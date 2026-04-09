Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sự thật về iPhone Air 2

Theo Khả Văn | 09-04-2026 - 07:11 AM | Thị trường

Sau thành công bước đầu của dòng iPhone siêu mỏng thế hệ đầu tiên, cộng đồng yêu công nghệ đang đặt kỳ vọng rất lớn vào một cuộc đại tu toàn diện trên chiếc iPhone Air 2. Tuy nhiên, những thông tin rò rỉ mới nhất từ chuỗi cung ứng lại đang dội một gáo nước lạnh vào những người dùng đang mong chờ sự đột phá.

Trái ngược với hàng loạt tin đồn trước đó về việc thiết bị này sẽ được lột xác về ngoại hình, iPhone Air 2 nhiều khả năng sẽ chỉ là một bản nâng cấp phần cứng định kỳ và không mang lại bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào về mặt thị giác.

Điểm gây thất vọng lớn nhất chính là hệ thống nhiếp ảnh. Theo nguồn tin uy tín từ tài khoản Fixed Focus Digital trên mạng xã hội Weibo, iPhone Air 2 sẽ không được bổ sung thêm camera thứ hai như những lời đồn đoán. Thay vì cố gắng nhồi nhét cụm camera kép vào một thân máy mỏng manh, Apple quyết định giữ nguyên thiết kế tối giản hiện tại và dồn toàn bộ trọng tâm nâng cấp vào sức mạnh của con chip xử lý A20 Pro thế hệ mới.

Chiến lược này giúp hãng duy trì được chu kỳ sản xuất ổn định, đồng thời vạch ra ranh giới phân cấp rõ ràng để không làm ảnh hưởng đến tệp khách hàng chuyên nghiệp của dòng máy Pro. Việc thiếu vắng những nâng cấp về camera chắc chắn sẽ khiến một bộ phận không nhỏ người dùng cảm thấy hụt hẫng, đặc biệt là những ai đang mong muốn một thiết bị vừa siêu mỏng lại vừa chụp ảnh xuất sắc.

iPhone Air 2 sẽ không được nâng cấp cụm camera như đồn đoán

Bên cạnh sự nghèo nàn về thiết kế, lộ trình trình làng của iPhone Air 2 hiện cũng đang là tâm điểm của những cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các chuyên gia phân tích. Nguồn tin từ chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg và The Information cho rằng Apple đang gặp khó khăn trong việc tích hợp hệ thống quang học phức tạp vào thân máy mỏng, dẫn đến việc thiết bị này có thể bị lùi lịch ra mắt sang tận mùa Xuân năm 2027. Ở chiều ngược lại, nhiều leaker công nghệ vẫn kiên định với thông tin Apple sẽ giữ nguyên thiết kế cũ để đảm bảo tiến độ tung iPhone Air 2 ra thị trường ngay trong mùa Thu năm 2026, nhằm kịp thời đón đầu mùa mua sắm cuối năm.

iPhone Air 2 vẫn sẽ chỉ có 1 camera như mẫu tiền nhiệm

Dù gây ra nhiều tranh cãi về mặt nâng cấp, không thể phủ nhận sức hút mãnh liệt của kiểu dáng siêu mỏng đối với người tiêu dùng. Nhìn lại dữ liệu từ thế hệ trước, dòng iPhone Air đã bất ngờ chiếm lĩnh tới 6,8% tổng số lượng iPhone thế hệ mới được bán ra tại thị trường Mỹ trong quý cuối năm 2025, cao hơn gấp đôi so với dòng Plus.

Đáng chú ý, sự tăng trưởng này đã trực tiếp ăn sâu vào thị phần của mẫu máy cao cấp, cho thấy có khoảng 4% khách hàng sẵn sàng đánh đổi sức mạnh camera và hiệu năng đỉnh cao để đổi lấy trải nghiệm cầm nắm nhẹ nhàng, thanh thoát. Chính sự đánh đổi chấp nhận được này của thị trường có thể là lý do lớn nhất khiến Apple tự tin tung ra một chiếc iPhone Air 2 không có quá nhiều sự khác biệt về ngoại hình.

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên