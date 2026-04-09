Láng giềng Việt Nam tăng thu mua vàng, tổng giá trị hiện khoảng 9,25 triệu tỷ đồng

Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và biến động tài chính toàn cầu gia tăng, Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến lược tích lũy vàng như một phần quan trọng trong quản lý dự trữ quốc gia.

Theo China Daily, xu hướng tăng dự trữ vàng của Trung Quốc phản ánh nỗ lực đa dạng hóa tài sản dự trữ và tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc kinh tế toàn cầu. Dữ liệu cho thấy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (vai trò như ngân hàng trung ương, PBoC) đã liên tục mua vàng trong nhiều tháng.

Reuters cho biết tính đến tháng 3/2026, Trung Quốc đã tăng dự trữ vàng trong 17 tháng liên tiếp, nâng tổng lượng nắm giữ lên khoảng 74,38 triệu ounce vàng, tương đương khoảng 2.314 tấn.

Theo World Gold Council, tổng dự trữ vàng chính thức của Trung Quốc hiện dao động quanh mức 2.300–2.309 tấn, chiếm khoảng 10% tổng dự trữ ngoại hối, trong khi tổng dự trữ ngoại hối của nước này lên tới gần 3.900 tỷ USD. Điều này cho thấy vàng vẫn chiếm tỷ trọng thấp so với quy mô dự trữ khổng lồ, tạo dư địa lớn cho việc tiếp tục tích lũy.

Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.713 USD/ounce. Với 1 lượng vàng tương đương 1,2057 ounce, giá vàng quy đổi vào khoảng 1 lượng gần bằng 5.682 USD, tức 149,8 triệu đồng. Với tổng dự trữ khoảng 2.300 tấn vàng, tương đương khoảng 61,6 triệu lượng, tổng giá trị vàng dự trữ của Trung Quốc ước tính 351 tỷ USD (hay 9,25 triệu tỷ đồng).

Động cơ chiến lược của Trung Quốc: Giảm phụ thuộc USD

Các phân tích quốc tế cho thấy việc tăng dự trữ vàng không chỉ nhằm mục tiêu tài chính, mà còn mang ý nghĩa chiến lược. Reuters nhận định Trung Quốc đang đẩy mạnh tích lũy vàng nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD và các tài sản định danh bằng USD.

Xu hướng này trở nên rõ rệt sau khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Nga, bao gồm việc đóng băng khoảng 300 tỷ USD dự trữ ngoại hối. Sự kiện này khiến nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, xem vàng là tài sản an toàn hơn trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng.

Ngoài ra, việc gia tăng dự trữ vàng cũng được xem là bước đi hỗ trợ quá trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, khi vàng đóng vai trò như một tài sản đảm bảo trong hệ thống tài chính.

So với các nền kinh tế lớn, tỷ trọng vàng trong dự trữ của Trung Quốc vẫn còn thấp. Theo Reuters, vàng chỉ chiếm khoảng 7–10% dự trữ ngoại hối của Trung Quốc, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu khoảng 22%.

Trong khi đó, Mỹ - quốc gia có dự trữ vàng lớn nhất thế giới - nắm giữ hơn 8.000 tấn vàng, chiếm tới khoảng 78% dự trữ quốc gia. Điều này cho thấy Trung Quốc vẫn còn khoảng cách đáng kể nếu muốn nâng tỷ trọng vàng lên mức tương đương các nền kinh tế phát triển.

Nga là một trường hợp đáng chú ý khác. Sau khi bị trừng phạt, Nga đã chuyển mạnh sang tích lũy vàng, với dự trữ hơn 2.300 tấn, tương đương Trung Quốc, nhưng tỷ trọng vàng trong dự trữ cao hơn nhiều.

Vai trò của Trung Quốc trong thị trường vàng toàn cầu

Không chỉ là nước tích lũy vàng lớn, Trung Quốc còn là quốc gia sản xuất vàng lớn nhất thế giới. Theo dữ liệu ngành, Trung Quốc chiếm khoảng 10% sản lượng vàng toàn cầu, với sản lượng khoảng 377 tấn năm 2024.

Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ vàng trong nước còn cao hơn nhiều so với sản lượng, khiến Trung Quốc vẫn phải nhập khẩu vàng với quy mô lớn. Điều này cho thấy chiến lược vàng của nước này không chỉ dựa vào khai thác nội địa mà còn gắn với thị trường toàn cầu.

Các tổ chức phân tích cho rằng Trung Quốc có thể tiếp tục tăng dự trữ vàng trong dài hạn. Reuter nhận định nếu muốn phản ánh đúng quy mô nền kinh tế, dự trữ vàng của Trung Quốc có thể cần đạt trên 5.000 tấn, thậm chí cao hơn trong tương lai.