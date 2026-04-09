Khoan sâu hơn 11.000m xuống tầng địa chất, phát hiện mỏ vàng trữ lượng gần 4.000 kg

Công ty khai thác Endomines Finland vừa công bố phát hiện một mỏ vàng mới tại khu vực Kartitsa, phía bắc Ilomantsi (miền đông Phần Lan), với giá trị ước tính vượt 500 triệu euro (khoảng 15,4 nghìn tỷ đồng) theo mặt bằng giá hiện tại. Đây được xem là phát hiện đáng chú ý trong bối cảnh nhu cầu vàng toàn cầu gia tăng mạnh do bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Theo thông báo của Endomines, mỏ Kartitsa nằm cách mỏ Pampalo – dự án khai thác chủ lực của công ty – khoảng 20 km về phía bắc. Hoạt động khai thác tại Pampalo đã được triển khai từ năm 2011 và hiện là một trong số ít mỏ vàng đang hoạt động tại Phần Lan.

Dữ liệu thăm dò ban đầu cho thấy Kartitsa có trữ lượng khoảng 2,5 triệu tấn quặng, chứa ước tính 124.000 ounce vàng, tương đương hơn 3.800 kg. Với giá vàng hiện nay, lượng tài nguyên này có thể đạt giá trị trên 550 triệu euro. Kết quả được xây dựng dựa trên 45 lỗ khoan với tổng chiều dài khoảng 11 km.

Đáng chú ý, mỏ Kartitsa là một phần của “Đường Vàng Karelian” – cấu trúc địa chất kéo dài khoảng 40 km, được đánh giá là một trong những khu vực giàu tiềm năng vàng tại Phần Lan. Giám đốc điều hành Endomines, ông Kari Vyhtinen, cho biết các dấu hiệu khoáng hóa cho thấy trữ lượng vàng có thể còn mở rộng ngoài phạm vi hiện tại, và công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thăm dò trong năm nay.

Không chỉ riêng Kartitsa, toàn bộ khu vực Ilomantsi đang nổi lên như một “cụm vàng” mới tại Bắc Âu. Tính đến cuối năm 2024, Endomines ước tính tổng trữ lượng tại mỏ Pampalo và các khu vực lân cận đạt khoảng 493.000 ounce. Nếu tính theo giá hiện tại, tổng giá trị của các mỏ trong khu vực này có thể lên tới khoảng 2,2 tỷ euro.

Sự gia tăng giá trị các dự án khai thác vàng diễn ra trong bối cảnh kim loại quý này ngày càng được xem là “tài sản trú ẩn” trước những biến động toàn cầu. Nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư đã góp phần đẩy giá vàng lên mức cao trong thời gian gần đây, qua đó nâng giá trị kinh tế của các mỏ mới được phát hiện.

Tuy nhiên, việc đưa các phát hiện thành dự án khai thác thương mại vẫn đối mặt nhiều thách thức. Tại Bắc Âu, các dự án khai khoáng thường phải trải qua quy trình cấp phép nghiêm ngặt và đánh giá môi trường kéo dài, có thể ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực tế.

Dù vậy, với Endomines, mỏ Kartitsa được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng trong chiến lược mở rộng tại Ilomantsi, nếu các kết quả thăm dò tiếp theo xác nhận được toàn bộ tiềm năng. Phần Lan từ lâu đã được đánh giá là khu vực giàu tài nguyên khoáng sản tại châu Âu, đặc biệt là các vành đai vàng tại Karelia và Lapland, nơi đã ghi nhận nhiều phát hiện có giá trị trong những thập kỷ qua.