Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá heo hơi hôm nay, 9-4: Chợ đầu mối có giá mới

Theo Nguyễn Hải | 09-04-2026 - 09:41 AM | Thị trường

Giá heo mảnh, heo pha lóc tại chợ đầu mối ở TPHCM đều giảm đáng kể so với đầu tuần.

Ngày 9-4, theo thương lái, lượng heo mảnh về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) đạt 369 tấn, tăng 18 tấn so với đầu tuần.

Trong khi đó, giá heo hơi khu vực phía Nam tiếp tục ổn định nhiều tuần qua, trong đó doanh nghiệp chăn nuôi lớn bán ra 68.000 – 71.000 đồng/kg, còn hộ nhỏ lẻ dao động 60.000 – 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 9-4: Chợ đầu mối có giá mới - Ảnh 1.

Giá heo mảnh, heo pha lóc đều giảm

Tại chợ đầu mối, giá heo mảnh giảm đáng kể: loại 1 giảm 3.000 đồng, còn 82.000 đồng/kg; loại 2 giảm 2.000 đồng, còn 73.000 đồng/kg.

Giá thịt heo pha lóc cũng đi xuống theo. Cụ thể, thịt đùi và cốt lết cùng giảm 5.000 đồng, còn 80.000 đồng/kg; ba rọi giảm 5.000 đồng, còn 125.000 đồng/kg.

Một số mặt hàng giữ giá như sườn non 135.000 đồng/kg, nạc dăm 115.000 đồng/kg, giò trước 78.000 đồng/kg, giò sau 68.000 đồng/kg.

Theo thương lái, giá giảm do đầu tuần đã tăng mạnh, trong khi lượng heo về chợ tiếp tục tăng gần 20 tấn nhưng sức mua vẫn thấp, buộc phải hạ giá để đẩy hàng. Nếu nguồn cung tiếp tục tăng, giá thịt heo có thể còn giảm thêm trong những ngày tới.

Theo Nguyễn Hải

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Huyết mạch 431km" tỷ USD của Việt Nam: Xuyên biển, đánh thức kho báu khổng lồ phục vụ người dân

Giá dầu vừa hạ nhiệt, một loạt doanh nghiệp Trung Quốc lập tức tìm đến mua hàng Iran - Giữa đường bất ngờ 'quay xe' vì một lý do

Phụ thuộc dầu Trung Đông cao nhất ASEAN, láng giềng Việt Nam đang bán nhiên liệu gần 100.000 đồng/lít

09:05 , 09/04/2026
Xăng hạ nhiệt, giá tô phở, gói xôi vẫn neo cao: Vì sao 'lên nhanh, xuống chậm'?

08:33 , 09/04/2026
Hành trình săn lùng cha đẻ Bitcoin của nhà điều tra New York Times: Từ 34.000 người xuống còn một người duy nhất

08:08 , 09/04/2026
6.600 lô dầu thô, trị giá gần 1 tỷ USD được chốt bán chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Trump tuyên bố ngừng bắn với Iran

07:42 , 09/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên