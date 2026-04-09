Tàu dầu chở 700.000 thùng ung dung vượt eo biển Hormuz, chính thức cập bến láng giềng Việt Nam

Theo Thai PBS, ngày 8/4, Tập đoàn Bangchak (Thái Lan) cho biết một tàu chở dầu thô từ Trung Đông với khối lượng khoảng 700.000 thùng đã đi qua eo biển Hormuz an toàn và cập cảng nhà máy lọc dầu Bangchak Sriracha vào đêm 7/4.

Doanh nghiệp này cho biết lô hàng là một phần trong kế hoạch thu mua dầu thô định kỳ, phục vụ hoạt động sản xuất của hệ thống lọc dầu. Hiện việc vận chuyển và cung ứng dầu thô cho hai nhà máy chính là Bangchak Phra Khanong và Bangchak Sriracha vẫn đang diễn ra đúng tiến độ, chưa ghi nhận gián đoạn đáng kể.

Đáng chú ý, Bangchak cho biết lượng dự trữ dầu thô hiện tại đủ để duy trì hoạt động sản xuất trong khoảng hai tháng. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đang theo dõi sát diễn biến thị trường năng lượng toàn cầu nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng.

Trước đó, vào cuối tháng 3, tập đoàn này từng tiết lộ một tàu chở dầu khác từ Trung Đông đã bị kẹt trên Vịnh Ba Tư từ ngày 11/3 do căng thẳng khu vực. Bộ Ngoại giao Thái Lan khi đó đã phải phối hợp với các bên liên quan, bao gồm Iran và Oman, để đảm bảo hành trình an toàn cho tàu theo đúng quy định của luật pháp quốc tế. Nhờ đó, tàu đã có thể đi qua eo biển Hormuz và tiếp tục hành trình về Thái Lan vào đầu tháng 4.

Việc tàu dầu cập cảng an toàn diễn ra trong bối cảnh Thái Lan đang chịu áp lực lớn về an ninh năng lượng. Kể từ cuối tháng 2/2026, căng thẳng tại Trung Đông đã khiến giá nhiên liệu trong nước tăng mạnh. Giá xăng đã nhiều lần lập đỉnh, lên tới khoảng 51.000 đồng/lít, trong khi dầu diesel cũng chạm ngưỡng 47.000 đồng/lít, sau 8 lần điều chỉnh chỉ trong chưa đầy một tháng.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul phải lên tiếng kêu gọi người dân và khu vực tư nhân áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng thiết thực, như làm việc tại nhà, giảm tần suất sử dụng phương tiện cá nhân, ưu tiên giao thông công cộng và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.﻿

Dù Chính phủ đã nỗ lực kìm giá để giảm áp lực lên người dân, việc gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz cùng chi phí vận chuyển tăng cao đã buộc Quỹ Nhiên liệu Dầu khí phải cắt giảm trợ cấp. Kết quả là giá bán lẻ nhiên liệu tăng thêm hơn 20 baht/lít, gây tác động trực tiếp tới đời sống người dân, đặc biệt trong mùa lễ hội Songkran.

Tác động của khủng hoảng năng lượng đang lan rộng tới toàn bộ nền kinh tế Thái Lan. Theo các dự báo, cứ mỗi 1 baht tăng thêm của giá diesel có thể kéo giảm khoảng 0,02% GDP. Các lĩnh vực như nông nghiệp, sản xuất và vận tải đang chịu áp lực chi phí đầu vào gia tăng, kéo theo nguy cơ đình trệ hoạt động.

Trong bối cảnh dư địa tài khóa ngày càng thu hẹp, Chính phủ Thái Lan đang đứng trước lựa chọn khó khăn: vay thêm khoảng 150 tỷ baht (tương đương 4,6 tỷ USD) để ổn định giá nhiên liệu, hoặc chấp nhận rủi ro bị hạ xếp hạng tín nhiệm quốc gia khi nợ công tiếp tục gia tăng. Đây được xem là bài toán không dễ giải trong bối cảnh nền kinh tế đang ngày càng nhạy cảm trước các biến động năng lượng toàn cầu.