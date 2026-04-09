Tasco bất ngờ bắt tay Ford mở rộng trạm sạc xe điện tại Việt Nam

Tasco Auto và Ford Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong việc chia sẻ hạ tầng sạc xe điện, nâng cao tiện ích cho người dùng và thúc đẩy lộ trình chuyển dịch xanh của thị trường ô tô Việt Nam.

Sự hợp tác này nhằm tối ưu hóa nguồn lực, tháo gỡ rào cản, giúp khách hàng sở hữu và sử dụng xe năng lượng mới dễ dàng hơn đồng thời nâng tầm trải nghiệm di chuyển thông minh.

Tính đến tháng 4/2026, hai bên đang vận hành 32 trạm sạc DC. Theo kế hoạch, Tasco Auto sẽ mở rộng lên hơn 55 trụ sạc nhanh tại các showroom và cơ sở thuộc hệ sinh thái trên toàn quốc, trong khi Ford Việt Nam sẽ bổ sung 34 trụ tại các vị trí trọng điểm, tạo nên mạng lưới 89 điểm sạc, cung cấp giải pháp năng lượng xuyên suốt và không gian phòng chờ tiện nghi cho khách hàng trong thời gian sạc.

Khách hàng sử dụng xe năng lượng mới sẽ được tận hưởng tiện ích đặc quyền qua ứng dụng VETC, cho phép định vị trạm sạc, kiểm tra tình trạng trụ theo thời gian thực và thanh toán không tiền mặt. Mọi chi phí sạc được trừ trực tiếp từ ví điện tử.

Hiện Tasco Auto vận hành khoảng 150 showroom trên toàn quốc, phân phối 15 thương hiệu ô tô, trong khi danh mục xe điện của Ford tại Việt Nam hiện có Mustang Mach-E. Một trong những mẫu xe được dự kiến xuất hiện là Bronco New Energy, phát triển trên nền tảng khung gầm liền khối, phiên bản thuần điện công suất 445 mã lực, pin 105,4 kWh, phạm vi hoạt động 650 km, và phiên bản EREV kết hợp pin và động cơ xăng đạt tổng tầm vận hành hơn 1.200 km.

Ông Hoàng Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tasco Auto cho biết việc hợp tác chiến lược cùng Ford Việt Nam nằm trong lộ trình hoàn thiện hệ sinh thái di chuyển thông minh.

Trong khi đó, ông Ruchik Shah - Tổng giám đốc Ford Việt Nam tin rằng hợp với Tasco Auto giúp mở rộng mạng lưới sạc nhanh và cung cấp tiện ích thanh toán, dịch vụ hậu mãi, giúp khách hàng tự tin hơn khi lựa chọn xe điện Ford tại Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường xe điện tại Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, các hãng xe và nhà đầu tư hạ tầng đều đặt mục tiêu tạo lập mạng lưới sạc rộng khắp, giảm bớt “nỗi lo” quãng đường cho người dùng, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển dịch xanh, giảm phát thải khí nhà kính.