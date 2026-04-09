Giá heo hơi hôm nay, 9-4: Chợ đầu mối có giá mới

Ngày 9-4, theo thương lái, lượng heo mảnh về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) đạt 369 tấn, tăng 18 tấn so với đầu tuần.

Trong khi đó, giá heo hơi khu vực phía Nam tiếp tục ổn định nhiều tuần qua, trong đó doanh nghiệp chăn nuôi lớn bán ra 68.000 – 71.000 đồng/kg, còn hộ nhỏ lẻ dao động 60.000 – 70.000 đồng/kg.

Giá heo mảnh, heo pha lóc đều giảm

Tại chợ đầu mối, giá heo mảnh giảm đáng kể: loại 1 giảm 3.000 đồng, còn 82.000 đồng/kg; loại 2 giảm 2.000 đồng, còn 73.000 đồng/kg.

Giá thịt heo pha lóc cũng đi xuống theo. Cụ thể, thịt đùi và cốt lết cùng giảm 5.000 đồng, còn 80.000 đồng/kg; ba rọi giảm 5.000 đồng, còn 125.000 đồng/kg.

Một số mặt hàng giữ giá như sườn non 135.000 đồng/kg, nạc dăm 115.000 đồng/kg, giò trước 78.000 đồng/kg, giò sau 68.000 đồng/kg.

Theo thương lái, giá giảm do đầu tuần đã tăng mạnh, trong khi lượng heo về chợ tiếp tục tăng gần 20 tấn nhưng sức mua vẫn thấp, buộc phải hạ giá để đẩy hàng. Nếu nguồn cung tiếp tục tăng, giá thịt heo có thể còn giảm thêm trong những ngày tới.