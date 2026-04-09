Ông Donald Trump muốn lập 'liên doanh' với Iran làm 1 việc tại eo biển Hormuz - có thể 'kiếm được rất nhiều tiền'

Đức Nam | 09-04-2026 - 10:22 AM | Thị trường

Đề xuất này của ông Trump, nếu được thực hiện sẽ tạo ra biến số khó lường cho thị trường dầu mỏ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư (8/4) cho biết ông đang cân nhắc thành lập một "liên doanh" với Iran để thu phí từ các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

"Chúng tôi đang nghĩ đến việc thực hiện điều đó như một liên doanh," Trump nói với ABC News. "Đó là một cách để đảm bảo an ninh - cũng như đảm bảo an ninh khỏi nhiều người khác. Đó là một điều tuyệt vời," ông nói.

Tối thứ Ba (7/4), ông viết trên Truth Social rằng Hoa Kỳ có thể kiếm được "rất nhiều tiền" bằng cách "giúp giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông ở eo biển Hormuz".

"Chúng tôi sẽ chất đầy hàng hóa các loại, và chỉ 'ở đó' để đảm bảo mọi việc diễn ra tốt đẹp. Tôi tin tưởng rằng nó sẽ như vậy," ông nói.

Eo biển Hormuz từ lâu được xem là “yết hầu” của thương mại năng lượng toàn cầu, khi 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua tuyến đường hẹp nối Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương này.

Từ cuối tháng 2/2026, căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang thành xung đột quân sự sau các cuộc không kích của Mỹ và đồng minh nhằm vào Iran, kéo theo loạt động thái đáp trả từ Tehran, trong đó có việc kiểm soát và hạn chế tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz.

Hoạt động hàng hải từng có thời điểm giảm xuống chỉ còn khoảng 5% so với bình thường, cho thấy mức độ gián đoạn nghiêm trọng đối với tuyến vận tải chiến lược này.

Trong bối cảnh đó, Iran bắt đầu triển khai ý tưởng thu phí quá cảnh đối với tàu thuyền, thậm chí có thời điểm bị cho là áp mức phí lên tới hàng triệu USD mỗi chuyến đối với tàu chở dầu cỡ lớn.

Phía Mỹ từng phản đối việc “thương mại hóa” tuyến hàng hải này, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là mở lại eo biển một cách tự do và không bị hạn chế.

Trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn tạm thời vừa được thiết lập nhưng vẫn mong manh, tương lai của Hormuz – và khả năng áp phí tại đây – tiếp tục là một trong những biến số khó lường nhất của thị trường năng lượng toàn cầu hiện nay.

Theo ABC News

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

"Huyết mạch 431km" tỷ USD của Việt Nam: Xuyên biển, đánh thức kho báu khổng lồ phục vụ người dân

"Huyết mạch 431km" tỷ USD của Việt Nam: Xuyên biển, đánh thức kho báu khổng lồ phục vụ người dân Nổi bật

Giá dầu vừa hạ nhiệt, một loạt doanh nghiệp Trung Quốc lập tức tìm đến mua hàng Iran - Giữa đường bất ngờ 'quay xe' vì một lý do

Giá dầu vừa hạ nhiệt, một loạt doanh nghiệp Trung Quốc lập tức tìm đến mua hàng Iran - Giữa đường bất ngờ 'quay xe' vì một lý do Nổi bật

Giá bạc sáng nay giảm 4 triệu đồng/kg

Giá bạc sáng nay giảm 4 triệu đồng/kg

09:54 , 09/04/2026
Không chỉ liên tục khuyến mại, Mitsubishi còn muốn tạo cú hích doanh số bằng cách này tại Việt Nam

Không chỉ liên tục khuyến mại, Mitsubishi còn muốn tạo cú hích doanh số bằng cách này tại Việt Nam

09:45 , 09/04/2026
Giá heo hơi hôm nay, 9-4: Chợ đầu mối có giá mới

Giá heo hơi hôm nay, 9-4: Chợ đầu mối có giá mới

09:41 , 09/04/2026
Phụ thuộc dầu Trung Đông cao nhất ASEAN, láng giềng Việt Nam đang bán nhiên liệu gần 100.000 đồng/lít

Phụ thuộc dầu Trung Đông cao nhất ASEAN, láng giềng Việt Nam đang bán nhiên liệu gần 100.000 đồng/lít

09:05 , 09/04/2026

