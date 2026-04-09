Điện máy Xanh và cuộc 'trưng cầu ý kiến' trị giá triệu đô: Để khách hàng tự vẽ nên thương hiệu mình yêu

Trong thế giới kinh doanh hiện đại, việc một doanh nghiệp tự làm mới mình thường diễn ra đằng sau những cánh cửa phòng họp với những đơn vị tư vấn hàng đầu. Thế nhưng, hệ thống bán lẻ Điện máy Xanh vừa chọn một lối đi hoàn toàn khác biệt khi chính thức công bố cuộc thi "The Next DMX" vào tối ngày 8/4.

Với ngân sách lên đến 1 triệu USD, tương đương 27 tỷ đồng, “ông lớn” này đang thực hiện một cuộc “trưng cầu ý kiến” quy mô nhất từ trước đến nay trong lịch sử thương hiệu, nhằm tìm kiếm một góc nhìn mới đủ thay đổi thị trường.

Sự kiện mở đề bài chính thức vào tối ngày 8/4 đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Đây không đơn thuần là một cuộc thi hay chiến dịch quảng cáo mà là sự kiện đánh dấu bước chuyển mình của một gã khổng lồ bán lẻ sau hơn một thập kỷ ngự trị trong lòng người tiêu dùng.

Hình tượng những “Người Xanh” vui nhộn từng một thời tạo nên cơn sốt truyền thông nay đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Giờ đây, Điện máy Xanh đang tìm kiếm một ngôn ngữ mới, một hình ảnh mới có sức lay động và kết nối mạnh mẽ hơn với những chủ nhân tương lai của đất nước như Gen Z và Alpha.

Dù vẫn đang nắm giữ vị thế dẫn đầu, Điện máy Xanh nhận thấy nhu cầu cấp thiết trong việc kết nối sâu sắc hơn với thế hệ khách hàng mới.

Sự nghiêm túc của Điện máy Xanh trong chiến dịch này được bảo chứng bởi cái bắt tay chiến lược cùng AIM Academy. Là đơn vị đại diện chính thức của giải thưởng danh giá Cannes Lions tại Việt Nam, sự tham gia của AIM Academy giúp "The Next DMX" sở hữu một hệ thống chuyên môn đạt chuẩn quốc tế.

Điều này khẳng định đây không phải là một chiến dịch truyền thông ngắn hạn, mà là một sân chơi công bằng, minh bạch cho tất cả các nhóm đối tượng từ sinh viên, người yêu sáng tạo tự do đến các công ty quảng cáo chuyên nghiệp.

Một điểm đặc biệt khiến "The Next DMX" trở nên khác biệt chính là tinh thần trao quyền. Điện máy Xanh hiểu rằng không ai hiểu thương hiệu bằng chính những người đã tin dùng sản phẩm của họ suốt nhiều năm qua.

Do đó, tiêu chí làm mới hình ảnh sao cho "Bạn nhỏ thấy mê, bạn trẻ thấy thích, ba mẹ thấy tin và ông bà thấy mến" chính là lời giải mà doanh nghiệp đang chờ đợi từ cộng đồng. Nó cho thấy tư duy quản trị cởi mở, nơi thương hiệu không còn là tài sản của riêng doanh nghiệp mà trở thành một phần gắn liền với đời sống của mọi gia đình Việt.

Đề bài "triệu đô" chính thức được mở ra vào tối ngày 8/4, mời gọi mọi đối tượng cùng tham gia giải bài toán làm mới thương hiệu.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, cuộc thi bao gồm 4 bảng đấu đa dạng: Chuyên nghiệp, Sinh viên, Cộng đồng và Doanh nghiệp. Điều này mở ra cơ hội cho bất kỳ ai có đam mê bứt phá, từ những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm cho đến những tài năng trẻ đang ấp ủ những suy nghĩ táo bạo.

Tổng ngân sách 1 triệu USD sẽ được phân bổ rõ ràng cho cả giải thưởng trực tiếp lẫn chi phí thực thi chiến dịch thực tế trên toàn quốc. Điều này đồng nghĩa với việc những ý tưởng xuất sắc nhất sẽ không nằm lại trên giấy mà được hiện thực hóa, lan tỏa đến hàng triệu khách hàng.

Cổng nhận bài dự thi sẽ chính thức mở từ ngày 13/04 đến hết ngày 23/04 trên website của AIM Academy. Sau quá trình sàng lọc kỹ lưỡng, danh sách Top 12 xuất sắc nhất sẽ được công bố vào ngày 08/05, trước khi bước vào đêm Chung kết và Trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 16/05.

Là điểm mua sắm của mọi nhà, Điện máy Xanh kỳ vọng những ý tưởng từ cộng đồng sẽ giúp thương hiệu gắn kết bền vững hơn với mọi thế hệ thành viên trong gia đình.

Bằng cách chấp nhận bước ra khỏi những khuôn mẫu cũ và tin tưởng vào nội lực sáng tạo của cộng đồng, Điện máy Xanh đang chứng minh vị thế của một đơn vị dẫn đầu không chỉ về quy mô kinh doanh mà còn ở tầm nhìn dài hạn.

Khi khách hàng được trao quyền để tự vẽ nên hình ảnh của thương hiệu mình yêu thích, sợi dây liên kết giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ trở nên bền chặt hơn bao giờ hết.

Sự chuyển mình lần này hứa hẹn sẽ đưa Điện máy Xanh thoát xác khỏi những dấu ấn cũ, trở thành một biểu tượng của sự đổi mới, trẻ trung và luôn đồng hành cùng nhịp sống hiện đại của mọi nhà.