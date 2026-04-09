Samsung tạo dấu ấn đột phá toàn ngành với TV Micro RGB và Vision AI Companion

TV Micro RGB tiên phong trên thế giới

Samsung là thương hiệu tích cực định hình ngành công nghiệp nghe nhìn với những công nghệ tiên phong như TV LED tiên phong trên thế giới (2009), TV Quantum Dot (2015), thương mại hóa thành công TV Micro LED (2018),… Mới đây nhất, hãng tiếp tục thiết lập tiêu chuẩn mới cho phân khúc TV cao cấp với TV Micro RGB tiên phong trên thế giới.

Công nghệ đột phá này lần đầu được hãng giới thiệu tại Triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2025. Đến năm 2026, mẫu TV Micro RGB 130 inch của hãng đã xuất sắc giành danh hiệu Sản phẩm Sáng tạo nhất trong khuôn khổ CES Innovation Awards - giải thưởng uy tín bậc nhất thế giới trong lĩnh vực công nghệ tiêu dùng.

TV Micro RGB được xem là tương lai mới của các thiết bị nghe nhìn nhờ cách tiếp cận đột phá về mặt công nghệ. Thay vì sử dụng các đèn LED kích thước nhỏ như TV Mini-LED, TV Micro RGB tiến thêm một bước lớn khi trang bị hệ thống đèn LED siêu vi mô (dưới 100µm), với ba màu đỏ, xanh lá, xanh dương, được sắp xếp theo cấu trúc siêu tinh vi phía sau tấm nền. Cấu trúc này cho phép kiểm soát chính xác từng đèn LED một cách độc lập, thiết lập chuẩn mực mới về độ chính xác màu sắc, độ tương phản và khả năng hiển thị sống động trong phân khúc TV siêu cao cấp.

Sự khác biệt về kích thước và cấu trúc đèn LED trên TV Micro RGB

Thiết bị của Samsung được trang bị bộ xử lý Micro RGB AI Engine Pro, sử dụng công nghệ xử lý AI để phân tích từng khung hình theo thời gian thực và tự động tối ưu đầu ra màu sắc để mang đến hình ảnh sống động, chân thực hơn. Nhằm đảm bảo tái tạo màu sắc chính xác tuyệt đối, TV Micro RGB được trang bị thêm công nghệ Micro RGB Precision Color, đạt 100% dải màu BT.2020 (tiêu chuẩn quốc tế về độ chính xác màu do Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) thiết lập) và được chứng nhận "Micro RGB Precision Color" từ VDE - Viện chứng nhận kỹ thuật điện hàng đầu của Đức. Công nghệ Glare Free giúp Micro RGB giảm thiểu tối đa hiện tượng phản chiếu, ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh, mang đến trải nghiệm xem thoải mái và tập trung hơn.

Trợ lý Vision AI Companion toàn năng

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã được tích hợp sớm vào TV Samsung từ những năm 2018 và không ngừng phát triển theo hướng hiểu nội dung, môi trường, người dùng, từ đó tối ưu chất lượng hình ảnh, âm thanh và mang đến nhiều trải nghiệm cá nhân hoá. Bước sang năm 2026, Samsung đã đưa AI trở thành trợ lý thông minh Vision AI Companion (VAC), hiện thiện hoá tầm nhìn biến TV thành bạn đồng hành trong đời sống và trung tâm điều phối mô hình Nhà thông minh.

Sự vượt trội của VAC nằm ở khả năng trả lời câu hỏi và yêu cầu bằng các phản hồi trực quan, thông minh, chỉ với thao tác nhấn nút trên điều khiển từ xa. VAC có khả năng hội thoại tự nhiên đa ngôn ngữ, có thể hiểu ngữ cảnh và câu hỏi tiếp nối để trò chuyện tự nhiên cùng người dùng mà không cần lệnh, không cần menu, không cần nhập liệu. Người dùng có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho Samsung AI TV về bất cứ vấn đề nào, từ phim ảnh, truyền hình, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao, du lịch… Với mỗi câu trả lời, VAC còn cung cấp thêm các video, hình ảnh liên quan để trải nghiệm tìm kiếm trở nên phong phú, sống động.

Không dừng ở đó, VAC còn cho phép người dùng kích hoạt nhanh các tính năng AI trên TV như Picture Enhancement (nâng cấp chất lượng hình ảnh), AI Sound Controller (tuỳ chỉnh âm thanh), AI Soccer Mode (chế độ xem tối ưu cho bóng đá và thể thao)… Trước đây, người dùng thường phải cài đặt thủ công các tính năng này trong thanh menu của TV, giờ mọi thứ đã đơn giản hơn nhiều với VAC.

Trợ lý VAC trên Samsung AI TV cung cấp nhiều trải nghiệm cá nhân hoá như Generative Wallpaper (Sáng tạo hình nền TV bằng AI), Live Translate (Dịch thuật trực tiếp đa ngôn ngữ), Now Brief (tóm tắt thông tin thời tiết, lịch trình trong ngày), Google Photo (gợi nhắc và trình chiếu hình ảnh), Quick Share (chia sẻ dữ liệu không dây)… Đặc biệt, với việc kết nối cùng các thiết bị điện tử gia dụng thông qua ứng dụng SmartThings, người dùng có thể biến Samsung AI TV thành trung tâm điều khiển Nhà thông minh, chăm sóc chủ động cho người thân và thú cưng.

Sau 2 thập kỷ dẫn đầu thị trường TV toàn cầu, Samsung đang tiếp tục có những bước tiến công nghệ mạnh mẽ, khai mở tối đa tiềm năng của các thiết bị nghe nhìn. Trong hành trình đó, các dòng Samsung AI TV cao cấp như Micro RGB hay trợ lý VAC được xem là nhân tố góp phần dẫn dắt và định hướng tương lai của toàn ngành.