Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không chỉ liên tục khuyến mại, Mitsubishi còn muốn tạo cú hích doanh số bằng cách này tại Việt Nam

Theo Bảo Lâm | 09-04-2026 - 09:45 AM | Thị trường

Mitsubishi tổ chức sự kiện dã ngoại Star Camp 2026, phản ánh xu hướng các hãng xe tại Việt Nam mở rộng hoạt động cộng đồng bên cạnh việc duy trì doanh số.

Cuối tháng 3/2026, cộng đồng người dùng Mitsubishi đã có buổi gặp mặt tại Đồng Nai trong sự kiện Star Camp. Thay vì những buổi lái thử hay giới thiệu xe mới thường thấy, chuyến đi kéo dài hai ngày này tập trung hoàn toàn vào hoạt động cắm trại và sinh hoạt tập thể, tạo không gian cho các gia đình giao lưu.

Dàn xe Mitsubishi tập kết tại khu vực dã ngoại, chuẩn bị cho lịch trình trải nghiệm ngoài trời kéo dài hai ngày của các gia đình. Ảnh: Mitsubishi

Trong hai ngày, các gia đình tự di chuyển bằng xe cá nhân và lưu trú tại khu vực cắm trại. Lịch trình gồm các trải nghiệm ngoài trời như tự dựng lều, bắn cung, làm gốm và sinh hoạt chung bên lửa trại vào buổi tối. Các hoạt động được thiết kế ở mức cơ bản, tạo bối cảnh để người dùng trực tiếp trao đổi kinh nghiệm vận hành và thói quen sử dụng xe trong đời sống hàng ngày.

Nhóm người dùng tham gia các hoạt động vận động và kỹ năng cắm trại, một phần trong nội dung kết nối cộng đồng tại sự kiện. Ảnh: Mitsubishi

Sự xuất hiện của những chuyến đi tập thể này phản ánh sự thay đổi trong thói quen sở hữu ô tô tại Việt Nam. Chiếc xe hiện đảm nhận vai trò phương tiện di chuyển đa năng, phục vụ nhu cầu đi làm lẫn các chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày của gia đình.

Ở góc độ thị trường, Mitsubishi hiện vẫn duy trì vị thế là một trong những thương hiệu có doanh số ổn định tại Việt Nam. Những dòng xe chủ lực như Xpander, Xforce vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ vững thị phần ở các phân khúc MPV và SUV hạng B. Bên cạnh việc cạnh tranh về giá bán và trang bị, việc triển khai song song các hoạt động kết nối cộng đồng cho thấy hãng đang tìm cách tăng cường sự tương tác và gắn kết với nhóm khách hàng hiện hữu.

Không gian sinh hoạt chung vào buổi tối, thời điểm các chủ xe thường xuyên trao đổi kinh nghiệm vận hành và sử dụng xe thực tế. Ảnh: Mitsubishi

Thay vì tập trung vào các chiến dịch kích cầu dồn dập, cách tiếp cận này giúp thương hiệu hiện diện tự nhiên hơn, đồng thời là dịp để hãng lắng nghe những phản hồi thực tế nhất từ chính những người đang cầm lái sản phẩm của mình mỗi ngày.

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Huyết mạch 431km" tỷ USD của Việt Nam: Xuyên biển, đánh thức kho báu khổng lồ phục vụ người dân

Giá dầu vừa hạ nhiệt, một loạt doanh nghiệp Trung Quốc lập tức tìm đến mua hàng Iran - Giữa đường bất ngờ 'quay xe' vì một lý do

Giá heo hơi hôm nay, 9-4: Chợ đầu mối có giá mới

09:41 , 09/04/2026
Phụ thuộc dầu Trung Đông cao nhất ASEAN, láng giềng Việt Nam đang bán nhiên liệu gần 100.000 đồng/lít

Xăng hạ nhiệt, giá tô phở, gói xôi vẫn neo cao: Vì sao ‘lên nhanh, xuống chậm’?

08:33 , 09/04/2026
Hành trình săn lùng cha đẻ Bitcoin của nhà điều tra New York Times: Từ 34.000 người xuống còn một người duy nhất

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên