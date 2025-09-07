Lần đầu tiên Việt Nam có sản phẩm ruốc làm hoàn toàn từ phô mai

Loại ruốc “chưa từng có” được tạo nên từ một câu chuyện truyền cảm hứng

Được sản xuất tại Việt Nam từ năm 2004, phô mai hun khói SOLSE (loại phô mai dây xoắn sợi hình bím tóc) đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Đây là loại phô mai hun khói đầu tiên tại Việt Nam.

Hơn 20 năm có mặt trên thị trường, phô mai hun khói SOLSE đã nếm trải đủ cung bậc cảm xúc của một sản phẩm “dám” tồn tại và phát triển trước hàng loạt “cơn bão” ngành thực phẩm.

“Chúng tôi hài lòng, nhưng chưa khi nào bằng lòng với những gì đã làm. Tôi và cộng sự luôn đau đáu câu hỏi mỗi khi ngày mới bắt đầu: Có thể làm gì mới mẻ tiếp theo?”, bà Trần Thanh Huyền - Phó Tổng Giám đốc Điều hành, Công ty TNHH Nguyễn Hồng (nhà sản xuất Phô mai Hun khói SOLSE) - chia sẻ.

Một ngày cuối năm 2020, “cơ duyên” tình cờ xuất hiện. Đó là khi bà và cộng sự được nghe một câu chuyện truyền cảm hứng, do nhân viên thị trường cung cấp.

Bà Trần Thanh Huyền, Phó TGĐ Điều hành của Công ty TNHH Nguyễn Hồng, chia sẻ về kỳ vọng với phô mai ruốc SOLSE.

“Họ kể về những trải nghiệm, phản hồi mà khách hàng dành cho phô mai hun khói SOLSE. Trong đó, có câu chuyện đặc biệt thú vị là khi một khách hàng nữ vì quá yêu SOLSE, nên đã tự ‘phát minh’ ra cách phối hợp SOLSE vào việc nấu ăn. Cô ấy tước nhỏ từng sợi SOLSE, rồi cắt ra thành những sợi ngắn, để trộn vào salad và một số món ăn. Lúc này, các ‘sợi’ SOLSE bông xù lên, ngấm vào món ăn, tạo nên hương vị ấn tượng”, bà Huyền nhớ lại.

Khi nghe câu chuyện đó, trong đầu chúng tôi loé lên 1 ý tưởng: Với nền tảng đã có, tại sao không tạo ra một loại ruốc hoàn toàn từ phô mai nhỉ? Khi có món ruốc này, SOLSE sẽ ngày càng gần gũi hơn với mọi người - người già, trẻ nhỏ, thanh niên, với những ai quan tâm dinh dưỡng.

“Làm thôi. Đây sẽ là loại ruốc đầu tiên tại Việt Nam được làm từ phô mai, từ sữa lên men. Nghe thôi là chúng tôi đã thấy háo hức rồi”, nữ lãnh đạo SOLSE chia sẻ đầy hào hứng.

Phô mai Ruốc SOLSE được nghiên cứu và tạo ra từ phô mai hun khói

Kết quả là đến năm 2025, những hộp phô mai ruốc SOLSE chính thức được ra mắt, với những sợi ruốc mềm xoăn, bông, đậm vị, thơm lừng mùi phô mai hun khói, ai cũng thích thú và bất ngờ khi thưởng thức.

Phô mai ruốc SOLSE ra đời, cảm giác “Wow” ùa về

Vào năm 2004, khi những mẻ phô mai hun khói SOLSE đầu tiên ra đời, nhà sản xuất Nguyễn Hồng đã mời những người thân quen với văn hóa ẩm thực Nga ăn thử.

Lúc đó, mọi người thấy rất thú vị, nghĩ rằng đó là phô mai do Nga sản xuất, vì hương vị, cảm nhận rất “chuẩn Nga”. Những người chưa từng biết về phô mai hun khói thì rất bất ngờ, vì không nghĩ “sữa có thể tạo ra món dai, béo thế này”.

“Đón nhận những phản hồi đó, chúng tôi rất vui. Có thể gọi đó là một cảm xúc rất ‘Wow’. Tới giờ, sau hơn 20 năm, ấn tượng cảm xúc đó lại ùa về y hệt, khi chúng tôi ra mắt phô mai ruốc SOLSE”, bà Trần Thanh Huyền chia sẻ.

Ngay khi ra mắt vào đầu năm 2025, phô mai ruốc SOLSE đã được giới thiệu cho nhiều người - đúng với quy trình làm thị trường của Nguyễn Hồng: Mời ăn thử, lắng nghe những điều chia sẻ để rút kinh nghiệm.

Phô mai ruốc SOLSE đã được mang tới mời những người làm công việc văn phòng - vốn cần thực phẩm giàu đạm và canxi mà phải thật tiện lợi, mời trẻ em ở các trường học, mời người già…

Điểm chung là phản hồi nhận về là tích cực: ngon, tiện lợi. Trước giờ, nhiều người mới quen ruốc thịt, ruốc cá, ruốc nấm… chứ chưa từng thấy một loại ruốc làm từ phô mai, sữa lên men bao giờ.

“Phô mai ruốc SOLSE dùng trực tiếp như món ăn vặt, hoặc ăn kèm xôi, bánh mì… Tất cả đều hợp. Nhìn mọi người say sưa với những chiếc bánh mì, gói xôi quen thuộc - nhưng giờ trở nên ngon lành hơn nhờ phô mai ruốc SOLSE - chúng tôi tin rằng, mình đang đi đúng hướng”, bà Huyền tâm sự.

Mục tiêu thời gian tới của Nguyễn Hồng là sẽ đưa phô mai ruốc SOLSE vào những hệ thống siêu thị phổ biến nhất - vốn là đối tác quen thuộc của SOLSE - như: WinMart, AEON, Circle K, Topsmarket…

“Với sản phẩm giàu dinh dưỡng, tiện lợi như phô mai ruốc SOLSE, thì việc lan tỏa những sợi mềm xoăn, bông xù này đến với mọi người không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm đam mê của chúng tôi. Nguyễn Hồng tin rằng, chúng tôi không chỉ bán hàng. Chúng tôi mang dinh dưỡng tử tế đến với xã hội”, bà Trần Thanh Huyền bày tỏ đầy kiên định.