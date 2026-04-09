Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Công Thương nêu lý do vì sao điều hành giá xăng dầu vào nửa đêm?

Theo Lê Thúy | 09-04-2026 - 19:25 PM | Thị trường

Việc điều hành giá xăng dầu ở kỳ điều hành bất thường vào thời điểm nửa đêm sẽ giúp cập nhật đầy đủ dữ liệu giá cơ sở, phù hợp và sát thị trường.

Chiều ngày 9-4, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương, thông tin về cung ứng và điều hành giá xăng dầu, ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết nguồn xăng dầu nhập khẩu chịu tác động từ xung đột quân sự ở Trung Đông.

Vấn đề cung ứng và điều hành giá xăng dầu được nêu ra tại họp báo thường kỳ Bộ Công Thương chiều 9-4

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, cập nhật từ các doanh nghiệp đầu mối, các lô hàng nhập khẩu vẫn được triển khai theo kế hoạch, dù việc vận chuyển có gián đoạn nhất định nhưng vẫn đảm bảo đưa hàng về Việt Nam.

Trong tháng 3, doanh nghiệp đã tăng cường nhập khẩu với khối lượng lớn, trên 3 triệu m³, cùng với lượng tồn kho trong nước, cơ bản bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho tháng 4.

Cùng với đó, doanh nghiệp cũng chủ động đa dạng hóa nguồn cung, không phụ thuộc vào Trung Đông, như tăng cường nhập dầu từ Nga để thay thế, phục vụ cho các nhà máy lọc dầu.

Trong trường hợp giá biến động mạnh lên 200 USD/thùng, Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành theo hướng linh hoạt, đảm bảo không để đứt gãy nguồn cung, gây lạm phát, mất cân đối vĩ mô. Hai nhà máy lọc dầu trong nước được duy trì vận hành ở mức cao nhất có thể, đồng thời điều chỉnh nguyên liệu đầu vào, giảm phụ thuộc vào Trung Đông.

Bên cạnh đó, các công cụ điều hành như Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được sử dụng linh hoạt để điều tiết biên độ tăng, giảm trong ngắn hạn, kết hợp với chính sách thuế, phí.

Liên quan đến việc một số kỳ điều hành diễn ra vào nửa đêm, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết đây chỉ là các trường hợp bất thường, không diễn ra liên tục. Việc này xuất phát từ yêu cầu bám sát thực tế theo Nghị quyết 36 và sau đó là Nghị quyết 55 của Chính phủ về điều hành giá xăng dầu, khi giá biến động tăng trên 15% hoặc giảm trên 10%.

"Do giá xăng dầu thế giới biến động liên tục, việc điều hành vào cuối ngày giúp cơ quan quản lý cập nhật giá Platts xăng dầu tại Singapore - mức giá tham chiếu để tính toán giá xăng dầu trong nước, từ đó tính toán giá cơ sở sát thực tế hơn, hạn chế tác động bất lợi. Đồng thời, triển khai vào ban đêm trên phạm vi toàn quốc giúp tránh xáo trộn thị trường, hạn chế đầu cơ, găm hàng" - ông Tuấn cho biết.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, trong quá trình rà soát, có thời điểm đến cuối ngày mới có đầy đủ dữ liệu giá cơ sở. Đây là căn cứ quan trọng để xác định xu hướng tăng, giảm, qua đó điều hành giá xăng dầu phù hợp và sát với diễn biến thị trường nhất.


Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga tung chiêu 'phá giá' LNG tới 40%, còn sẵn sàng hỗ trợ 'phù phép' hồ sơ giấy tờ - Ấn Độ, Đông Nam Á như 'nắng hạn gặp mưa rào'

Nga tung chiêu 'phá giá' LNG tới 40%, còn sẵn sàng hỗ trợ 'phù phép' hồ sơ giấy tờ - Ấn Độ, Đông Nam Á như 'nắng hạn gặp mưa rào' Nổi bật

Sống ở nơi đắt đỏ nhất nước: Lương 10 triệu không trụ nổi, 30 triệu cũng khó thở

Sống ở nơi đắt đỏ nhất nước: Lương 10 triệu không trụ nổi, 30 triệu cũng khó thở Nổi bật

Đưa máy móc đến Nam Cực tìm dầu, một quốc gia Châu Á đón tin vui, xác lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu"

Đưa máy móc đến Nam Cực tìm dầu, một quốc gia Châu Á đón tin vui, xác lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu"

18:34 , 09/04/2026
Láng giềng Việt Nam tăng thu mua vàng, tổng giá trị hiện khoảng 9,25 triệu tỷ đồng

Láng giềng Việt Nam tăng thu mua vàng, tổng giá trị hiện khoảng 9,25 triệu tỷ đồng

17:34 , 09/04/2026
Giá xăng dầu tiếp tục giảm, có loại giảm gần 10.000 đồng/lít

Giá xăng dầu tiếp tục giảm, có loại giảm gần 10.000 đồng/lít

16:30 , 09/04/2026
Vietnam Airlines báo tin vui: Hàng triệu người được giảm giá vé máy bay từ nay đến 31/12

Vietnam Airlines báo tin vui: Hàng triệu người được giảm giá vé máy bay từ nay đến 31/12

16:04 , 09/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên