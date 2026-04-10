Bộ Công thương nói gì trước kịch bản giá xăng dầu thế giới tăng trên 200 USD/thùng?

Chiều 9/4, tại cuộc họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Công thương, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết căng thẳng tại Trung Đông khiến việc nhập khẩu xăng dầu chịu tác động nhất định trong thời gian qua.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng đã chủ động và tích cực đa dạng hóa nguồn cung. Theo cập nhật từ các doanh nghiệp đầu mối, các lô hàng ký kết cơ bản vẫn được triển khai theo kế hoạch, đồng thời không xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn nhập hàng trên diện rộng. Một số lô hàng có chậm tiến độ do tuyến đường vận chuyển có sự gián đoạn nhất định nhưng cũng đang được các bên tích cực đưa về Việt Nam.

Đối với nguồn cung nhiên liệu cho ngành hàng không, đến nay cơ bản duy trì và không để xảy ra tình trạng gián đoạn hoạt động khai thác của các hãng bay.

Liên quan đến câu hỏi về kịch bản điều hành trong trường hợp giá dầu thế giới tăng mạnh, vượt ngưỡng 200 USD/thùng và tác động đến nguồn cung cũng như giá bán lẻ trong nước, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết Bộ Công Thương sẽ chỉ đạo các nhà máy lọc dầu trong nước, gồm Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn và Nhà máy Lọc dầu Bình Sơn, vận hành tối đa công suất, duy trì sản lượng ở mức cao nhất có thể nhằm bảo đảm nguồn cung cho thị trường nội địa.

Đồng thời, các doanh nghiệp sẽ chủ động điều chỉnh kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu đầu vào, đa dạng hóa nguồn cung, tránh phụ thuộc vào một khu vực nhất định, đặc biệt là khu vực Trung Đông.

Bên cạnh đó, các công cụ điều tiết thị trường sẽ được triển khai một cách đồng bộ. Quỹ bình ổn giá xăng dầu tiếp tục được sử dụng linh hoạt, cho phép điều chỉnh mức tăng hoặc giảm trong ngắn hạn nhằm giảm thiểu tác động từ biến động của giá thế giới.

Đồng thời, Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu khả năng điều chỉnh một số loại thuế liên quan như thuế bảo vệ môi trường, thuế nhập khẩu hay thuế giá trị gia tăng (VAT)… theo thẩm quyền, qua đó góp phần ổn định thị trường.

Ở góc độ kiểm soát vĩ mô, Bộ Công Thương sẽ làm việc cùng các bộ, ngành liên quan để ưu tiên bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là nhiên liệu phục vụ sản xuất như xăng và dầu diesel. Song song với đó, công tác dự báo và công bố thông tin thị trường sẽ được đẩy mạnh, nhằm nâng cao tính minh bạch, ổn định tâm lý và hạn chế các tác động bất lợi tới nền kinh tế.

Liên quan đến việc một số kỳ điều hành diễn ra vào thời điểm nửa đêm, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết đây chỉ là giải pháp áp dụng trong những kỳ bất thường, không phải thông lệ thường xuyên. Cách thức này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn theo Nghị quyết 36 của Chính phủ (cho phép điều hành khi giá tăng từ 7%). Sau đó, Bộ Công Thương cùng Bộ Tài chính đã tham mưu để Chính phủ ban hành Nghị quyết 55, quy định chỉ điều hành khi mức biến động tăng vượt 15% hoặc giảm trên 10%.

Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới liên tục biến động và được chốt theo chu kỳ giao dịch quốc tế, việc điều hành vào cuối ngày giúp cơ quan quản lý cập nhật kịp thời dữ liệu mới nhất, từ đó xác định giá cơ sở sát thực tế hơn và hạn chế độ trễ của chính sách.

Ngoài ra, việc điều chỉnh vào ban đêm cũng tạo điều kiện triển khai đồng loạt trên phạm vi cả nước, tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong giờ cao điểm, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng đầu cơ, găm hàng hoặc tranh thủ mua bán nhằm hưởng chênh lệch giá trước và sau kỳ điều hành.

Phan Trang