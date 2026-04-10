Tàu chở 27.000 tấn LNG cập cảng TP Hồ Chí Minh

Tàu chở 27.000 tấn LNG cập cảng an toàn

Tàu KOOL BLIZZARD chở 27.000 tấn khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Brunei đã cập cảng an toàn tại khu vực Cái Mép - Thị Vải (TP. Hồ Chí Minh) ngày hôm qua, góp phần tăng nguồn cung khí cho phát điện khu vực phía Nam trong cao điểm mùa khô.

Ngay sau khi cập cảng, tàu nhanh chóng được đưa vào quá trình bơm dỡ hàng, dự kiến hoàn tất trong ngày hôm nay. Lượng khí này sẽ được tái hóa khí, bổ sung vào hệ thống phân phối để cung cấp cho các nhà máy điện tại khu vực phía Nam.

Trước đó, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã và đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn khí phục vụ sản xuất và phát điện, trước những biến động của thị trường năng lượng thế giới cùng với nhu cầu điện dự kiến tăng cao tại khu vực phía Nam. Chẳng hạn, chủ động đa dạng hóa nguồn nhập LNG từ nhiều thị trường, trong đó có Qatar, Brunei và khu vực Đông Nam Á, đồng thời tăng sản lượng khí nội địa nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định.

PV GAS cũng đang triển khai kế hoạch nâng cao công suất tái hóa khí LNG nhằm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát điện trong cao điểm mùa khô. Trong đó, đơn vị vừa vận hành thử nghiệm an toàn, ổn định hệ thống tái hóa khí ở mức 288 tấn/giờ, cao hơn đáng kể so với công suất thiết kế ban đầu 171 tấn/giờ, tương đương khoảng 9,5 triệu Sm³/ngày.