Sony LinkBuds Clip WF-LC900: Tai nghe cho người 'không muốn tách khỏi thế giới'

Một kiểu tai nghe rất… Sony

Nếu đã quen với những chiếc tai nghe nhét tai truyền thống, Sony LinkBuds Clip WF-LC900 sẽ khiến bạn phải dừng lại vài giây để hiểu cách đeo. Nó không chui vào tai, cũng không ôm trọn tai, mà “kẹp” nhẹ vào vành tai như một món phụ kiện.

Cảm giác đầu tiên là lạ, nhưng không phải kiểu khó chịu. Sau vài lần đeo, thứ còn lại là sự… quên mất mình đang đeo tai nghe. Đây chính là triết lý của dòng LinkBuds: âm thanh tồn tại song song với đời sống, không tách bạn ra khỏi môi trường xung quanh.

Thiết kế open-ear khiến mọi thứ trở nên khác biệt. Bạn vẫn nghe được tiếng xe ngoài đường, đồng nghiệp gọi tên hay tiếng ly cà phê đặt xuống bàn. Không còn cảnh phải tháo tai nghe ra khi có người nói chuyện - thứ mà người dùng tai nghe chống ồn chắc chắn quen thuộc.

Nhưng cũng cần nói thẳng: nếu bạn tìm một chiếc tai nghe để “trốn khỏi thế giới”, đây không phải lựa chọn phù hợp.

Đeo cả ngày: thoải mái, nhưng chưa hoàn hảo

Điểm "ăn tiền" lớn nhất của WF-LC900 là sự thoải mái. Không có cảm giác bí tai, không đau sau vài tiếng sử dụng. Với những người hay đeo tai nghe cả ngày làm việc, đây là khác biệt rất rõ.

Cơ chế kẹp giúp tai nghe giữ khá chắc khi đi bộ hoặc vận động nhẹ. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế cho thấy không phải ai cũng hợp với kiểu đeo này. Một số người có thể cảm thấy lực kẹp hơi chặt hoặc không thật sự “quên đi” như kỳ vọng.

Nói cách khác, đây là kiểu thiết kế bạn phải thử trực tiếp. Có người sẽ thấy cực kỳ tiện, có người lại thấy vướng.

Bù lại, Sony làm tốt ở phần hoàn thiện: nhẹ, gọn và mang hơi hướng “phụ kiện công nghệ” hơn là thiết bị âm thanh thuần túy.

Nghe nhạc kiểu “mở”: hay theo cách rất riêng

Âm thanh trên LinkBuds Clip không phải kiểu gây ấn tượng ngay lập tức. Không có bass dày, không có cảm giác “đã tai” như tai nghe in-ear hay over-ear.

Thay vào đó, nó giống như bạn đang bật loa nhỏ trong phòng – âm thanh ở đó, nhưng không chiếm toàn bộ sự chú ý.

Điều này có hai mặt.

Ở môi trường yên tĩnh như văn phòng hay quán cà phê, trải nghiệm khá dễ chịu. Giọng nói trong podcast rõ ràng, nhạc nhẹ nghe ổn, không bị áp lực lên tai. Sony cũng bổ sung các chế độ như tăng cường giọng nói hoặc giảm rò rỉ âm để linh hoạt hơn theo bối cảnh.

Nhưng bước ra đường đông hoặc nơi ồn ào, hạn chế lộ rõ. Âm thanh dễ bị môi trường “nuốt mất”, buộc bạn phải tăng âm lượng, mà tăng thì cũng chỉ cải thiện phần nào.

Đây là đánh đổi bắt buộc của tai nghe open-ear: giữ được nhận thức môi trường thì phải chấp nhận không thể “đắm chìm”.

Những tiện ích nhỏ nhưng dùng hàng ngày mới thấy giá trị

WF-LC900 không phải tai nghe nhiều công nghệ gây choáng, nhưng lại có những thứ dùng lâu mới thấy tiện.

Điển hình là thao tác chạm. Bạn không cần chạm đúng vào tai nghe, mà có thể gõ nhẹ vào vùng gần tai để điều khiển – kiểu “tap” khá thú vị và dễ làm quen.

Kết nối đa thiết bị, thời lượng pin dài đủ dùng cả ngày, khả năng chống nước nhẹ… tất cả đều hướng đến một chiếc tai nghe dùng liên tục trong đời sống, không phải chỉ để nghe nhạc rồi cất đi.

Chất lượng đàm thoại cũng là điểm cộng, khi giọng nói được xử lý rõ ràng trong nhiều tình huống.

Tuy nhiên, vẫn có những thiếu sót khó bỏ qua: không có sạc không dây, đôi lúc kết nối chưa ổn định, và mức giá khiến người dùng phải cân nhắc kỹ.

Một chiếc tai nghe không dành cho số đông

Sony LinkBuds Clip WF-LC900 không phải sản phẩm “dễ khuyên mua”. Nó không cố làm tốt mọi thứ, mà chọn làm tốt một việc: giữ bạn kết nối với thế giới thật.

Nếu bạn là người thường xuyên di chuyển, làm việc trong môi trường cần tương tác, hoặc đơn giản là không thích cảm giác bị cô lập bởi tai nghe chống ồn, đây là lựa chọn đáng cân nhắc.

Ngược lại, nếu bạn nghe nhạc để thư giãn, để “tách mình ra”, hoặc yêu cầu âm thanh mạnh mẽ, giàu chi tiết, chiếc tai nghe này sẽ khiến bạn thấy thiếu.

Nói ngắn gọn, LinkBuds Clip không phải tai nghe hay nhất - nhưng là một trong những chiếc tai nghe “đúng mục đích” nhất nếu bạn hiểu rõ mình cần gì.