ý có thể tác động đến diễn biến doanh số là bối cảnh giá nhiên liệu biến động trong thời gian gần đây. Trong điều kiện đó, việc Toyota Yaris Cross sở hữu phiên bản hybrid trở thành lợi thế nhất định, đặc biệt với nhóm khách hàng ưu tiên khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Phiên bản hybrid của Yaris Cross thu hút sự chú ý. Ảnh: Đại lý

Thực tế trong tháng 3/2026, có tới 464 xe Yaris Cross HEV được bàn giao đến tay khách hàng, chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng doanh số của mẫu xe này. Điều này phần nào phản ánh xu hướng quan tâm ngày càng rõ rệt đối với các dòng xe sử dụng công nghệ hybrid tại thị trường Việt Nam.

Trong khi đó, Hyundai Creta hiện vẫn chưa có biến thể hybrid tại Việt Nam. Điều này khiến mẫu xe Hàn Quốc phần nào thiếu đi một lựa chọn cạnh tranh trực tiếp trong bối cảnh người dùng ngày càng chú ý hơn đến chi phí vận hành và hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu.

Doanh số Hyundai Creta cải thiện nhưng chưa đủ bứt phá. Ảnh: Đại lý

Diễn biến này cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong phân khúc CUV cỡ B. Nếu như Hyundai Creta duy trì phong độ ổn định trong giai đoạn đầu năm, thì Toyota Yaris Cross lại có sự tăng trưởng mạnh ở thời điểm cuối quý, đồng thời tận dụng lợi thế công nghệ để tạo khác biệt trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động.

Tại quốc gia Đông Nam Á này, ô tô Trung Quốc vừa lập kỷ lục bán 88.000 xe trong 2 tuần - Toyota, Honda 'bó tay' trước làn sóng mới

Hàng triệu tấn hàng quan trọng ồ ạt đổ bộ Việt Nam, Bộ Công Thương lập tức báo tin vui

Hàng triệu tấn hàng quan trọng ồ ạt đổ bộ Việt Nam, Bộ Công Thương lập tức báo tin vui Nổi bật

Một quốc gia Đông Nam Á bất ngờ được đi qua eo biển Hormuz: Đội tàu nhìn "tí hon" mà sao Iran nể mặt thế?

Một quốc gia Đông Nam Á bất ngờ được đi qua eo biển Hormuz: Đội tàu nhìn "tí hon" mà sao Iran nể mặt thế? Nổi bật

Liên minh trạm sạc tại Việt Nam: Chủ xe có lợi thật không hay vẫn rối như cũ?

Liên minh trạm sạc tại Việt Nam: Chủ xe có lợi thật không hay vẫn rối như cũ?

Khó mua khí đốt quá thì mua luôn cả công ty: Một tập đoàn quen mặt với người Việt chốt vay hơn 2 tỷ USD mua lại hãng sản xuất 15 triệu tấn LNG/năm từ Mỹ

Khó mua khí đốt quá thì mua luôn cả công ty: Một tập đoàn quen mặt với người Việt chốt vay hơn 2 tỷ USD mua lại hãng sản xuất 15 triệu tấn LNG/năm từ Mỹ

Bộ Công thương nói gì trước kịch bản giá xăng dầu thế giới tăng trên 200 USD/thùng?

Bộ Công thương nói gì trước kịch bản giá xăng dầu thế giới tăng trên 200 USD/thùng?

Apple sai lầm lớn với iPhone Ultra

Apple sai lầm lớn với iPhone Ultra

