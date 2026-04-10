Khó mua khí đốt quá thì mua luôn cả công ty: Một tập đoàn quen mặt với người Việt chốt vay hơn 2 tỷ USD mua lại hãng sản xuất 15 triệu tấn LNG/năm từ Mỹ

Đức Nam | 10-04-2026 - 08:05 AM | Thị trường

Tổng giá trị của thương vụ này lên đến 7,5 tỷ USD.

Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) do chính phủ hậu thuẫn sẽ cung cấp khoản vay 2,38 tỷ USD để hỗ trợ tập đoàn thương mại Mitsubishi trong thương vụ mua lại công ty phát triển khí đốt tự nhiên Aethon Energy của Mỹ.

Thương vụ mua lại này trị giá 1,2 nghìn tỷ yên (7,53 tỷ USD), trở thành thương vụ lớn nhất từ trước đến nay của Mitsubishi.

Là một tổ chức tài chính trực thuộc chính phủ, JBIC tin rằng việc tăng cường khả năng cạnh tranh của các công ty Nhật Bản trong hoạt động cung cấp khí đốt tự nhiên của Mỹ sẽ củng cố an ninh năng lượng của Nhật Bản.

Aethon nắm giữ các quyền lợi khai thác khí đá phiến ở miền nam Hoa Kỳ. Sản lượng của công ty, khi quy đổi thành khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), đạt khoảng 15 triệu tấn mỗi năm - tương đương với khoảng một phần tư nhu cầu LNG hàng năm của Nhật Bản.

Mặc dù phần lớn sản lượng dự kiến sẽ được bán trong nước Mỹ, một phần sẽ được xuất khẩu sang Nhật Bản, các khu vực khác của châu Á và châu Âu.

Nhật Bản gần như hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu khí đốt tự nhiên, chủ yếu thông qua các hợp đồng dài hạn với các nhà cung cấp nước ngoài. Khối lượng hợp đồng dài hạn đạt khoảng 55 triệu tấn vào năm 2025, nhưng dự kiến giảm xuống khoảng 41 triệu tấn vào năm 2035, theo Viện Kinh tế Năng lượng Nhật Bản.

Nguồn cung từ Úc, một trong những nguồn cung chính của Nhật Bản, dự kiến giảm. Điều đó khiến việc Nhật Bản tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ, nơi năng lực sản xuất đang mở rộng, trở nên thiết yếu.

Bằng việc mua lại Aethon, tập đoàn Mitsubishi đặt mục tiêu sở hữu toàn bộ chuỗi cung ứng khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ. Tập đoàn này hiện đã sở hữu các nhà điều hành nhà máy khí hóa lỏng và bán buôn, và thương vụ này sẽ bổ sung thêm khả năng sản xuất khí đốt thượng nguồn vào danh mục đầu tư của họ. Động thái này diễn ra sau các thương vụmua lại tương tự đối với các lợi ích khí đá phiến của Mỹ bởi các công ty Nhật Bản như Tokyo Gas và JERA.

Căng thẳng leo thang ở Trung Đông sau cuộc xung đột quân sự liên quan đến Mỹ, Israel và Iran đã làm nổi bật những thách thức về an ninh năng lượng của Nhật Bản. Hơn 90% lượng dầu thô nhập khẩu của Nhật Bản đi qua eo biển Hormuz, nơi đã bị phong tỏa hiệu quả. Mặc dù chỉ khoảng 6% lượng khí hóa lỏng nhập khẩu đi qua eo biển này, việc đa dạng hóa nguồn cung năng lượng đã trở nên quan trọng hơn đáng kể đối với Nhật Bản.

Đức Nam

