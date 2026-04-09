Doanh nghiệp Việt đối mặt 'đứt gãy trải nghiệm nhân viên', AKA Digital bắt tay Workvivo tìm lời giải

AKA Digital Việt Nam công bố hợp tác chiến lược với Workvivo, thông qua nhà phân phối AVTech Việt Nam. Nền tảng này là một phần trong hệ sinh thái của Zoom, tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm nhân viên (Employee Experience – EX) và cải thiện hiệu quả truyền thông nội bộ.

Theo các bên, mục tiêu của hợp tác là giải quyết một trong những vấn đề lớn của doanh nghiệp hiện nay: sự thiếu kết nối giữa các nhóm nhân sự, đặc biệt là lực lượng không làm việc tại văn phòng (frontline workforce), đồng thời giảm tình trạng phân mảnh trong các công cụ giao tiếp nội bộ.

Bối cảnh thị trường cho thấy những thách thức ngày càng rõ rệt. Báo cáo Xu hướng trải nghiệm nhân sự năm 2026 của Qualtrics ghi nhận sự sụt giảm đồng loạt về mức độ gắn kết, hòa nhập và phúc lợi của nhân viên sau giai đoạn cải thiện ngắn vào năm 2025. Đáng chú ý, khoảng cách trong ý định gắn bó giữa nhân sự mới và nhân sự lâu năm lên tới 24%, phản ánh sự đứt gãy trong trải nghiệm làm việc thực tế.

Nhóm nhân sự tuyến đầu cũng được xem là đối tượng chịu ảnh hưởng lớn. Đây là lực lượng chiếm tỷ trọng đáng kể trong nhiều doanh nghiệp nhưng lại gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin và phản hồi từ cấp quản lý. Theo dữ liệu được công bố, chỉ khoảng một nửa số nhân viên tuyến đầu cảm thấy có thể đóng góp ý kiến hoặc thách thức các phương thức làm việc hiện tại.

Trong bối cảnh đó, Workvivo được giới thiệu như một nền tảng tích hợp ba yếu tố: truyền thông nội bộ, không gian làm việc số và gắn kết nhân viên. Điểm nhấn của nền tảng này nằm ở khả năng tiếp cận đa kênh, ưu tiên thiết bị di động (mobile-first) và các tính năng như Workvivo TV nhằm mở rộng phạm vi truyền tải thông tin tới toàn bộ tổ chức.

Theo Gartner, Workvivo được xếp hạng trong nhóm dẫn đầu các giải pháp intranet hiện nay. Trong khi đó, phân tích từ Gallup cho thấy các doanh nghiệp có trải nghiệm nhân viên tích cực có thể giảm đáng kể tỷ lệ vắng mặt và cải thiện năng suất lao động.

Đại diện AKA Digital cho rằng, thách thức của doanh nghiệp không chỉ nằm ở việc triển khai công nghệ, mà còn ở khả năng kết nối nội bộ để biến chiến lược thành hành động thực tế. Việc hợp tác với Workvivo được kỳ vọng giúp doanh nghiệp xây dựng nền tảng vận hành xoay quanh trải nghiệm nhân viên, từ đó hỗ trợ tốt hơn cho chiến lược trải nghiệm khách hàng (Customer Experience – CX).

Trong thời gian tới, AKA Digital cùng AVTech và Workvivo dự kiến sẽ phối hợp triển khai các giải pháp EX tại Việt Nam, hướng đến xây dựng hạ tầng giao tiếp thống nhất, tích hợp với các hệ sinh thái phổ biến như Microsoft 365 và Zoom. Các bên kỳ vọng cách tiếp cận này sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành, đồng thời cải thiện khả năng giữ chân nhân sự trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao.



