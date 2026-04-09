Khởi động cuộc thi “14 ngày salad ‘chất’ cùng Phô mai Ruốc SOLSE”, lan tỏa lối sống ăn uống lành mạnh

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người quan tâm đến lối sống lành mạnh, với chế độ ăn uống khoa học và thói quen vận động đều đặn, các hoạt động cộng đồng xoay quanh chủ đề này cũng trở nên sôi động hơn. Mới đây, cuộc thi mang tên “14 ngày salad ‘chất’ cùng Phô mai Ruốc SOLSE” đã được giới thiệu, hướng tới việc lan tỏa cảm hứng ăn uống lành mạnh trong cộng đồng.

Thực tế cho thấy, các vấn đề như thừa cân, ít vận động, hay tình trạng “gầy nhưng vẫn tích mỡ” (skinny fat) đang trở nên phổ biến, đặc biệt ở nhóm người làm việc văn phòng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thói quen sinh hoạt thiếu vận động, kết hợp với chế độ ăn nhiều chất béo và đường, thiếu cân bằng dinh dưỡng.

Cuộc thi “14 ngày salad ‘chất’ cùng Phô mai Ruốc SOLSE” khuyến khích mọi người chia sẻ các công thức salad kết hợp với Phô mai Ruốc SOLSE.

Để cải thiện tình trạng này, việc điều chỉnh chế độ ăn theo hướng tăng cường thực phẩm giàu đạm, chất xơ, đồng thời duy trì vận động đều đặn được xem là giải pháp quan trọng. Trong đó, các món salad – với đặc trưng dễ chế biến, linh hoạt nguyên liệu – ngày càng được nhiều người lựa chọn trong thực đơn hàng ngày.

Chia sẻ về hành trình thay đổi lối sống, anh Nguyễn Trung Hiếu (40 tuổi, Hà Nội) cho biết từng có thời điểm cân nặng lên tới 125 kg. Sau khi các chỉ số sức khỏe như mỡ máu và đường huyết ở mức đáng lo ngại, anh bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện. Theo anh, việc duy trì kỷ luật trong ăn uống, đặc biệt là chuyển sang các món ăn lành mạnh như salad, đóng vai trò quan trọng trong quá trình cải thiện sức khỏe.

Phô mai Ruốc SOLSE đã được bày bán trên hệ thống WinMart toàn quốc.

Xuất phát từ xu hướng này, Công ty TNHH Nguyễn Hồng – đơn vị sản xuất Phô mai Hun khói SOLSE và Phô mai Ruốc SOLSE – đã tổ chức cuộc thi “14 ngày salad ‘chất’ cùng Phô mai Ruốc SOLSE”. Cuộc thi hướng tới cộng đồng yêu ẩm thực, khuyến khích người tham gia sáng tạo các món salad kết hợp cùng sản phẩm, qua đó góp phần đa dạng hóa thực đơn và nâng cao giá trị dinh dưỡng cho bữa ăn hàng ngày.

Người tham gia sẽ tự chuẩn bị nguyên liệu, chế biến món ăn và ghi lại quá trình dưới dạng hình ảnh hoặc video. Bài dự thi được đăng tải công khai trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook hoặc TikTok, kèm mô tả chi tiết về món ăn và các hashtag theo quy định của chương trình.

Phô mai Ruốc SOLSE giúp món salad thêm dinh dưỡng và ngon miệng.

Thời gian nhận bài dự thi diễn ra từ ngày 10/4 đến 3/5, kết thúc bình chọn vào ngày 6/5 và dự kiến công bố kết quả vào ngày 11/5. Cơ cấu giải thưởng bao gồm một giải Nhất trị giá 5 triệu đồng, một giải Nhì 2 triệu đồng, hai giải Ba và một số giải phụ như “được yêu thích nhất” hay “sáng tạo bền bỉ”.

Đại diện ban tổ chức cho biết, thông qua cuộc thi, đơn vị kỳ vọng có thể tiếp tục lan tỏa thông điệp “ăn healthy – sống khỏe mạnh”, đồng thời tạo ra một sân chơi giúp cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn, xây dựng thói quen sinh hoạt tích cực và phù hợp với nhịp sống hiện đại.