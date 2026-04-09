Không chỉ liên tục khuyến mại, Mitsubishi còn muốn tạo cú hích doanh số bằng cách này tại Việt Nam

Cuối tháng 3/2026, cộng đồng người dùng Mitsubishi đã có buổi gặp mặt tại Đồng Nai trong sự kiện Star Camp. Thay vì những buổi lái thử hay giới thiệu xe mới thường thấy, chuyến đi kéo dài hai ngày này tập trung hoàn toàn vào hoạt động cắm trại và sinh hoạt tập thể, tạo không gian cho các gia đình giao lưu.

Dàn xe Mitsubishi tập kết tại khu vực dã ngoại, chuẩn bị cho lịch trình trải nghiệm ngoài trời kéo dài hai ngày của các gia đình. Ảnh: Mitsubishi

Trong hai ngày, các gia đình tự di chuyển bằng xe cá nhân và lưu trú tại khu vực cắm trại. Lịch trình gồm các trải nghiệm ngoài trời như tự dựng lều, bắn cung, làm gốm và sinh hoạt chung bên lửa trại vào buổi tối. Các hoạt động được thiết kế ở mức cơ bản, tạo bối cảnh để người dùng trực tiếp trao đổi kinh nghiệm vận hành và thói quen sử dụng xe trong đời sống hàng ngày.

Nhóm người dùng tham gia các hoạt động vận động và kỹ năng cắm trại, một phần trong nội dung kết nối cộng đồng tại sự kiện. Ảnh: Mitsubishi

Sự xuất hiện của những chuyến đi tập thể này phản ánh sự thay đổi trong thói quen sở hữu ô tô tại Việt Nam. Chiếc xe hiện đảm nhận vai trò phương tiện di chuyển đa năng, phục vụ nhu cầu đi làm lẫn các chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày của gia đình.

Ở góc độ thị trường, Mitsubishi hiện vẫn duy trì vị thế là một trong những thương hiệu có doanh số ổn định tại Việt Nam. Những dòng xe chủ lực như Xpander, Xforce vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ vững thị phần ở các phân khúc MPV và SUV hạng B. Bên cạnh việc cạnh tranh về giá bán và trang bị, việc triển khai song song các hoạt động kết nối cộng đồng cho thấy hãng đang tìm cách tăng cường sự tương tác và gắn kết với nhóm khách hàng hiện hữu.

Không gian sinh hoạt chung vào buổi tối, thời điểm các chủ xe thường xuyên trao đổi kinh nghiệm vận hành và sử dụng xe thực tế. Ảnh: Mitsubishi

Thay vì tập trung vào các chiến dịch kích cầu dồn dập, cách tiếp cận này giúp thương hiệu hiện diện tự nhiên hơn, đồng thời là dịp để hãng lắng nghe những phản hồi thực tế nhất từ chính những người đang cầm lái sản phẩm của mình mỗi ngày.