"Huyết mạch 431km" tỷ USD của Việt Nam: Xuyên biển, đánh thức kho báu khổng lồ phục vụ người dân

Cách đây hơn 1 tháng, một sự kiện trọng đại của Chuỗi dự án khí-điện Lô B-Ô Môn tổng vốn đầu tư 12 tỷ USD (được xem dự án lớn nhất lịch sử ngành dầu khí Việt Nam) đã diễn ra.

Vào ngày 26/2/2026, Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam (SWPOC, thuộc Petrovietnam) phối hợp cùng Liên danh Tổng thầu PTSC - Lilama 18 đã chính thức tổ chức triển khai công tác kéo, đẩy ống tại trạm thi công TTC03 thuộc xã Đông Thái, tỉnh An Giang.

Sự kiện này đánh dấu việc “phát lệnh ra quân” đầu năm 2026 trên toàn công trường dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn dài 431km, đồng thời mở màn cho giai đoạn thi công lắp đặt thực tế tuyến ống trên bờ quy mô lớn.

Dự án đường ống khí Lô B - Ô Môn (431km) là mắt xích trung tâm trong toàn bộ Chuỗi dự án khí, điện Lô B - Ô Môn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia và sự phát triển kinh tế, xã hội của khu vực Tây Nam bộ. Ông Trần Thanh Hải - Tổng Giám đốc SWPOC - nhận định.

Huyết mạch 431km "đánh thức" kho báu khổng lồ của Việt Nam

Việc kéo, đẩy ống tại TTC03 là bước đầu tiên chính thức hạ ống thép đã bọc sẵn xuống hào kỹ thuật để lắp đặt, hàn nối và chôn ngầm. Trước đó, vào cuối năm 2025, dự án đã hoàn thành thiết kế 100%, sản xuất và bọc ống (chống ăn mòn và bê tông gia trọng) toàn bộ tuyến ống bờ.

Đây là một trong những mốc then chốt nhằm "đánh thức" kho báu khí tự nhiên khổng lồ của Việt Nam tại Lô B để phục vụ sản xuất và đời sống của người dân.

Mỏ khí Lô B (bao gồm các lô 48/95 và 52/97) nằm tại vùng trũng Bể Malay - Thổ Chu, ngoài khơi Tây Nam Việt Nam, cách bờ biển Cà Mau khoảng 300 km. Ước tính, trữ lượng khí tại Lô B là 107 tỷ m3 khí.

Petrovietnam cho biết, theo kế hoạch, dòng khí đầu tiên từ đường ống Lô B - Ô Môn dài 431 km (vốn đầu tư 1,2 tỷ USD) dự kiến vào bờ trong Quý III/2027.

Khi hoàn thành, "huyết mạch" 431km sẽ đưa khí sạch từ mỏ Lô B vào thẳng cụm 4 nhà máy điện khí Ô Môn I-IV tổng công suất 3.810 Megawatt, giúp thay thế than nhập khẩu, giảm phát thải CO2, góp phần hiện thực hóa cam kết Net Zero 2050 của Chính phủ nước nhà.

2026 là năm cao điểm thi công - Kiến tạo cột mốc cho 2027

Petrovietnam thông tin cuối tháng 2/2026, năm 2026 là năm cao điểm thi công của dự án Trung nguồn, với mục tiêu hoàn thành phần lớn khối lượng xây lắp, tạo nền tảng cho các giai đoạn hoàn thiện và vận hành trong những năm tiếp theo. Điều này nhằm đảm bảo sự đồng bộ giữa các hợp phần của dự án (phần Thượng nguồn và Hạ nguồn).

Riêng phần Thượng nguồn của dự án, Petrovietnam đã khởi động lắp đặt giàn khoan CPP và các công trình ngoài khơi từ đầu năm này, nhằm mục tiêu tổng thể là khoan thử nghiệm Lô B vào Quý II/2026. Sau đó, đến Quý III/2027 sẽ đón nhận dòng khí đầu tiên vào đất liền.

Tất cả các đơn vị chủ đầu tư của Chuỗi dự án khí-điện Lô B-Ô Môn đều đang quyết liệt thi công nhằm đảm bảo tiến độ cho cột mốc trọng đại trong lịch sử năng lượng quốc gia năm 2027.